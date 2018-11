Z designérek dělnicemi. Jak vznikal nový obchod s českým designem na Kozím plácku?

PRAHA Vyrábí oblečení, šperky i porcelán. Patnáct českých a slovenských designérek se rozhodlo založit si vlastní obchod, cesta to byla složitá, ale nakonec uspěly. Protože se ale změnil majitel nemovitosti, musely se přestěhovat. Dělají si samy vše, od výroby po samotný prodej a také opravy nového obchodu na Kozím plácku.

Před pár lety zprovoznily vlastními silami BackYard, prostor, který jim umožnil nejen tvořit, ale i setkávat se s přáteli, kamarády a hlavně zákazníky. Nyní se ale musely přestěhovat na Kozí plácek, kde za necel ý měsíc slavnostně otevírají.

Celý obchod si designérky zrekonstruovaly samy. „S dašími designérkami jsme v Praze otevřely obchod a dílny. Prostory od města byly v dost tristním stavu, tak jsme si všechny dost mákly, abychom to do měsíce jakž takž zprovoznily. Zdaleka není vše hotovo tak, jak bychom si představovaly. Navíc má prostor i sklepní prostory, které také stojí za to dát do kupy, opravit a zřídit místo pro pořádání worshopů a přednšek,“ říká Magda Vachunová tvořící pod značkou Mayda.



„Backyard je místo, kde společně tvoříme, prezentujeme naše značky, potkáváme zakazníky a fanoušky a taky se pořád dohadujeme. Je to živý prostor, který se nám společně dokázalo ohromně posunout. Jsem moc ráda, že já a “tepláky“ můžeme být součástí tohoto projektu. Je to nesmírně inspirativní místo s fajn designéry, kteří to co dělají, tak dělají srdcem,“ říká jedna z designérek Petra Hušpauerová, která stojí za značkou Appart Label.



„Backyard je moje srdcovka. Neznám speciálnější místo, kde by se tvořilo a zároveň potkávalo s klientem. Kde by byla tak pohodová amtosféra a nadšení všech lidí uvnitř. Udělali jsme maximum pro to, aby se otevřelo. Dřely jsme, natírali, obouchávaly stěny, zkrátka všechno, co se k přípravě nového prostoru pojí. Nejsme však u konce, ještě máme před sebou plno práce, úprav, sklep a dílny, a na to všechno potřebujeme finance. Sami to do kupy těžko dáme i proto máme kampaň na Hithitu,“ zdůvodňuje věřejnou sbírku šperkařka Kristýna Malovaná.



A dodává: „Vyrostla jsem v téhle čtvrti a tak mám radost, že do ní můžu přispět něčím, co vytvoří snad i komunitu lidí, co žijou v okolí, včetně mě. Co přispěje k oživení centra. Aby skutečně žilo, lidé se setkávali, povídali si a tak.“