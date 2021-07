Málokdo sázel na to, že s plavkami prorazí. Ze značky Plove ale udělala stálici na designovém nebi

Uspět v zemi bez moře s byznysem postaveným na plavkách není jen tak. Pavlína Miklasová (29), jež stojí za značkou PLOVE, o tom ví své. „Itálii by to šlo možná lépe, ale prodeje mi konstantně rostou,“ říká mladá designérka.

Když v roce 2017 přišla čerstvá absolventka ateliéru Designu a oděvu Liběny Rochové Pavlína Miklasová s první prodejní kolekcí plavek, jen málokdo by sázel na to, že má její projekt, se kterým začala už během studií, zářnou budoucnost. Autorka mnoha nadčasových střihů ale dokázala, že i u nás se dá obchodem s plavkami dobře uživit. A to nejen v době konjunktury, ale i v době, kdy byly dlouhodobě zavřené plavecké bazény i venkovní sportoviště, a lidé (kromě otužilců) tak neměli pro nákup plavek jediný důvod.

„I když prodeje nebyly během posledního roku kvůli koronavirové pandemii nijak závratné, lidé si chtěli udělat radost,“ říká sympatická designérka v letenském showroomu, kde sídlí společně s českou oděvní značkou Oneday. „Řekla bych, že koupě plavek byla od lidí jistý statement. Byl to krok, který naznačoval, že věří v lepší zítřky,“ komentuje období posledního roku Pavlína Miklasová, která před pandemií prodávala své kousky i do zahraničí.