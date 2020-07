Oprava Šlechtovy restaurace uvázla na mělčině, lávka do Troje se dokončuje. Co nového ve Stromovce?

Pomalu, ale přece. Tak by se dala označit postupující rekonstrukce Stromovky. Co na tom, že v zahraničí by byli již dávno hotovi – hlavní je, že se s většími či menšími obtížemi celá situace snad blíží do zdárného konce.

Po čase se zase podíváme do pražského parku Královská obora neboli do Stromovky, kterou najdeme v katastru pražské Bubenče. Tam po etapách probíhají práce na rekonstrukci této populární zelené oázy hlavního města. V současnosti už perfektně fungují dva nové rybníčky v centrální části, kde také příjemný mlat nahradil asfaltový povrch cestiček.

I továrna může být moderní. Významný český architekt vytvořil ve středočeském Kolíně hned tři svá stěžejní díla Zatím jedinou vadou na kráse je absence veřejného osvětlení alespoň na hlavních trasách. Večer je prostě v centrální Stromovce tma, což pro některé nemusí působit úplně příjemně. Momentálně také skončila rekonstrukce cest nad Šlechtovou restaurací a došlo i k úpravě prostoru před touto stavbou, kde se opět objevily mlatové povrchy, tentokrát v kombinaci s dlažbou, a také obnovené záhony, jež vznikly přesně podle původní fotografické dokumentace z počátku minulého století, včetně drobných detailů.

Problém zvaný Šlechtovka To je samozřejmě krásné, bohužel rekonstrukční práce na nejvýznamnější stavbě této části parku, jíž je Šlechtova restaurace, znovu stojí, ač chybí už jen dokončit restaurování jižního barokního průčelí a zařídit interiéry. Prováděcí stavební firmě totiž došly peníze, a proto musí být vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele. A to se u nás táhne obvykle řadu měsíců… Snad to nebude mít vliv na další etapu, kterou má být obnova tzv. Kaštanky, tedy přilehlého území, kde v minulosti bývala letní zahrádka. Tady je potřeba dokončit některé objekty včetně veřejných toalet, znovu vysadit kaštany a smontovat litinový hudební altán, který stával uprostřed. Návštěvníci se tak zatím mohou leda pokochat zvenku již opraveným objektem, nicméně kafe nebo limonádu mají k dispozici pouze v provizorním venkovním kiosku. Betonový výdech z tunelu Blanka. Technický prvek jako výtvarné dílo Akce se Šlechtovou restaurací se táhne už celá desetiletí. Původně raně barokní královská dvorana s freskami Jana Jakuba Steinfelse na stropě a kuriózní grottou, zdobenou škeblemi a plastikou Neptuna, získala svůj dnešní vzhled ve stylu romantické gotiky během přestavby v polovině devatenáctého století, kterou navrhl architekt Bernhard Grueber. Od 80. let toho století v něm sídlila populární Šlechtova restaurace, ta ovšem zanikla během šedesátých let století minulého, venkovní provoz v Kaštance o deset let později.

Budova pak chátrala, dvakrát ji poničil požár a poté i povodeň v roce 2002. Od hlavního města si ji vyžádala městská část Praha 7, ta však nebyla schopna udělat vůbec nic. Poté, co město Praha muselo zpevnit základy, protože pod bývalou restaurací vede tunel Blanka, se cenné a památkově chráněné budovy opět ujalo. Nechalo si vypracovat projekt rekonstrukce od architektů Mikuláše Hulce a Daniela Špičky, jenže již dokončené výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo anulováno a v době ekonomické krize vypsáno znovu. Pravda, město nakonec dosáhlo na nižší cenu, ale také kvůli tomu došlo k několikaletému prodlení. A jak je patrné, celé to zdlouhavé martyrium ještě nekončí… Co ještě zbývá Další drobné stavby v areálu Stromovky však mezitím prošly rekonstrukcí a obnovuje se i zeleň. Zbývá ještě oprava nejstaršího pražského železničního tunelu na trati Buštěhradské dráhy (upřímně jen doufám, že zdvojkolejnění nově budované trati na letiště nebude znamenat jeho zánik). Místodržitelský letohrádek, který je v majetku Národního muzea, by si ale zasloužil lepší a důstojnější využití, než je archiv novin a časopisů. Zlatý fond architektury na evropské úrovni? České zdravotnické areály z první republiky Nyní se také upravuje část parku přiléhající k Výstavišti: zde se mají objevit nejrůznější herní prvky, práce jsou však ve skluzu. Doufejme, že další etapy rekonstrukce parku budou zdárně pokračovat, chybějí zejména jihozápadní partie od Ovenecké ulice k Místodržitelskému letohrádku.

Raději nesrovnávat Na závěr Královskou oboru ale na chvíli opusťme. Pražané se již nemohou dočkat, až bude dokončena pěší a cyklistická lávka, vedoucí z Trojského ostrova za Stromovkou do Troje a dál k zámku, zoo a botanické zahradě. Zatím tu je přívoz, ale ten každou chvíli nefunguje – buď je moc, nebo naopak málo vody, vane silný vítr nebo vydatně prší. Návštěvníci tedy riskují, že se přívozem na druhou stranu Vltavy nemusí dostat. Lávka, která nahrazuje tu před pár lety zřícenou, je tedy nezbytná. Dobrá zpráva je, že se už staví a brzy bude dokončena. Nechme teď stranou fakt, že třeba Italové dokázali za dva roky postavit nový dálniční most v Janově místo toho, co spadl, zatímco my za stejné období zvládneme jen tuto drobnou stavbu. Nejdůležitější je, že už byla položena mostovka, montuje se zábradlí a v říjnu by mělo být konečně hotovo.