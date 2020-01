Ceny Czech Grand Design odhalily nominace. Šanci uspět má 84 designérů

Přehled nominací na Ceny Czech Grand Design 2019 Designér roku

Jakub Berdych Karpelis / vázy Unnamed Vases with Love (Qubus Design Studio), soubor kamenných objektů Dechem / svítidla Stratos a Kono, váza Roura a Vázy 2019 Durch duo / kolekce dek a potahů Forecast Herrmann & Coufal / kolekce nábytku Bend (Duro), lavička Steps (Master & Master), piknikový set Rautster (mmcité1) Boris Klimek & Lenka Damová / kolekce Oval (mminterier) Lucie Koldová / stůl XX (Javorina), kolekce nábytku Manta (mmcité1), židle Celine (Freifrau), židle Cocon (Master & Master) Koncern Design Studio / autosedačky Cybex Solution Z a Cybex Cloud Z (Cybex) Jiří Krejčiřík / kolekce stolů Eclecticism, objekty Jewel Caskets z kolekce Heritage / Contemporary LLEV / kolekce nábytku Book, vázy Nueevo Vrtiška & Žák / židle Lopa a Tuba (Javorina) Módní designér roku Jan Černý / kolekce A/W 2019, redesign tenisek Prestige X Jan Zdeňka Imreczeová / kolekce A/W 2019 Tereza Rosalie Kladošová / kolekce S/S 2020 Coloring of Species Adam Kost / kolekce A/W 2019, kolekce S/S 2020 Zuzana Kubíčková / kolekce Pop 2019, kolekce Couture 2020, kostýmy pro Prague Burlesque Laformela / kolekce S/S 2020 NAUT / kolekce S/S 2020 Daniela Pešková / kolekce S/S 2020 Liběna Rochová / kolekce S/S 2020 MEI Zoltán Tóth / kolekce S/S 2020 Tereza Vu / kolekce S/S 2020 Designér šperku roku 27Jewelry / kolekce Birth Dana Prekopová a Nastassia Aleinikava Studio / kolekce brýlí IOKO x NA Summer Belda / kolekce Belda x Laformela, náhrdelník pro klenotnici Národního muzea Mariana Berecová a Klára Chrudinová / kolekce YBA Bold Studio by Markéta Kratochvílová / kolekce Bold Fine Antipearle / kolekce Ailes de Mer Maria Kobelová / kolekce Sofa, kolekce Spatula Hanuš Lamr / kolekce Lust For Eden Eliška Lhotská / kolekce So Optiqa / kolekce Distorted Janja Prokić / kolekce Sadalsuud Ondřej Stára / kolekce bradpit91, kolekce Dialog Grafický designér roku 20YY Designers / vizuální identita Akademie výtvarných umění Kristina Ambrozová a Štěpán Malovec / grafická koncepce výstavy a grafický design knihy Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: textil a móda (Konstantina Hlaváčková, UPM a Slovart) Lumír Kajnar / grafické glosy pro Deník N a Hospodářské noviny, vizitka (Bára Prášilová) Lukáš Kijonka, Michal Krůl / grafický design knihy Název knihy: Autor názvu: aka MONSTRUM (VŠUP) Zuzana Lednická (Studio Najbrt) / grafický styl výstavy Obrazy konců dějin – česká vizuální kultura 1985 – 1995 Štěpán Malovec, Martin Odehnal / vizuální styl výstav a katalogů 2019 pro Zónu umění 8smička Jan Matoušek / vizuální koncepce výstavy a grafický design knihy Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky (Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková, Národní filmový archiv, FF UK) Michal Rydval / vizuální styl publikací pro Éditions Fra 2019 Superior Type (Vojtěch Říha) / Písmová rodina Novina Michal Veltruský / plakáty pro hudební klub Ankali Alexey Klyuykov, Nela Klímová / plakáty pro HaDivadlo Fotograf roku Daniela a Linda Dostálkovy / série fotografií pro kampaň činohry Národního divadla v Praze, sezóna 2019/20 Jan Durina / portréty hudebníků a fotografická práce pro Creepy Teepee Festival Jan Grombiřík / editorial pro Vogue CS Liga Mistrů (Inspirace Karel Malich) a Štěstí není povinností osudu, Essential Collection Campaign NEHERA 2019, série fotografií a kampaní pro LAFORMELA Michaela Karásek Čejková / fotografie kolekce Sadalsuud (Janja Prokić), fotografie pro projekt Czechia, fotografie kolekce To a jen sen (Ester a Josefina), fotografie pro vizuál festivalu Mezipatra Bet Orten / fotografie Kateřina Olivová (Blue Paper Magazine), fotografie kolekce AW/2020 (Fendi) Johana Pošová / fotografie pro knihu Jako v nebi, jenže jinak (Aleš Palán, Prostor) Michal Pudelka / série fotografií Hypnóza (Vogue CS) Shotby.us / fotografie kolekce Bold Fine (Bold Studio by Marketa Kratochvilova), série portrétů českých designérů pro Radio Wave, editorial pro Dolcevita 04/2019 Guys and dolls Marie Tomanová / fotografie IRL City (New York Magazine) Dušan Tománek - fotografie pro knihu NTK2 Ilustrátor roku Patrik Antczak / série ilustrací pro platformu Rekonstrukce státu, nástěnná ilustrace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, ilustrace pro knihu Světový atlas strašidel a duchů (kol. autorek Albatros) David Böhm / ilustrace pro knihu A jako Antarktida / Pohled z druhé strany (David Böhm, Labyrint) Martin Groch / ilustrace pro projekt Cena Jindřicha Chalupeckého 2018 Jiří Grus / ilustrace pro knihu Záhada hlavolamu (Jaroslav Foglar, Albatros), ilustrace pro tituly Modern Czech Classics 2019 (Karolinum) Aneta Františka Holasová / ilustrace pro knihy Bylinkář: Přírodní kouzla naší babičky (Monika Golasovská, Labyrint), Tonča a Krasojezdec (Robin Král, Běžíliška) a Příběhostroj (René Nekuda a kolektiv autorů, Labyirnt) Barbora Idesová / ilustrace pro magazin HOST, ilustrace pro vizuál festivalu Lustr 2019 Martin Lacko / ilustrace pro časopis Vogue CS, ilustrace pro Hobulet, ilustrace pro Recycle, Ilustrace pro AVU Nikola Logosová / ilustrace pro knihy POZOR DOKTOR! Dějiny medicíny v sedmi dnech (Petr Svobodný, Běžíliška) a Klub divných dětí (Petra Soukupová, Host) Maria Makeeva / ilustrace pro projekt Paper Seasons Eva Horská (Upupaepop) / ilustrace pro karetní hru OPI - Černý Petr Výrobce roku BRAASI Industry / městské kolo BRAASI bike (Eliška Slámová, Šimon Brabec) Sklárna Janštejn s BROKIS / nový materiál BROKISGLASS hideandseek / mobilní jednotka Aranka M&T / zavírací systém Magnetic (Roman Ulich) Master & Master / židle Cocon (Lucie Koldová), lavička Steps (Herrmann & Coufal) mmcité1 / kolekce venkovního nábytku Manta (Lucie Koldová) a Stack (Lucia Lehrer, David Karásek) Repello / kolekce hraček 2019 (Michal Strach, Jiří Marján) Rückl / křišťálový set sklenic a karaf Hamlet, kolekce křišťálových sklenic ABC (Rony Plesl) Situs / židle TRES, sedací souprava FREE (Petr Šebela) TON / křeslo Ginger (Yonoh) Objev roku Luisa Bělohlávková / kolekce Večeře BRO. / vyšívané nádobí New Urban Picnic Mikuláš Brukner / studie Hodný šaty (studie Hodný šaty v rámci Ascher challenge 2019) Boris Král’/ módní kolekce S/S 2020 Dominika Petrtýlová / vázy Party vases Barbora Procházková / Projekt Sapience Skleník v pokoji / kolekce šperků Sklenobýl Vítek Škop / interaktivní učebnice Vividbooks Adam Štok / Nyiny chairs Tititi / dřevěné objekty