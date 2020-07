Karanténa nás šokovala. Ale českému designu věřím, říká zakladatelka Czechdesignu

Portál Czechdesign, který se věnuje lokálnímu designu a podporuje mladé designéry založila před 17 lety. Po skočení pandemie otevřela nový obchod v Myslíkově ulici. „V prodejně disponujeme nejširší nabídkou šperků od českých designérů, a tak se na nás postupem času začali obracet zákazníci s prosbou o zařízení zásnubního nebo snubních prstenů,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jana Vinšová.

Lidovky.cz: Zatímco většina obchodů se nyní soustředí na on-line prodej, vy jste v červnu otevřeli kamenný obchod s českým designem v Myslíkově ulici. Co vás k tomu vedlo?

Náš původní obchod sídlil jen několik kroků od toho stávajícího v ulici Vojtěšská. Byl to ale provizorní prostor, nábytek obchodu byla podomácku upravená konstrukce staré výstavy. Obchod se musel proměňovat v galerii, dokola bourat a stavět. Byl tak spojen víc s e-shopem, který máme už od roku 2016, a byl jeho nástrojem a výdejnou. Už loni jsme si ale stanovili cíl najít solidní a důstojný prostor, který český design dostane ještě více na oči kolemjdoucím. Prostor v Myslíkově nás nadchl, několik měsíců jsme jej rekonstruovali, což nám naštěstí nezhatila ani koronavirová krize.

Lidovky.cz: Firmu Czechdesign jste otevřela už před 17 lety. Provozuje lokální portál o designu, pomáháte firmám a institucím s designérskými soutěžemi a podporujete české designéry. Neměla jste někdy za ty roky pocit, že je to zbytečné úsílí?

To ani jednou. Přijde mi naopak, že se mám za čím ohlédnout, že jsem tu práci s designem vzala za dobrý konec. Kdybych dělala například jen výstavy pro veřejnost, určitě by mě podobný pocit marnosti a zbytečnosti napadal. Všechny aktivity, které děláme, prokazatelně rozvíjí a posouvají celý obor u nás. Design je obor, který se musí prodávat, nebo pomáhat prodávat něco jiného, obstát v praxi, zlepšovat kvalitu života, je to živý obor, žádná výsostně výtvarná muzeálie. A tak s ním i pracujeme.

Lidovky.cz: Jak si podle vás stojí dnes mladí čeští designéři?

Ti skutečně mladí (tedy mladší než já) jsou od přírody velmi sebevědomí. To jim v praxi designéra bude určitě hrozně pomáhat. Dřív, ti, dnes už starší, vyzrálejší získali sebevědomí praxí a úspěchy. Tak teď to bude naopak: praxí budu získávat respekt a pokoru. To ale platí u všech oborů. Současně si mladí designéři, a to s tím asi souvisí, hlídají víc prezentaci či komunikaci svých výstupů. Jsou víc vidět.

Jana Vinšová

Lidovky.cz: Na výrobky kterých z nich můžeme v obchodě narazit?

Zákazníci u nás najdou jak produkty známých jmen jako Jiří Pelcl, Maxim Velčovský nebo Jiří Pelcl, tak talentů oboru. Dáváme prostor desítkám šperkařů, kteří často nosí ocenění Czech Grand Design, módním značkám jako Playbag nebo KRAS, ilustrátorům, novým značkám přírodní kosmetiky a dalším. Důležité pro nás je, aby produkty byly nejen krásné, ale i funkční.

Prodáváme spoustu dostupných věcí z lokálních fabrik, ale prodáváme i dražší věci. Zákazníci si je často přichází několikrát prohlédnout, seznámit se s příběhem produktu a autora. Dojdou k tomu, že raději investují do produktu, do něhož se zamilovali, než aby si koupili několik levnějších věcí a zahnali pomíjivou touhu po nákupu.

Lidovky.cz: Jak složité bylo v současné době otevřít novou prodejnu?

Karanténa a uzavření obchodů byl pro nás obchodně veliký šok. Prodejna ve Vojtěšské musela být uzavřena, citelně jsme zaznamenali útlum i v e-shopu. Rekonstrukce nového prostoru v Myslíkově naštěstí pokračovala, řemeslníci mohli v omezeném režimu pracovat, takže jsme se s termínem otevření zpozdili jen o pár dnů. Posunout jsme ale museli slavnostní otevření. Za novým obchodem jsou ale vysoké investice a samozřejmě jsme počítali i s tím, že se nám vrátí díky nákupům turistů.

Lidovky.cz: Vytvořili jste i originální projekt Snoubení. Co si pod tím představit?

V prodejně disponujeme nejširší nabídkou šperků od českých designérů, a tak se na nás postupem času začali obracet zákazníci s prosbou o zařízení zásnubního nebo snubních prstenů. Na trhu ale chyběla služba, který by nabídku prstenů od designérů propojovala, a tak jsme vytvořili Snoubení, kam je momentálně zahrnuta téměř stovka prstenů od deseti designérů. Snoubení je tištěný katalog i e-shop a výstava prstýnků v obchodě. Zákazníci už tak nemusejí obíhat designéry a porovnávat možnosti, u nás najdou vše na jednom místě. Projektem chceme jednak podpořit tradici českého šperkařství, jednak myšlenku originálních svateb a tak intimních předmětů, jaké prsteny jsou.

Lidovky.cz: Kdo vám pomáhal zařídit prostor prodejny?

Koncept obchodu navrhl architekt Martin Prokš ze studia Prokš Přikryl architekt, který dokázal v prostoru odhalit a pozvednout to, co je tam unikátní. Prostor rozdělil na dvě části, v tmavé vystavujeme šperky od českých designérů, v té světlé mají prostor módní doplňky, porcelán nebo knihy. Ruku k dílu ale přiložili téměř všichni z týmu CZECHDESIGN, o víkendech jsme malovali nebo stěhovali. Byl to takový netradiční teambuilding, ale díky tomu máme k novému obchodu vztah, je prostě náš a jsme na něj pyšní.

Lidovky.cz: Jak vybíráte designéry, se kterými spolupracujete? A jak taková spolupráce probíhá?

Každý kousek vybíráme v kurátorském týmu s velkou péčí, na věci se chodíme dívat, zkoušíme je, testujeme. Sledujeme novinky a hodnotíme, zda by měly prodejní potenciál. Nechceme mít v obchodě jen líbivé věci, musejí být funkční a kvalitní. Máme samozřejmě problém s produkty, kde každý kus je unikát, ty se velmi obtížně prodávají online. Ale zároveň po tom zákazníci touží stále více.

Lidovky.cz: Sledujete pečlivě nové talenty, které se objeví?

Se školami spolupracujeme, sledujeme jejich činnost a pravidelně obcházíme i klauzury. Podpora a objevování talentů designu je přímo jedním z našich poslání. Hledáme talenty jak do našeho obchodu, tak o nich píšeme na czechdesign.cz, případně je zapojujeme do projektů spolupráce s firmami.