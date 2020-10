Málokdy jsem spokojená. Ale jsem pyšná, že mohu být na Designbloku, říká designérka

Její ledvinky a kabelky nosí i české herečky, slaví jeden úspěch za druhým a letos poprvé vystavuje i na Designbloku. S kůží se přitom naučila pracovat sama. „Kolekce na Designblok je navržená přímo na letošní téma - vášeň, kdy jsem poprosila o pomoc svoji kamarádku šperkařku Veroniku Ďuricovou alias Dick Wolf a vytvořily jsme kolekci s ručně tepanými doplňky - šperky,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Barbora Musilová.

Lidovky.cz: Svou vlastní značku jste založila před dvěma lety. A stále ji posouváte dál novými výrobky. Co se za tu dobu změnilo?

Bude to asi dva a půl roku, ale v říjnu to budou přesně dva roky, kdy se věnuji pouze práci kolem .about leather. Změnilo se toho opravdu hodně, snažím se neúnavně na značce pracovat, a pevně doufám, že to je znát. Nově mám spuštěný e-shop, jsem součástí pražského obchodu Showroom, chystám se na Designblok… Mám za sebou pět kolekcí. A samozřejmě se rozšířila má zákaznická základna.

Lidovky.cz: Dotkla se vaší práce nějakým způsobem nedávná korona krize? Pocítila jste ji?

S velikým vděkem, musím říci, že ne, stále zákaznice vycítily, že teď je ta doba, kdy je potřeba mě podpořit, neváhaly a svým laskavým přístupem mě vlastně zachránily.

Lidovky.cz: Na letošním Designbloku představíte novou kolekci. V čem bude jiná?

Kolekce na Designblok je navržená přímo na letošní téma - vášeň, kdy jsem poprosila o pomoc svoji kamarádku šperkařku Veroniku Ďuricovou alias Dick Wolf, a vytvořily jsme kolekci s ručně tepanými doplňky - šperky. Kolekce se jmenuje .be sinful. bude šitá z černé lesklé hovězí kůže v imitaci krokodýla. A bude na objednávku. Tváří kampaně se stala Klára Issová a jedná se o limitovanou kolekci, kdy bude k dostání pouze pár kusů.

Lidovky.cz: Na Designblok míříte poprvé, vnímáte to jako posun?

Popravdě, zdá se mi to neuvěřitelné! Vždyť jsem tam před dvěma lety chodila jako pravidelný návštěvník. Jsem moc šťastná a pyšná.

Lidovky.cz: Když jste s ledvinkami začínala, skoro se nenosily. Dnes je to nejoblíbenější „malá kabelka“. Cítíte větší zájem?

Já myslím, že určitě, navíc ty moje ledvinky jsou přeci jen dost zaměnitelné s cross body kabelkou, takže si myslím, že zájem bude dlouhodobý, nikoli jen módní trend. S tím, jak obliba ledvinek roste, roste i nabídka.

Lidovky.cz: Co říkáte na konkurenci - nemáte pocit, že vás někteří kopírují?

Přiznám se, že konkurenci nesleduji, nevím, ale bojím se, aby mě to neovlivnilo. Takže co dělají vlastně netuším, dokud mi nějaká zákaznice či kamarádka nepošle něco, co se podobá mým ledvinkám, tak o kopírování vlastně nevím.

Lidovky.cz: Problém s plagiátorstvím - v designu - nedávno otevřela šperkařka Eva Růžičková, řešila jste něco podobného?

Ono je to opravdu těžký, co je inspirace, co už kopírka. Dokonce i z právního hlediska. Ale u dvou lidí si jsem více než jistá, že to, co vydávají za své, zkopírovali ode mě. S jedním pánem, nebudu jmenovat, jsem se snažila komunikovat, leč bez úspěchu. Byla to opravdu kopie 1:1, a to už mi přišlo za hranou. Jelikož je to ale no name, nikoli nějaká značka, tak to zatím více neřeším.

Lidovky.cz: Znáte po letech své zákaznice? Vrací se k vám?

Ano, ty co se vrací, samozřejmě znám. Stálých zákaznic přibývá, a už mají většinou 3-4 kousky a prý tím nekončí. To je pro mě alespoň zpětná vazba, že to dělám dobře.

Lidovky.cz: Jednou z tváří vaši značky je i česká herečka Jenovéfa Boková. Jak se spolupráci došlo?

S Jenůfkou jsem pracovala na jednom natáčení, když jsem se živila filmovou produkcí. Jednou jsem tam přišla s novou ledvinkou, kterou jsme si ušila, protože jsem nic podobného na českým trhu nenašla, a potřebovala jsem mít kam dát vysílačku, dispozice atd. No a Jenůfka ji okamžitě chtěla taky… Pak se stala vlastně mou první stálou zákaznicí právě ona. A po čase mi nabídla, že pokud bych chtěla, ráda se mnou něco nafotí. Od té doby v tom pokračujeme, protože já ty naše kampaně miluju a myslím, že nejlepší tváří značky je někdo, kdo byl původně spokojený zákazník, nikoliv zaplacená tvář.

Lidovky.cz: Šijete dnes ledvinky stále sama, nebo už máte pomocníky?

Sama jsem to dělala rok a půl, deset hodin denně, včetně víkendů. To není dlouhodobě udržitelné. Od jara mám paní na výpomoc, jinak bych to nezvládla a zároveň se potřebuji věnovat i práci kolem značky.

Lidovky.cz: S jakou kůží pracujete nejraději?

Pracuji výhradně s hovězí kůží z Itálie, konkrétně z Toskánska. Velmi mi záleží na zpracování a dodržováni ekologických postupů při zpracování kůže, což levnější kůže z Indie a tak dále zcela nesplňují.

Lidovky.cz: Nosíte své výrobky?

Nenosím už nic jiného, proto jsem také rozšířila portfolio o vše, co nosím a potřebuji. Malá kabelka, batoh, taška na počítač, taška na nákup, psaníčko, peněženka…

Lidovky.cz: Kdo je vaším největším a nejkonstruktivnějším kritikem?

Tak samozřejmě já sama. Kdo mě zná, tak ví, že jsem pracovně vždy patřila k těm náročnějším, a teď to uplatňuji i na sebe. Což je vlastně super, nic si neodpustím. Nejsem spokojená s málem. A popohání mě to dál.