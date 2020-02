Nenašla jsem šperk, který by se mi líbil. Tak jsem si vyrobila vlastní, říká designérka

Se svou instalací vyhrála na loňském Designbloku hlavní cenu. Její šperky zaujaly snad každého, kdo kolem nich prošel. Jsou naprosto originální a nepodobají se žádným jiným. „Přiznám se, že mě nikdy nezaujaly klasické techniky tohoto řemesla, ale spíše experimentování. Hledání cest a přemýšlení o šperku, respektive o tom, co šperk ještě je. Bavilo mě hledat limity a přesahy. A logicky v tom pokračovat. Za šperkařku se nepovažuji. Vidím sebe samu jako designérku, kterou baví dělat věci jinak a hlavně prolínat mezi sebou různé obory,“ říká v rozhovoru slovenská designérka Veronika Zelezníková.

Lidovky.cz: Absolvovala jste Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jak jste se dostala ke šperkům?

Určitě to nebylo cílené. Studovala jsem několik roků produktový design a přitom absolvovala pár workshopů o základech šperku, ale to jsem dělala ve volném čase, spíše pro zábavu. Přiznám se, že mě nikdy nezaujaly klasické techniky tohoto řemesla, ale spíše experimentování. Hledání cest a přemýšlení o šperku, respektive o tom, co šperk ještě je. Bavilo mě hledat limity a přesahy. A logicky v tom pokračovat. Za šperkařku se nepovažuji. Vidím sebe samu jako designérku, kterou baví dělat věci jinak a hlavně prolínat mezi sebou různé obory. To, že jsem se začala věnovat šperku naplno, odstartoval jeden moment. Měla jsem za sebou náročnější pracovní období a zjistila jsem, že už chci žít a plnit si sny, ne vize někoho jiného. Ale pamatuji si také, že to byl naprosto spontánní okamžik. Hledala jsem a nikde jsem nenašla něco, co by mě zaujalo. Tak jsem se rozhodla, že si vyrobím šperk vlastní.

Veronika Zelezniková

Lidovky.cz: Vaše šperky, mohu-li to tak říct, působí surově. Když navrhujete novou kolekci, na co myslíte, aby se líbily vám, nebo aby se dobře nosily?

Mám-li být upřímná, v mých špecích opravdu není žádný kalkul, nesleduji módní trendy, nedělám si marketingové rešerše, co je nebo bude in. Dokonce jsem jako motto pro svou značku zvolila: “Nevyrábím šperk pro každého”. Pro mě je tvoření chvilkou absolutní svobody. Snažím se hledat nové materiály, kombinace, způsoby nošení a podobně. Při své práci doslova komponuji, hraji si s různými detaily. Jediné, po čem toužím, je, aby každá nositelka měla pocit jedinečnosti, takže vždy vyrobím jen jeden kus. Pro mě představuje šperk jakýsi fragment, se kterým se musíte ztotožnit a hlavně vám musí přinášet potěšení ho nosit. Vždy se snažím ke každému klientovi přistupovat individuálně a dodat mu odvahu vylézt ze své komfortní zóny a zkusit něco nového. Dávám do každého kousku kus sebe, ale jestli je to to pravé, to musí každý posoudit sám. Při každé kolekci se snažím naučit něco nového a vždy je to pro mě výzva. Jedině, když objevuji nové postupy, mám pocit, že dělám něco smysluplného.

Lidovky.cz: Díváte se na ulici po ženách, co nosí za šperky?

Ráda se na lidi dívám a to ne proto, že bych hodnotila jejich oblečení či šperky. Každý jsme originál a díky tomu zdroj inspirace. Je pravda, že si všimnu, když má na sobě muž či žena něco netypického. To mě vždy osloví. Dokonce máme s kamarádkami, které se také věnují tvorbě šperku, profesionální deformaci. Mnohokrát potkám někoho, na kom bych si své šperky dokázala představit a mám chuť ho oslovit.

Lidovky.cz: Pracujete s polodrahokamy. Který máte nejraději a proč?

Začínala jsem prací s přírodními minerály. Vždy jsem měla ke geologii vztah, ale nikdy jsem si nemyslela, že bych jich potřebovala k práci. Experimentovala jsem s pryskyřicí, chirurgickou ocelí, vytvářela jsem různé kombinace. Ale postupem času jsem měla pocit, že potřebuji změnu a opět nějakou novou techniku. Tak jsem se dostala k vytváření vlastních syntetických křišťálů z bismutu. Věnovala jsem se experimentům celý rok a když začaly vznikat kusy, které se mi zdály zajímavé, sebrala jsem odvahu vytvořit celou novou kolekci a prezentovat ji na Designbloku.

Lidovky.cz: Nenapadlo vás pracovat třeba s českým granátem? Dá se ještě dnes sehnat?

V určité fázi tvorby jsem hledala jiné materiály než další přírodní minerály, trošku netradiční. Granát patří mezi krásné polodrahokamy, ale práce s ním mě zatím nelákala.

Lidovky.cz: A nosíte vy sama ty, které navrhnete?

Mám různá období. Když vzniká nová kolekce, většinou nenosím nic, snažím se vnímat jednotlivé procesy tvorby. Když jsem s výsledkem spokojená, zajímá mě reakce okolí. Takže své šperky nosím často a pravidelně. Vlastním taktéž pár kusů od kolegů šperkařů, které mi také zpestří den, když je mám na sobě.

Lidovky.cz: Jak moc vás překvapilo ocenění loni na Designbloku?

Pro mě byl loňský Designblok jakousi metou. Chodila jsem se na práce designérů dívat deset let, jednotlivé značky a tvůrce jsem velmi obdivovala. Tento rok jsme instalaci navrhli společně s přítelem, který se taktéž věnuje produktovému designu. Věnovali jsme tomu maximum času a energie a věřím, že to bylo znát a vidět. Navrhla jsem kolekci šperků, ale vytvořili jsme takovou malou galerii, ve které jsme navrhli a vyrobili výstavný systém, stoličky a zrcadlo. Tím, že se věnuji i produktovému designu, tak to po mě bylo samozřejmostí. Chtěli jsme, aby návštěvníci vnímali, že jim chceme ukázat jak design šperku, tak nábytku, jak jej vnímáme my. A také to, že tyto obory mají přesah a záleží nejen na tom, co prezentujete, ale také jak to děláte. Samotná nominace byla milým překvapením a zadostiučiněním. Následná výhra, nebudu lhát, mě překvapila a dojala zároveň.

Lidovky.cz: Jak jste zmínila, věnujete se také produktovému designu a vaše lampa Laso je velmi úspěšná. Co ráda navrhujete?

Vždy jsem inklinovala k navrhování interiérového nábytku. Už když jsem studovala na vysoké škole a objevila se možnost pracovat pro firmu mmcité a následné egoé, kde jsem měla možnost podílet se na některých produktech, hlavně na těch do exteriéru. Pak se naše cesty rozešli, ale my jsme si zařizovali s přítelem společný podnájem. To nás motivovalo si začít navrhovat vlastní nábytek a pak přišla myšlenka, že by nás to bavilo dělat i profesně naplno, živit se tím. Bojovali jsme s menším prostorem jako většina našich vrstevníků. Logicky jsme ze začátku dělali věci, které jsou multifunkční a dokážou vyřešit problém s nedostatkem místa. Tak vznikla myšlenka založit si designové studio plody.work, kde navrhujeme neobyčejné kousky nábytku, jsou to plody naší práce. Podařilo se nám spojit se skvělými lidmi a doufám, že společně vytvoříme krásné, ale hlavně užitečné produkty. Momentálně tedy nejraději navrhujeme společné kolekce a můžu prozradit, že znova chystáme pro tento rok na Designblok něco netradičního.

Lidovky.cz: S jakými materiály nejraději pracujete?

Co se týká šperku, tak je pro mě číslem jedna bismut a pryskyřice. Zajímám se ale i o různé způsoby recyklování materiálů a jejich implementování do současného šperku. Sama jsem zvědavá, kam toto řešení nakonec posunu. Při navrhování nábytku se také zaměřuji na dřevo, konkrétně na ručně mořenou překližku v kombinaci s nerezavým materiálem. Mým oblíbeným materiálem je také sklo, vždy jsem k němu měla blízko. V současné době se nacházím v situaci, kdy bych se měla zdokonalit v jedné věci pořádně. Samozřejmě uvidíme, co přinese budoucnost, nebráním se ničemu. Pracovat s materiálem, který neznám, je vždy výzva.

Lidovky.cz: Co ráda děláte, když zrovna netvoříte?

Přiznám se, že jsme s přítelem trochu workoholici. Je to asi tím, že to, co teď spolu vytváříme nás baví a naplňuje. V takovém případě je pak těžké se stopnout a přestat uvažovat o práci, když tu činnost za práci nepovažujete. Aby toho nebylo málo, tak jsme na začátku s našimi přáteli otevřeli ateliér, showroom. Představujeme platformu pro prezentování naší, ale i jiné lokální práce s názvem pro.story. Naší snahou je vybudovat ve Zlíně město, kde se šikovným lidem dá prostor a k tomu obohatí nejen nás, ale i veřejnost. Takže momentálně se chystáme na oficiální otevření a přípravy jsou v plném proudu. Vím, že to bude znít jako klišé, ale velmi ráda mám přírodu. Mezi moje oblíbené aktivity patří plavání, cestování, chození na výstavy. Miluji dlouhé procházky a rozhovory s rodinou či kamarády při dobré kávě nebo jídle. Trávit čas s pro mě důležitými lidmi je to nejkrásnější.

Lidovky.cz: Proč jste svou značku pojmenovala Želé jewellery?

Název vznikl z mého příjmení Zelezníková. Celý život bojuji s tím, že mi změkčují ve jméně první písmeno. Můj přítel měl období, kdy mi neustále vymýšlel nové přezdívky. Jednou z nich bylo želé. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych tak mohla pojmenovat svou značku. K tomu se přidal fakt, že když pracujete s pryskyřicí, tak po vychladnutí připomíná želé. Tak mi to přišlo sympatické a vlastně to charakterizovalo mě i mou tvorbu.

Lidovky.cz: Jakou nejzajímavější knihu jste v poslední době četla?

V poslední době jsem četla, nebo listovala hlavně odbornou literaturou z oblasti designu, vybudování vlastního byznysu či značky. Doporučuji nakladatelství Gestalten, vlastním od nich několik knih a každá je svým způsobem pokladem. Naposledy jsem četla The Monocle Guide to Good Business. Je to takový průvodce tím, jak si plnit sny, nebát se a být tvořivý. Z české vydavatelské tvorby mě v poslední době nejvíce výtvarně zaujala kniha Hotel Praha od Bigg Boss.