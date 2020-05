Francouzský designér kvůli viru vymyslel poklopy pro strávníky

PAŘÍŽ Provoz v restauracích se zřejmě ani po uklidnění situace kolem koronavirové nákazy nevrátí do starých kolejí, alespoň ke zdání normálnosti chce ale majitelům podniků pomoci francouzský designér, který vymyslel plastovou ochranu pro strávníky. Průhledné poklopy, jež připomínají obří stínítka na lampy, mají mezi hosty vytvořit bariéru, která bude bránit přenosu nákazy, napsala agentura Reuters.

Designér Christophe Gernigon tvrdí, že na trhu už existuje mnoho řešení, která lidem zaručí, že se mohou najíst bez rizika nákazy. Většina z nich ale podle něj vypadá spíše jako buňky pro vězeňské návštěvy a zákazníky pomyšlení na jídlo v takovém prostředí příliš neláká.

„Chtěl jsem navrhnout něco hezčího a přitažlivějšího,“ řekl Gernigon, který svůj systém pojmenoval Plex’Eat a chce už příští týden začít s jeho výrobou ve velkém. Zájem už podle něj projevili restauratéři z podniků v Kanadě, Japonsku či Argentině.



Futuristicky vyhlížející řešení se nejspíš objeví i v restauraci H.A.N.D poblíž Louvru. Její majitel Mathieu Manzoni, který zatím smí v kuchyni připravovat jen jídla objednaná pro rozvážku, doufá, že jeho zákazníky novinka osloví. „Bude se to lidem líbit? To teď nedokážu říct, ale chci věřit, že to k něčemu bude, protože se mi to zdá zábavné,“ řekl.