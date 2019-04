BackYard na Kozím plácku. Navzájem se inspirujeme a posouváme, shodují se designérky

Všechny opravy a přestavby si dělaly samy, ale dělnice to nejsou. Vyrábí oblečení, šperky i porcelán. Patnáct českých a slovenských designérek se rozhodlo založit si vlastní obchod, cesta to byla složitá, ale nakonec uspěly. Jak je těžké uživit se jako designérka a jak prosperuje nový BackYard na Kozím plácku?





1) Jak je těžké uživit se jako designérka?



2) Jak vám to v BackYardu (BY) od přestavby klape?

Kristýna Paloušová

1) Myslím, že nejtěžší na práci designéra je umět své výrobky prodat. Je s tím totiž spojeno mnoho činností, které pro tvůrčí osoby nejsou příliš blízké. Mám na mysli marketing, propagaci, samotný prodej - v podstatě organizaci celého procesu od vzniku produktu po konečný prodej zákazníkovi v odpovídajícím balení a správně vybrané tašce. Ten, komu se podaří vytvořit kolem sebe tým lidí, kteří mu v tomto pomohou, má z velké části vyhráno.

2) Nový Backyard má velký potenciál vzhledem ke svému umístění. Nicméně budeme nuceni pořádně zapracovat na výše zmíněných úkonech, které jsem zmínila. Ale vzhledem k tomu, že je nás v BY hodně, můžeme si vše rozdělit a nebýt tak každý jeden zatížen vším, co je nutné pro chod showroomu a úspěšné prodeje dělat. Věřím, že to dokážeme.

Kristýna Malovaná (Kristýna Malovaná jewellery, Morphe)

1) Myslím si, že se uživit dá - záleží pro koho pojem „uživit” co představuje. Každý má jiné náklady. Je to ale jako každé volné povolání především o vůli, vytrvalosti a poctivosti a dalších prvcích, které tomu samozřejmě napomáhají.



2) Čím dál víc si uvědomuji, že to klape především díky tomu, že se společně napneme k cíli a na jeho dosažení se sjednotíme. Každý umí něco a každý se snaží přispět s tím svým dílem do celku. To je myslím stěžejní a pojí se k tomu principy fungování ve větší skupině. Máme pár věcí, na kterých se snažíme pracovat, jako je třeba větší propagace atd.,ale všechno je proces, takže věřím, že se to všechno podaří!

Pavla Vachunová (Tyformy)

1) Jako u každého oboru začátky byly dosti těžké, ale rok od roku se to zlepšuje.



2) Pro mě je to zatím dost podobné jako ve starém BY. Nejsme na nové místě dlouho, tak snad se to víc rozjede.

Nastassia Aleinikava

Šperk/Nastassia Aleinikava

1) Snadně to nazvat nemohu, ale přináší mi to momentálně maximalní naplnění a uspokojení. Nic jiného bych dělat nechtěla. Jsem si jistá, ze pokud vykonáváš svoji práci upřímně a naplno, těsně to pak souvisí i s finanční odměnou.



2) Backyard na novém místě si moc užívám. Leží to na skvělé trase a vnímám i nový typ zákazníků. Jinak nové prostory nám moc pomohly jako kolektivu. Dílny jsou přímo propojené s obchodem. Je pro mne radost tam pracovat.

Mariana Berec

Mariana Berec - šperkařský workshop

1) Není těžké se uživit jako designér, je těžké se uživit designem, který vás baví dělat. Většinou zákazníci sahají po jednodušších a líbivějších věcech. Šperky, které nejsou prvoplánově pěkné si hledají zákazníky hůře.



2)Backyard je moje práce a zároveň hobby, takže dokonalá souhra.

Zbyněk Krulich a Markéta Richterová (Blueberries)

1) Je to těžké stejně jako každé jiné podnikání. Skvělý design nebo krásné produkty pomáhají, ale rozhodně samotně nestačí.



2) V BY to klape parádně!

Jarka Jindráková (JJ)

1) Roste počet lidí, kteří chtějí vědět více o původu oblečení, které si na své tělo oblékají. To přináší větší zájem o tvorbu českých designerů. Ještě dlouho však nedosáhneme obliby a zájmu o domácí tvorbu, abychom následovali zahraniční trendy. V BY jsem nová, ale prostor má své kouzlo a klienti, kteří ho objeví, si ho zamilují.



Petra Hušpauerová (Appart Label)

Petra Hušpauerová

1) Je to občas těžké, ale stojí to za to! Ta svoboda a možnost, že se můžu věnovat svému projektu, to nenahradí žádný pravidelný příjem.



2) V našem novém Backyardu jsme šťastní, fungujeme více jako tým po tom, co jsme si zakusili společně rekonstrukci nového prostoru. Posouváme se stále dál a navzájem se inspirujeme.

Magda Vachunová (Mayda)

Mayda - tričko se starým logem

1) Uživit se jako designerka... no jde to, již minimálně 10 let- spíš víc. Ale není to věru nic jednoduchého... nic není zadarmo a netrvá to pořád. Je třeba neustále na sobě pracovat. Musíte pracovat nejen na sobě, vyvíjet a vytvářet své produkty, musíte je také umět prodat. Takže dávat o sobě a své značce vědět, budovat nějaký mediání obraz, povědomí, spravovat sociální stě. A stačí jen na chvíli polevit a převálcují vás jiní, co jsou lépe vidět.



2) V BY je to super, potkáváme se mezi sebou a snažíme se neustále ten krásný prostor zlepšovat a zviditelňovat