České ženy se oblékají elegantně a stylově. A neustále se zlepšují, říká návrhářka z Venezuely

Lidovky.cz: Pocházíte z Venezuly, jak jste se ocitla v České republice? A jak dlouho zde žijete?

V Praze žiji od roku 2015 se svým manželem a synem. Jezdili jsme sem ale již dříve. Představila jsem zde úplně poprvé svojí vlastní kolekci, a to již v roce 2011 v rámci přehlídek Prague Fashion Weekend. Prahu beru jako svůj domov, mám tady svou rodinu, práci a navíc Praha je opravdu překrásné město, kde může člověk mít úžasný život. U nás ve Venezuele to v současné době tak bohužel není.

Lidovky.cz: Věnujete se módě celý život?

K módě jsem měla velmi pozitivní vztah již od dětství, kdy jsem byla vyhledávanou „módní stylistkou“ celé rodiny. Od malička jsem měla potřebu na svém oblečení něco vylepšovat a oblékat se jinak než ostatní. Samozřejmě, že ne vždy byly moje nápady zcela použitelné, ale většinou byly sestřenice a tety s mým výběrem spokojené. A to mě dělalo šťastnou. Později jsem studovala módní návrhářství na Instituto De Diseňo Centro Grafico De Technologia v Maracay. Od chvíle, kdy jsem začala studovat, se projevila moje vášeň pro návrhářství a móda mě úplně pohltila. Vždy jsem chtěla být mezi nejlepšími a dávala jsem studiu a tvorbě to nejlepší, co ve mě bylo. Při studiích ve Venezuele jsem pracovala jako vedoucí butiku Diesel a byla ráda, že majitel vyhledával studenty módního návrhářství a dával jim možnost neustále obchod vylepšovat novými nápady.

Lidovky.cz: Je rozdíl navrhovat oblečení pro ženy z Jižní Ameriky a pro ty ve střední Evropě? Třeba v použití barev či materiálů?

Hlavním motem mojí značky Gianni di Leo je dát ženám možnost cítit se krásná a vyjádřit svou vlastní individualitu. To vše prostřednictvím kvality a exkluzivity, s prvky autentičnosti a osobitého stylu. Je tedy vlastně jedno, jestli jde o ženy z České republiky nebo Jižní Ameriky. Chci oblékat všechny ženy, které touží po originalitě a exkluzivitě. Ženy, které mají rády eleganci a klasické střihy, rády je ale obohatí jedinečnými prvky, které oblečení povznesou na novou úroveň. Samozřejmě je ale pravda, že jihoamerické ženy jsou trochu odvážnější, rády používají více barev a mají rády prvky svůdnosti. České ženy se zase více přiklání ke klasické eleganci a minimalismu. Já bych ráda oba tyto světy spojila a oblékala moderní sebevědomou ženu, která si zakládá na kvalitě a sofistikovanosti, má ale dost sebevědomí na to, aby celý model podtrhla nějakým výraznějším prvkem, který ji odpoví od ostatních.

Lidovky.cz: S jakými materiály obecně pracujete nejraději?

Pro mě je nejdůležitější kvalita. Výběru materiálů věnuji mnoho času, když je to možné, hodně cestuji a látky si sama vybírám. Naší značku také charakterizuje precizní práce našich švadlen a čistota střihů.

Lidovky.cz: Co by měla mít podle vás v šatníku každá žena bez ohledu na věk?

V každém šatníku by neměly chybět stálice jako skvěle zpracovaný kostým, koktejlové šaty, na zimu určitě kvalitní kabát, ale také jednodušší prvky jako kalhoty nebo kašmírové svetry a roláky. Důležitým základem šatníku jsou také dobře padnoucí džíny a to, co nikdy nemůže chybět, je bílá nadčasová klasická blůza. Samozřejmě je dobré mít v šatníku k těmto základním věcem vždy něco trendy, co obohatí a může vylepšit tento základ.

Lidovky.cz: Poprvé jste představila svojí tvorbu v Praze v roce 2011 na Prague Fashion Weeku, jaké jste měla ohlasy?

Ohlasy byly tenkrát pozitivní a to mě dodalo odhodlání v mé práci pokračovat. Abych nabrala co nejvíce zkušeností ze světa módy, nevěnovala jsem se pouze návrhářství, ale také práce stylistky pro nejrůznější módní časopisy a v roce 2017 jsem uspořádala první vlastní módní přehlídku k představení kolekce Jaro – léto 2018 v Míčovně Pražského hradu.

Lidovky.cz: Kdo jsou vaše zákaznice, máte o tom přehled?

Moje zákaznice jsou české ženy, ale také ženy z dalších zemí, které v Praze žijí. Jde převážně o ženy s určitým společenským postavením, které mají díky své práci nebo životnímu stylu potřebu oblékat se stylově a sofistikovaně. Jde tedy o nejrůznější podnikatelky nebo právničky, ale také ženy ze společenského života nebo ambasád. Ráda oblékám ženy, ze kterých vyzařuje inteligence a charisma. Mezi českými ženami se mi líbí například styl Daniely Peštové nebo Terezy Maxové. Obecně to jsou ženy, ze kterých vyzařuje sofistikovaná ženskost a elegance. Samozřejmě mám také své sny a ráda bych v následujících letech představila svojí značku i na dalších trzích a zajímavých módních akcích po celém světě. Z mezinárodních hvězd bych opravdu toužila oblékala herečku Zendayu nebo královnu Letizii či Catherine, vévodkyni z Cambridge. Je pro mě ale stejně důležitá každá klientka, která navštíví můj showroom a proto se vždy snažím, aby si každá žena odnesla z Gianni Di Leo hlavně skvělý zážitek.

Lidovky.cz: Jak prožíváte současnou pandemickou krizi - musela jste se nějak situaci přizpůsobit?

Náš ateliér je malý a klientky se většinou objednávají individuálně a proto na nás současná situace vliv moc nemá. Obecně ale věřím, že ženy budou vždy chtít být krásné a elegantní a také se určitě nepřestanou o módu zajímat. Ženy, na které moje kolekce cílí, jsou navíc pracovně aktivní i v době koronavirové pandemie.

Lidovky.cz: Mají podle vás české ženy vkus a styl? Co byste jim poradila, aby vylepšily?

České ženy se oblékají elegantně a stylově. Určitě vidím za dobu, co Českou republiku osobně znám, velký posun v tom, kolik času obecně tráví péčí o sebe sama a svůj šatník. Jak jsem zmínila, české ženy jsou stylové, ale klasické a proto si myslím, že by mohly více experimentovat, nebát se jednoduché modely doplnit nějakým výrazným detailem nebo doplňkem. A také se nebát dát najevo svou ženskost, vždyť české ženy jsou celosvětově známé svojí krásou, tak proč ji více neukázat. České ženy se také rády oblékají do sportovního oblečení a tím mě inspirovaly k vytvoření linie Sporty Chic, která v sobě spojuje sportovní charakter oblečení, ale i eleganci.

Lidovky.cz: Máte raději ryze ženský styl oblékání anebo do své tvorby vkládáte i unisex styl?

Jak víte, pocházím z Jižní Ameriky, kde je móda velmi hravá a živá a to se do jisté míry odráží v mé tvorbě. Jejím základem je ale čistý, elegantní a sofistikovaný styl, který je pouze doplněn nějakým originálním detailem. Oblečení to dodává autenticitu a ženám, které mé modely oblékají, to umožní vybočit z řady přílišného minimalismu. Velmi obdivuji styl Coco Chanel a její schopnost vyjádřit ženskost a eleganci v každém modelu. Kromě značky Chanel mám ráda také Dior, Fendi nebo Balmain. A to se určitě také zrcadlí v mé tvorbě.

Lidovky.cz: Jaká bude vaše nová kolekce?

Moje nejnovější kolekce je inspirována jemnou krásou archandělů, kterou vyjadřuje prostřednictvím linií, střihů a detailů. Kolekce je určená pro ženy, které chtějí zazářit ve společnosti v unikátních luxusních šatech, provedených v jednom jedinečném modelu. Cítila jsem, že je na čase posunout se o krok dál, že můžeme vytvořit něco opravdu unikátního. Tentokrát jsem se nechala inspirovat jemností, krásou a elegancí archandělů a snažila se tyto atributy přenést do každého modelu. Kolekce je tvořená sedmi originálními kusy, které každý reprezentují jednoho archanděla. Kolekci charakterizuje vzdušné hedvábí, vyšívaná krajka, výšivky provedené z barevných kamenů, které byly vyrobeny speciálně pro tuto kolekci, objem zajištěný volány, svůdné a jemné průhlednosti. Každé šaty mají svojí dominantní barvu, která je dána barvou reprezentující daného archanděla.

Kromě této exkluzivní řady, která je určená pro společenské příležitosti a která spadá do kategorie haute couture, máme připravenou také další řadu a to Sporty-chic a Ready to Wear. Obě řady nesou jasný rukopis Gianni, který spojuje sofistikovanou eleganci a klasické střihy s výraznými originálními prvky. Jsou ale na rozdíl od modelů haute couture určeny pro každodenní nošení pro všechny ženy, které chtějí vyzdvihnout svoji krásu a originalitu. Pro příští jaro a léto máme připravenou kolekci nazvanou Amazonas, ve které zákaznice najdou šaty, sukně nebo overaly. Kromě toho navrhujeme také plavky, šperky a doplňky. Nová kolekce šperků vychází z loga Gianni Di Leo v různých variantách a barvách a je nazvaná Mia. Je navržena tak aby se dala použít pro nejrůznější příležitosti.