Designérka Alexandra Monhart prodává roušky. Výtěžek pošle do italské Lombardie

Za značkou stojí manželé Alexandra Steklík Monhart a Daniel Steklík. Alex studovala filmovou vědu a francouzskou filologii a Daniel marketingovou komunikaci a mediální studia. To, že nevystudovali módní obor, berou jako výhodu, díky níž mají jinak nastavené hodnoty pro věci, které vyrábí. Tou hlavní z nich je, že by zákazníka měly přežít, předávat se, dědit. A tuhle hodnotu chtějí udržovat i v rodinné firmě, do které se před pár měsíci narodil syn, který třeba jednou naváže na jejich myšlenku.