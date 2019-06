Jsem spíše domácí švadlenka, než paní krejčová, říká autorka projektu Došito

Každá doba má svoje specifikace. V současné chvíli se do popředí dostávají trendy spojené s udržitenosté, upcyclingi. Od Slow Fashion Movement jsme se posunuli k Fashion Revolution. A tak se vyvýjejí naše potřeby a stále více vyhledáváme tvůrčí aktivity, u kterých zapomeneme na moderní technologie a navíc si něco slušivého odnášíme domů. Občas se stane, že se záliba stane I náplní práce, tak jako u Jany Němcové, která spustila projekt Došito.

Lidovky.cz: Co vás ke spuštění projetu Došito přivedlo?

Odjakživa jsem tíhla k ručním pracem, s maminkou se šilo a s babičkou pletlo, na střední škole jsem navštěvovala kurz šití. Po dlouhé pauze jsem se k šití vrátila, když jsem k 30tým narozeninám dostala šicí stroj. Nebavily mě produkty, která byly dostupné v obchodech a tak jsem si šila sama. Do práce jsem chodila ve svých sukních a kolegyním se líbily. S kamarádkami jsme si čas od času udělaly večer u šicích stojů a prostě se bavily. Podotýkám, že se cítím spíše jako domácí švadlenka, nikoli paní krejčová. Naštěstí mám v rodině pravou krejčovou, která je naší hlavní lektorkou. Z pořátku mi pomáhala i kamarádka oděvní návrhářka Veronika Bijok, která si v současné chvíli neučí, ale výhledově určitě opět spolupráci utužíme. V současné době spolupracujeme i s návrhářkou Zuzanou Holou (se značkou Inledesign), se kterou sdílíme prostory.

Lidovky.cz: Co jste dělala před Došito?

Pracovala jsem v marketingových agenturách, zpořítku jako produkční. Také fotím, což je aktivita, která mi zůstala, věnuji se reportážní fotografii a když mi zbude čas tak i módní fotku. Většinou potřebuji-li něco zachytit pro Došito.

Lidovky.cz: Co nebo kdo vás ovlivňuje po tvůrčí a co po pracovní stránce?

Snažím se sledovat módní trendy, lidi kolem sebe a někdy vidím třeba ve filmu hezký kousek oblečení. Pak společně s kolegyněmi vymýšlíme, jak ho ztvárnit a přizpůsobit, aby byl vhodný na workshopy, designově hezký, ale co nejjednodušeji proveditelný. Inspirací jsou pak i šicí komunity v zahraničí, které ráda sleduji.

Lidovky.cz: Máte svůj oblíbený styl?

Oblíbila jsem si módu 50. a 60. let a jsem vyznavač ženskosti, tak u mě v šatníku najdete především samé sukně a šaty. Když vybírám, co si ušiju, jsou to většinou kousky, kde se propojuje moderní a vintage styl.

Lidovky.cz: Na trhu nejste jediné, kdo nabízí obdobnou službu (Brno šije, Módní dílna Hrabalová, Czech Fashion Council, Pokoj č. 10 a jiné), co vás činí unikátní?

Už od začátku se snažím o to, aby to u nás nebylo jako ve škole, kde se člověk zavře a jen do sebe hustí znalosti. Chceme, aby to byl celkový zážitek a hlavně relax, na kurzy vždy připravíme i něco dobrého k občerstvení, kávu, připijeme si vínem. Také umožňujeme i úplným začátečníkům, aby si ušili i trochu pokročilejší kousky rovnou do šatníku a zjistili tak, jestli je šití bude bavit. S pomocí a vedením to zvládnou a když je to chytne, často se pak začnou zajímat více do hloubky.

Jana Němcová Absolvovala Českou zemědělskou univerzitu, ale praxi získala hlavně jako produkční a markeťačka. Má za sebou i práci v reklamní agentuře, nicméně srdce ji vždy táhlo k focení a kreativním činnostem jako je šití a různé ruční práce. Živí se jako fotografka na volné noze a stará se o svou šicí dílnu Došito. Když má volnou chvíli a zrovna necestuje se svým mužem, šije pro sebe.

Lidovky.cz: Jaké jsou nejoblíběnější, nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější aktivity, které provozujete?

Nejnavštěvovanějšími jsou jednovečerní workshopy na výrobu kolové sukně a trička, mezi zkušenějšími je tahákem spodní prádlo a plavky to spolupracujeme s Terezou Bielik Puchnarovou, která se této garderobě věnuje profesionálně. Kurzy jsou již časově náročnější a vždy se věnují určité oblasti oděvní výroby od ovládání stroje až po správné rozžehlování.

Lidovky.cz: Jak je to s materiály? Kde je získáváte? Nebo si textílie přinášejí klientky?

Na materiály dáváme doporučení, vždy záleží i na typu kurzu, aby výroba byla snadnější je vhodnější určitý druh textilií a tím odpadly náročnější zaprávky a tak dále. Účastnice však mají možnost si látku koupit i u nás. Snažíme se vybírat z českých dodavatelů, jako je Wilburrina, kterou máme velice rádi, dokonce si zde byla ušít sukni se svojí sestrou, což nás samozřejmě těší. Také rádi spolupracujmee s obchodem Nanitce, který dodává velice kvalitní materiály především ze západní Evropy.

Lidovky.cz: Můžete nějak charakterizovat vaše klienty?

Povětšinou jsou to ženy. Především ty, které pracují v kanceláři a opravdu si potřebují odpočinout. U šicího stroje zapomente na shon světa, potřebujete se soustředit na jehlu a nit. Chodí k nám však i maminky s dětmi na individuální hodiny, kdy se spolu učí šít.

Lidovky.cz: Změnilo vás samotnou Došito nějk? Z čeho máte radost, či co Vás překvapilo?

Zařekla jsem se a vlastně si nyní nekupuji žádné oblečení, což je trochu výzva. Samozřejmě pro ponožky stále chodím do obchodů. A co mě těší? Opravdu se situace mění, alespoň tady v Praze, je stále více holek, které si raději sukni ušijí s námi, mají zájem i oblečení upravovat, přešívat. Což je poměrně povzbuzující.

Lidovky.cz: Jak vše zvládáte - administrativa, rezervace, příprava kurzů? Vše jsou to náročné procesy.

Naštěstí žijeme v době moderních technologií, tedy rezervace a administrativa spojená s nimi, jde přes aplikaci Resrvio i jejich aplikaci v mobilu, což je neuvěřitelůná pomoc již díky databázi. Plánujeme kurzy společně s kolegyněmi a to vžy na půl roku dopředu. Jsme na FB, IG (IG story) - ale to už neberu jako moderní vymoženosti :))) Nákupy probíhají přes e-shop, včetně platební brány, tak je možné platit i kartou online, používáme chytrý fakturační systém (fakturoid), aplikace na úpravu fotek v mobilu. Hudbu pouštíme streamovací službou.