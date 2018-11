Nejlepší česká stavba posledních pěti let: je z lehkého, surového betonu

Praha Ze 145 staveb všech druhů přihlášených do České ceny za architekturu porota jako vítěznou vybrala administrativní budovu z lehkého betonu od kanceláře Architektura. Stavba ve Strančicích stojí v průmyslovém areálu, nechala si ji postavit firma, která betonové směsi vyrábí.

Podle porotců je hrubá a odvážná a využívá inovačního materiálu, který si v Evropě razí cestu v architektuře. Autor stavby David Levačka Kraus v pondělí cenu dostal spolu s dalšími oceněnými v pražském Foru Karlín. Již v říjnu ho za stavbu ocenila také Obec architektů.



Českou cenu za architekturu pořádá Česká komora architektů (ČKA). Podle její poroty se v případě vítězné práce jedná o mimořádný a podnětný projekt, v celé Evropě je prý jen málo budov, které byly postaveny z tohoto materiálu. Budova má skloněnou střechu pro parkování aut, s očividnými konstrukčními omezeními, díky kterým působí podle poroty téměř sochařským dojmem, byla odlitá na místě z lehkého betonu, s přibližně metr tlustými zdmi, bez jakýchkoliv dalších obkladů, úprav či dokončovacích prací i bez jakéhokoliv zateplení.



Podle autora stavby jde o experiment se souhlasem klientů, podle porotců je zejména s ohledem na použitý materiál průkopnická a moderní, ale zároveň skromná.

Ve finále třetího ročníku ceny porota vybírala mezi osmi stavbami. Čestné ocenění jako finalista ceny dostal ještě projekt obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, jedna ze dvou realizací veřejného investora mezi finalisty a jediný příklad řešení veřejného prostoru a krajiny. Nábřeží, kde vznikla městská promenáda pod stromy a sochařsky ztvárněné hřiště s hudebními motivy, upravili Rusina Frei architekti a Atelier Partero.

Druhým veřejným investorem mezi oceněnými stavbami je obec Dolní Břežany, která si nechala od studia Sporadical postavit sportovní halu sloužící i veřejnosti. Tu také ocenila již Obec architektů a udělila jí svou Grand Prix.

Mezi nejlepší v pondělí oceněné stavby zařadila porota brněnský polyfunkční objekt Dorn, největší budovu se zavěšeným cihelným pláštěm v Česku, kterou navrhl Atelier RAW. Obklad z režných cihel navazuje na sousední budovu historické Vaňkovy strojírny. Štíhlé tělo budovy není pouze formální kompozicí, ale umožnilo zřídit velkoprostorové kanceláře s dostatkem denního světla i možností větrání pro každého pracovníka.

Ocenění za výjimečný počin dostal architekt Roman Koucký a tým pražské kanceláře Metropolitního plánu za hledání nové cesty v územním plánování a Centrum architektury a městského plánování za novátorský přístup v propagaci architektury. Další ceny jsou na webu, vítězné práce představí i výstavy, v Praze začne v Galerii Jaroslava Fragnera ve středu.

ČKA se nechtěla při zakládání ceny vůči zavedenému ocenění vymezovat, Obec architektů ale čelila několik let předtím kritice zejména od mladých architektů. Upadala podle nich prestiž jejích aktivit včetně soutěže Grand Prix. Do nové soutěže ČKA koncipované jako ocenění prací za uplynulých pět let se v prvním ročníku přihlásilo 500 projektů a Obec architektů v témže roce evidovala pět desítek soutěžících. Letos ale soutěž ČKA měla 145 přihlášených děl a Obec architektů uvedla, že se do jejího 25. ročníku soutěže přihlásilo přes 160 ateliérů s více než 200 díly.