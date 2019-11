Chtěla začít vytvářet něco rukama. Svíčky jsou alchymie, říká česká podnikatelka

Záliba a vášeň tvořit rukama dala vzniknout ryze české značce svíček a aromavosků. Bývalá záchranářka Jana Kettnerová se svými Kett’s Candles směle konkuruje zahraničním luxusním značkám, začátky přitom nebyly úplně snadné. „Mnoho dodavatelů s námi nechtělo ani jednat, protože pro ně malé objemy nebyly zajímavé,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak vznikl nápad vyrábět svíčky?

Na počátku to byla obyčejná záliba a vášeň tvořit rukama, která dala vzniknout myšlence o vlastní, ryze české značce. Přes vyrábění různých dárků a pozorností pro své blízké jsem se dostala až k mým svíčkám a aromavoskům. Cesta to ale nebyla přímá a pomohlo mi i hodně drobných náhod, které mě nasměrovaly k podnikání. Věci se na sebe postupně nabalovaly, do cesty mi přicházeli ti správní lidé a vše se začalo rozjíždět. Vnímám to jako velký dar, když se záliba transformuje v podnikatelský plán.

Lidovky.cz: Měla jste s podnikáním nějaké zkušenosti?

Mé předchozí podnikatelské zkušenosti byly z jiného odvětví, a tak to byl pro mne určitý krok do neznáma. Ale nějaké svazující obavy jsem neměla. Začínala jsem postupně po pečlivém uvážení a průzkumu trhu a vyplatilo se.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla pro ruční výrobu v Česku?

Čeští skláři jsou mistry svého oboru a české sklo má ve světě tu nejlepší pověst. Využila jsem tedy tohoto faktu a vsadila na příběh českého skla. Dnes zákazníci dokáží ocenit ruční práci, vyhledávají originalitu a kvalitu, a tak bylo české sklo logickou volbou. Výrobu pro nás zajišťují skláři z menší sklářské huti, kde máme s výrobou blízký kontakt a dokážeme tak sledovat finalizaci a kvalitu výrobku. Najít vhodného partnera není ale vůbec jednoduché, musí se sejít dost faktorů, aby to fungovalo, hlavní je profesionalita, skvěle odvedená práce bez kompromisů a pak také důvěra. A to je v byznysu často oříšek.

Lidovky.cz: Jak náročné bylo najít dodavatele?

Vybrat si ty správné dodavatele, když sázíte na kvalitu a jste ještě malými a nezajímavými hráči na trhu, bylo těžké. Mnoho dodavatelů s námi nechtělo ani jednat, protože pro ně malé objemy nebyly zajímavé, nebo si mysleli, že nejsme dostatečně zavedeni na trhu. A naopak, ne vždy jsme dobře vybrali i my. Občas se podařilo šlápnout vedle a to jsem se pak v návalu zoufalství uklidňovala: “Nevadí, jedeme dál a díky za každou zkušenost“. Ale nakonec se nám vždy podařilo potkat se se správnými lidmi a jsme za to moc rádi.

Lidovky.cz: A design jste vytvářela sama?

Design jsme navrhli společně s designery sklářského ateliéru, kde se vyrábí i samotné sklenice. Sklářům jsme vysvětlili svou představu o jednoduchém tvaru, zároveň jsme ale chtěli, aby se v něm odrážela krása foukaného skla. Důležitý byl i tvar vhodný pro efektivní hoření svíčky. Pořád mě na naší svíčce fascinuje ta dualita, tedy strohý jednoduchý tvar s oblou křivkou. Je to ve stejném kontrastu, jako když si uvědomíte, že ta chladná skleněná krása vzniká v žáru sklářské pece.

Lidovky.cz: Co vše se u obalu na svíčku musí pohlídat?

Aby svíčka byla opravdu vyladěná, je potřeba hodně testů a zkoušení. Testovali jsme neskutečně tvarů a možností forem, aby svíčka měla originální tvar, celá hořela, vosk se rozpouštěl a sklo nepraskalo. Je to velká alchymie. My si navíc u skla navíc hodně si hrajeme s barvami a povrchovou úpravou, což dodává výrobkům na originalitě, ale to je opravdu finančně velmi náročné. O to více jsem ale pyšná, že dnes máme na trhu bezkonkurenčně nejširší nabídku barev ručně vyráběného skla vůbec. Barvy jsou totiž naše cesta, jak odlišit naše výrobky od všeho co je na českém trhu dostupné.

Lidovky.cz: Je možné ten krásný obal po vyhoření svíčky nějak využít?

Dilema, co se sklenicí po vyhoření svíčky, u našich výrobků odpadá. Nakupují je lidé, kteří ví, jaký je příběh českého skla, do kterého svíčky plníme a ví, že po vyhoření svíčky získávají i designový kousek ručně vyráběného skla. Mají tak ze svíčky dvojnásobný užitek i zážitek, užijí si příjemný relax se svíčkou a na konci pak naše dózy plní funkci designového doplňku domácnosti. Navíc po vyhoření může sklo sloužit například jako svícen pro čajové svíčky. Naši zákazníci se nám na sociálních sítích občas pochlubí, jak s dózou naložili a už jsem tak v dóze viděla květiny, kosmetické štětce, suché vazby, ale i sukulenty! Vše vypadalo krásně.

Lidovky.cz: Jak životnost svíčky prodloužit, abychom si vůně mohli užívat co nejdéle?

Pokud své svíčce budete věnovat náležitou péči, pak se vám odmění intenzivní vůní do posledního zapálení. Se svíčkou nikam nespěchejte, při každém zapálení by měla hořet tak dlouho, než se udělá voskové jezírko, tzn. rozpustí se vosk až ke stěnám nádoby. Pokud to nebudete dodržovat, udělá se okolo knotu takový tunel, a knot se bude utápět ve vosku a svíčka již nepůjde zapálit. Svíčku naopak nikdy nenechávejte hořet déle než 4 hodiny, nechte vosk zase ztuhnout a knot odpočinout. Vůně pak bude ve svíčce po každém zapálení vonět stejně intenzivně.

Lidovky.cz: A co dřevěný knot, vyžaduje nějakou speciální péči?

Když bude knot i vosk chladný, odlomte jemně odhořelé dřevo, nenechávejte jej odpadnout do vosku, svíčka pak bude mít krásný čistý vosk, po celou dobu používání. A chraňte svíčku i před prachem a vlhkostí. Uchovávejte ji nejlépe pod skleněným poklopem, který vůni krásně koncentruje a udrží vosk bez prachu.

Lidovky.cz: Hlídáte si kvalitu používaných surovin?

Při výrobě svíček používáme výhradně stoprocentní eko sójový vosk v nejčistší kvalitě bez GMO, zbytků pesticidů nebo herbicidů. Používané vonné oleje jsou bez ftalátů a jsou určeny přímo pro přírodní druhy vosků. Všechny vůně, které nakupuji, jsou určeny pro použití ve svíčkách a vonných voscích, mají příslušné atesty a bezpečnostní listy, bez těchto náležitostí bych vůni vůbec nepoužila.

Lidovky.cz: Jaké pro své svíčky používáte vůně a jak je vybíráte?

Vůně používané ve výrobcích jsou parfémované oleje. Parfémované vonné oleje dovážíme z Anglie a jsou speciálně určeny k použití s přírodními vosky, čímž je zaručený maximální vonný efekt. Vonné oleje pečlivě vybíráme, nejen jak voní ale i jak se chovají při použití ve voscích a svíčkách. Zásadně používáme pouze vonné oleje, které jsou vyráběny bez ftalátů a všechny vůně jsou výrobcem testovány pro použití ve svíčkách a jsou tak zdravotně nezávadné. V současné době chystáme pro naše zákazníky překvapení, máme rozjednanou spolupráci s dodavateli vonných olejů z italského Milána. Zde si chceme nechat vyrobit originální vůně pouze pro naši značku Kett’s Candles. Opět to budou vonné oleje bez ftalátů a myslím, že italský charakter elegantních vůní naše zákazníky uspokojí. To je teď náš největší úkol a už se nemůžu dočkat výsledku.