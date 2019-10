Raw a nedokonalé. Šperky Hanuše Lamra z pozemské zahrady Eden

Šperkař, designér a sochař Hanuš Lamr představí na letošním přehlídce Designblok 2019 vskutku netradiční instalaci s názvem Lust for Eden. Ti, kteří očekávají od Lamra novou kolekci šperků, budou jistě překvapeni velkou mírou důrazu na sochařské objekty.

Kolekce Lust for Eden jako zhmotnění méně zažité idey ráje je společným projektem Hanuše Lamra a Zary Wildmoons, jejíž velkoformátové fotografie budou hrát v expozici významnou roli. Autorem instalace je Kryštof Kaplan.



„Soustředili jsme se na člověka, na nás. Každý den jsme se uzavírali do sebe a přemýšleli o tom, co nás pohání jít životem. Šperky, a především objekty ze stejnojmenné kolekce jsou raw, tedy záměrně nedokonalé, stejně jako jsme i my sami. Jsou to rostliny a plody z naší pozemské zahrady Eden. Krása totiž nespočívá v dokonalosti, ale životě samém, od mládí do stáří. Proto jsou mé rostliny a ovoce popraskané nebo odkvetlé, a přesto díky bronzové proměně krásné,“ říká Hanuš Lamr.



Granátové jablko

K odlití jednoho z ikonických symbolů ráje do bronzu inspiroval Hanuše nález granátového jablka na dovolené před několika lety. Jablko ho zaujalo tím, že naprosto nesplňovalo požadavky na dokonalost – bylo už puklé a černé.



V rámci expozice Lust for Eden najdou své místo rovněž další objekty odkazující ke křesťanským symbolům, jako je vinný hrozen, včelí plástve nebo netřesk (sempervivum). Z materiálů budou zastoupeny především bronz, stříbro, kameny, sklo nebo skoryl – černý turmalín umístěný do kříže na stylizovaném oltáři.