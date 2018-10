Liběna Rochová a Musa vytvořili společnou kolekci. Představili ji na Designbloku

Návrhářka Liběna Rochová a výtvarník Lukáš Musil (Musa) navrhli společně limitovanou oděvní kolekci Nadotek pro inovativní osvětový projekt charitativní organizace DEBRA ČR, která v Česku pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel.

Liběna Rochová, uznávaná česká oděvní designérka a vysokoškolská pedagožka, pracuje na svých oceňovaných kolekcích výhradně sama. Stejně jako sám tvoří výtvarník Musa. Oba se ale rozhodli udělat výjimku. Kolekci představili na mezinárodní přehlídce Designblok.



„Setkání s Lukášem pro mě bylo zlomové – díky jeho přístupu k životu, k tvorbě. O společném projektu jsem přemýšlela dlouho, ale nenacházela jsem ten pravý záměr. Až ve chvíli, kdy mě napadlo vytvořit limitovanou oděvní kolekci pro Debru a lidi s nemocí motýlích křídel, které jsme oba už dlouho před tím podporovali, věděla jsem, že to je ten okamžik,“ říká Rochová.



Nemoc motýlích křídel Nemoc motýlích křídel postihuje zejména kůži a sliznice. Jsou tak křehké, že stačí i mírný tlak nebo tření švů oblečení, aby se na nich tvořili otevřené rány a puchýře, které se potom dlouho a obtížně hojí. Je to vrozená, velmi bolestivá nemoc, která vyžaduje pečlivé ošetřování, jež zabere rodičům postižených dětí několik hodin každý den.

„Liběnino nadšení do projektu a poctivost, s jakou k němu přistupuje, je důvodem, proč jsem se i já cítil při práci na kolekci ve svém živlu. Nejdůležitější je účel, proč to celé vzniká. Jsem moc rád, že moje tvorba může přímo pomoci lidem s nemocí motýlích křídel. Člověk není najednou jen sám za sebe, ale stojí i za těmi, pro které to dělá. Pokud naše práce má někdy smysl, je to jednoznačně právě v tomto případě,“ říká Musa.



Kolekce Nadotek se skládá z limitované série overalů, kalhot, šatů a topů, od každého návrhu bude dostupných pouze třicet kusů. Vedle toho ale vznikla i tisícovka triček, které věnovala společnost Adler a zdarma potiskla firma Kříž, ve dvou originálních designech a osmdesát párů tenisek, které věnovala a realizovala společnost Baťa. Materiály použité pro kolekci Nadotek jsou pouze bio bavlna, batist a krep a švy oděvů jsou šité ven, trička jsou tištěna záměrně naruby. Veškerý výtěžek z prodeje kolekce Nadotek půjde na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel. Limitovaná oděvní kolekce vznikla na základě Musových perokreseb. Desén se následně natiskl na látku. Nadotek aktuálně hledá podporu prostřednictvím crowfundingové sbírky na serveru Hihit.cz.