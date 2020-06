I to, co je pod oblečením, je důležité, říkají designérky spodního prádla

Kvalita, pohodlnost, ale samozřejmě i zajímavý design. Andrea Kopalová a Togi Roštínská Burmaa si před čtyřmi lety založily vlastní značku Paon. Od té doby navrhují stále nové a nové spodní prádlo nejen pro ženy, ale i pro muže. Vyrábí ho v Česku a snaží se o udržitelný přístup. „Celá značka Paon vznikla v podstatě z jedné seminární práce, kterou jsme měly za úkol zpracovat,“ říkají v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak moc je pro ženu důležité to, co nosí pod oblečením a co naprostá většina lidí, se kterými se potkají, ani nevidí?

Myslíme si, že pro ženu je velmi důležité nejenom to, co je vidět, ale i to, co je schované pod vrchním oblečením. A není to pouze o tom, jak spodní prádlo vypadá, ale také o tom, jak se v něm žena cítí, z jakého je materiálu, jak jí sedne, aby jí nikde nic neškrtilo. U nás hraje prim kvalita, pohodlnost, ale samozřejmě i zajímavý design.

Lidovky.cz: Nosíte vy osobně designové spodní prádlo, nebo dáváte přednost obyčejnějším konfekčním kouskům?

Ája: Já už nosím pouze Paon bralettky a prádlo, které jsem si zakoupila předtím, než jsme se značkou začaly. Občas si zakoupím kalhotky do počtu.

Togi: Už tolik prádla nevlastním, vystačím si se základními barvami a samozřejmě mezi ně řadím naši značku. Hladkou podprsenku vlastním z komerčního obchodu, tu zatím v nabídce totiž nemáme.

Andrea Kopalová a Togi Burmaa, Paon Label

Lidovky.cz: Vaše spodní prádlo je ručně šité z bio certifikovaných materiálů. Co to znamená? Jaké materiály konkrétně to jsou a odkud pochází?

V našich kolekcích kombinujeme různé druhy materiálů, které jsou z několika zemí Evropy. Nejvíce si zakládáme na biobavlně, která je zkombinovaná s dalšími OEKOTEX-100 certifikovanými materiály v naší NAT collection. Pak jsme se zamilovaly do bambusu a v nové kolekci budeme mít i krásné udržitelné krajky s příměsí celulózy. Biobavlnu máme z Německa a bambus z České republiky.

Lidovky.cz: Mají tyto materiály nějaké zdraví prospěšné vlastnosti?

Ano, mají. Certifikace OEKOTEX-100 značí, že materiál je zdravotně nezávadný a při zpracovávání nebyly použity žádné chemikálie, které by mohly tělu ublížit. Bambus je navíc prodyšný a skvělý materiál, který vás díky termoregulačním vlastnostem v létě zchladí a v zimě zahřeje.

Lidovky.cz: Vaše spodní prádlo je velmi originální, jak vznikají návrhy? Kde čerpáte inspiraci?

Rády se inspirujeme u ostatních značek a především u požadavků našich zákaznic. Většinou se nám v období mezi kolekcemi nahromadí spousta nápadů, inspirací a možností materiálů, které bychom rády použily při realizaci nových produktů. Nad tyto nápady a materiály si pak společně sedneme a vytvoříme ucelenější koncept. Nakreslíme první návrhy a ty předáme švadleně.

Lidovky.cz: Jaká je přesně vaše role ve firmě? Stojíte za jednotlivými návrhy prádla a také ho šijete?

Ája: Starám se o základní agendu celé značky, to znamená účetnictví, management, výroba a e-shop. Většinou jsem to já, která připravuje podklady pro prádlo, u plavek je to Togi, která se na plavkové kolekce vyloženě zaměřuje.

Togi: Já se věnuji celé produkci a chodu focení a natáčení videí. Tato část práce mě nejvíce baví, mám ráda kreativní činnosti a navíc jsem se našla v plánování a veškeré organizaci. Starám se i o navazování nových spoluprací s jinými firmami.

Lidovky.cz: Kolik máte švadlen a kde máte šicí dílny? Je náročné v dnešní době najít šikovnou švadlenu?

Většinu našich produktů šijeme v šicí dílně ve Štramberku, se kterou máme navázanou spolupráci. Jinak pracujeme už pouze s jednou švadlenou, paní Elenou, se kterou připravujeme nové kolekce a šije nám spodní prádlo na zakázku.

Se švadlenami je to velmi náročné a nebudeme lhát, vystřídaly jsme jich už hodně. Největší potíž je, že málokterá švadlena umí šít právě spodní prádlo. Tudíž jsme s každou švadlenou začínaly se vším buď úplně od začátku, nebo se musely učit od sebe navzájem. V jednu dobu jsme měly švadleny čtyři z různých koutů Česka, ale to bylo dlouhodobě logisticky nezvladatelné. I s ohledem na budoucí růst firmy jsme se rozhodly navázat spolupráci se šicí dílnou.

Lidovky.cz: Paon znamená ve francouzštině páv, proč jste se rozhodli zrovna pro takové pojmenování vaší značky?

To, že „Paon“ znamená ve francouzštině páv, jsme se dozvěděly až potom, co jsme jméno vybraly. Záměr to tedy nebyl a ke jménu jsme přišly zcela jednoduše – procházely jsme zajímavá a hezká slova na Pinterestu a Paon nás oslovil na první dobrou. Ať už tím, jak se slovo jemně a neutrálně vyslovuje, tak i tím, že jiná značka tento název nepoužívá.

Lidovky.cz: Za vaší značkou stojí i zajímavý příběh. Řekněte nám, jak jste se spolu poznaly a jak vypadaly začátky vaší spolupráce.

Poznaly jsme se během bakalářského studia na vysoké škole Newton College, která nám poskytla vhodné prostředí a podporu pro to, abychom s něčím vlastním začaly. Celá značka Paon vznikla v podstatě z jedné seminární práce, kterou jsme měly za úkol zpracovat.

Začátky naší spolupráce byly docela punkové. Scházely jsme se v kavárnách nebo na školních chodbách, prádlo a materiály jsme si předávaly ve školní skříňce, kterou jsme si s vedením školy „pronajaly“ během té doby, co jsme tam studovaly. S úsměvem na to vzpomínáme.

Lidovky.cz: Nyní jste představily limitovanou kolekci, která vznikla ve spolupráci se známými českými influencerkami. Co si od této spolupráce slibujete a jak vznikla? Čí to byl nápad?

Dlouho jsme žádnou spolupráci nepodnikly a musíme přiznat, že nám to moc chybělo. S Petrou, Carou a Sharlotou jsme už delší dobu spolupracovaly, a tak nám přišlo přirozené s nimi vytvořit něco, co bude více než samotné focení. Holky navíc samy měly chuť si vytvořit vlastní produkt, a tak propuklo nadšení z obou stran. Pro nás tato spolupráce znamená především zkoušku. Navrhovat s někým jiným je totiž úplně jiná disciplína, než když na produktech pracujeme samy. Je to více o domluvě, flexibilitě a hlavně nových nápadech. Dodává nám to nové myšlenky a rozšiřuje možnosti toho, co jsme schopny jako značka vytvořit.

Lidovky.cz: Spodní prádlo šijete nejenom pro ženy, ale i pro muže. Plánujete rozšiřovat i mužský sortiment? Je pro muže spodní prádlo stejně důležité jako pro ženy?

Po pár měsících, co jsme pánskou kolekci začaly prodávat, si myslíme, že důležité pro muže opravdu je. Ale jejich přístup k nákupu je zcela jiný. Zatímco žena nakupuje do kvality a zajímavosti, muži nakupují do počtu. Nejideálnější pro ně je, když zjistí, že jim dané prádlo sedí a od jednoho typu trenýrek nakoupí třeba deset stejných kusů.

Pánské produkty určitě do konce roku plánujeme rozšířit o nové barvy, ale u střihů a materiálu z bambusu určitě zůstaneme. Osvědčily se jak nám, tak našim zákazníkům.