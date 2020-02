Pohádkové příběhy očima českých ilustrátorů. Hedvábné šátky s příběhem

Celý život se věnovala architektuře a stavitelství, ale hledala něco, co by ji naplňovala i mimo práci. A to našla v hedvábí a spolupráci s českými ilustrátory. Ačkoli uvažovala i o tom, že by šátky navrhovala sama, brzy nápad zavrhla. „Nedávalo mi to smysl. Smysl mi naopak dávalo oslovit mladé české ilustrátory, dát jim práci a tvořit s nimi. Česká ilustrace je trochu na okraji české umělecké scény, přitom tu máme tolik talentů. Vybírám si ty, kteří jsou podle mě skryté hvězdy a jejich čas teprve přijde, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Martina Karafiátová, která založila značku Silky gang.

Lidovky.cz: Vašim oborem je architektura a stavitelsví. Jak jste se od svého původního povolání dostala k navrhování a výrobě hedvábných šátků?

Navrhování domů nebo bytů mě nesmírně baví, ráda poslouchám klienty a zařizuji podle jejich přání prostor tak, aby jim vyhovoval. Ale při tomto navrhování nejste nikdy úplně svým pánem, musíte respektovat přání vašich klientů. Mým dlouholetým přáním bylo, vytvořit projekt, kde budu svým vlastním pánem, celé to vymyslím a vše si udělám podle svého, přizvu si lidi, se kterými chci pracovat a jsou mi sympatičtí.

Martina Karafiátová

Chtěla jsem zúročit své profesní i osobní „know how“ v něčem , co my bude dávat smysl a bude mě to zároveň naplňovat. Protože mám ráda ilustraci a fandím právě té české, zaměřila jsem se na to, abych ji zviditelnila na úplně jiném nosiči než je papír. Šátky byly logická volba. Jedná se o čtvercový formát, který se dá výtvarně pojmout opravdu různě. A navíc jsou skvělé i v tom i v tom, že tolik nepodléhají trendům, nemusíte řešit velikosti. Je to globální produkt, který má neomezené možnosti.



Lidovky.cz: Proč právě hedvábí? To není žádný velký objev ani novinka?

Měla jsem na výběr, že buď zaplavím trh polyesterem a nebo půjdu přírodní cestou. Hedvábí bylo jasný favorit. Už kvůli jeho nesporným kvalitám, které žádná imitace nenahradí. Chtěla jsem, aby šátek něco vydržel, aby ho jednou matka mohla dát své dceři, aby to byl trvalý produkt. To byla moje vize.

Lidovky.cz: Ale některé vaše šátky jsou i kombinace hedvábí a bavlny…

Ano, to máme, ale vlajková loď je hedvábný šátek 90x90 centimetrů. Stejná velikost jako má značka Hermes. Prostě klasika. Tu značku miluji, dokonce jsem si šátek Hermes koupila. Chtěla jsem zjistit, jak to dělá konkurence, abych to mohla dělat třeba i v něčem lépe. Sbírala jsem všechny vstupní informace opravdu důkladně. Jaký materiál se hodí na šátky nejlépe, jaké okraje jsou pro hedvábné šátky nejlepší, jaké jsou možnosti tisku, jak šátky nejlépe uchovávat. Jsem perfekcionistka, chtěla jsem, aby byl výsledek dokonalý. Proto jsem nakonec zvolila hedvábný twill, který má tkanou struktury a šátky se méně krčí a více vydrží. A také rolované okraje u šátků, které jsou pro začištění okrajů úplně nejlepší, i když z hlediska výroby nejpracnější. Příprava celého projektu mi trvala tři roky než jsem jej oficiálně ukázala světu.

Lidovky.cz: Kreslit asi jako architektka umíte, proč jste si ke spolupráci přizvala ilustrátory a nenavrhla jste si šátky sama?

Kreslit sice umím, ale nedávalo mi to smysl. Smysl mi naopak dávalo oslovit mladé české ilustrátory, dát jim práci a tvořit s nimi. Česká ilustrace je trochu na okraji české umělecké scény, přitom tu máme tolik talentů. Vybírám si ty, kteří jsou podle mě skryté hvězdy a jejich čas teprve přijde. Možná i proto jsou v portfoliu značky autoři přibližně do třiceti let. Abych podpořila i směrem k široké veřejnosti to, že jednotliví ilustrátoři vytvořili malá umělecká díla, jsou jednotlivé šátkové kolekce vyrobeny pouze v limitovaném, číslovaném počtu kusů. Je to stejné jako u grafických listů, které jsou také číslované. Proto je součástí balení každého šátku knížečka – certifikát, kde najdete nejen jméno autora a pořadové číslo šátku, ale také obsah pohádkového příběhu v češtině i v angličtině. Zjistila jsem totiž, že mnoho lidí si už obsahy pohádek moc nepamatuje, a tak si díky našim šátkům můžete připomenout příběhy, které jinak trochu upadají v zapomnění.

Lidovky.cz: Proč se na šátcích objevují pohádky?

Tak to byla celkem logická volba, ilustrátoři ilustrují příběhy. A co znají všichni? Pohádky. Bylo jasné, že tuto výtvarnou zkratku pak pochopí úplně všichni. Navíc historicky má hodně těchto příběhů základ v bájích a mýtech. Boj dobra se zlem, i to, že hrdinové musí překonávat překážky, než se dostanou k cíli, má podle mě mnohem větší přesah i směrem k nám, dospělým. Nechtěla jsem, aby výsledkem byla dětská, naivní ilustrace. Pohádkový příběh je pouze určitý inspirační základ pro každého ilustrátora.

Lidovky.cz: Na jakou skupinu žen cílíte, přeci jen hedvábí nenosí dvacetileté dívky, takže klientela bude omezená..

To sice ano a máte pravdu, ale to je právě ono. Jednak bych chtěla trochu bourat klišé, že hedvábný šátek si většinou kupují již zralejší ženy, které preferují kostýmky. Podle mě, šátek je skvělý doplněk pro ženy i pro muže v každé věkové kategorii. Jde hlavně o to, že si kupujete kvalitní produkt, který je nejen krásný, ale vydrží vám i několik sezón. Vlastně klasická slow fashion, něco trvanlivého i nadčasového. Více neformální jsou právě naše obří šátky ve složení 30% hedvábí a 70% bavlna. Ty se dají prát v ruce, nejsou tolik choulostivé jako přírodní hedvábí. Tedy jsou ideální na nošení do práce i pro volný čas. U šátku ze 100% hedvábí musíte brát sice trochu ohledy, ale zase hedvábný twill také něco vydrží. Vím to i díky tomu, že šátky kvůli focení pro naše kampaně procestovaly celý svět. Válely se na pláži a byly zavěšené na keřích v Miami, měly je hlavě surfařky v Austrálii, pobíhaly v nich oblečené modelky po pláží v Kalifornii nebo létaly vzduchem v New Yorku. A když se mi vrátily domů do Prahy, byla jsem příjemně překvapená, že byly vlastně všechny v celkem dobré kondici.

Lidovky.cz: Logo jste si předpokládám také navrhovala sama..

Sama, chtěla jsem si prostě udělat co nejvíce věcí sama. Včetně webových stránek, vizuálu kampaní i obalů. Ale s kulatou krabičkou na šátek byl náročnější proces.

Lidovky.cz: Proč?

Protože jsem chtěla, aby byla kulatá a nahoře měla otvor pro cíp šátku a dole otvory pro protažení mašle. A chtěla jsem ji vyrábět v Česku, a ne v Číně. Držet výrobu v Evropě, to je jeden z konceptů značky. Objela jsem opravdu hodně firem, doma mám plnou polici vzorků, které jsem si nechala na zkoušku vyrobit. Ale pořád to nebylo ono. Chtěla jsem kulatou krabičku hlavně proto, že hedvábí svědčí, když se roluje, než skládá naplocho. A díky otvorům v krabičce „dýchá“. Přece jen je to přírodní materiál. Nakonec jsem byla úspěšná, když jsem už skoro vzdávala svůj plán mít ten svůj ideální krásný papírový obal. Našla jsem malou továrnu, kde jsou neuvěřitelně šikovní, trpělivě se mnou vše ladili, snažili se mi maximálně vyjít vstříc, aby byl výsledný produkt perfektní. Krabička je sice velmi náročná na výrobu, protože se jedná o malosériovou ruční práci, ale teď mají šátky 90x90 cm krásný obal, který je i skvělým dárkovým balením už sám o sobě. To jsou podle mě detaily, které dotváří unikátnost celého projektu a potrhnout i práci ilustrátora.

Lidovky.cz: Když se vrátíme k ilustrátorům, podle čeho jste je vybírala?

Hledám zajímavý výtvarný rukopis, který se něčím vymyká. Baví mě, že sami ilustrátoři se někdy snaží o to, zapojit do návrhu i jiné techniky než jen dokonalou digitální ilustraci. A tak jsou některé ilustrace použity z části třeba pastelky nebo některé jsou zase celé ilustrovány akvarelovými barvami. A jak už jsem uvedla, hledám i autory, kteří nejsou tolik známí. Právě ta různorodost výtvarného přístupu i jiného pojetí, to je myslím zajímavé i pro ty, které šátky Silky gang oslovily.

Lidovky.cz: Budete rozšiřovat řady ilustrátorů , kteří pro vás navrhnout šátek?

To je cílem. Aktuálně jich máme pět, nyní na jaře se objeví nová jména a nové motivy. Bude to šátek na motivy pohádky O zlaté rybce. Autorkou je Gabriela Plačková. A potom pohádka O Malence od Hanse Christiana Andersena. Ten pro značku ilustrovala Alžběta Göbelová. A už pracujeme pro podzimní kolekci i na třech nových motivech se třemi novými ilustrátory. Mohu prozradit, že jeden z nich je muž, a tak na konci roku 2020 by jich mělo být v porfoliu už deset.

Lidovky.cz: Ke každému šátku i pohádkovému příběhu fotíte také kampaň s modely, která představuje moderní verzi pohádky..

Snažím se moderní interpretaci příběhu. Růženka je hodná dívky, která poslouchá rodiče, proto má pod krkem mašli. Princ je zase „hipík“, protože osvobozuje dívku, kterou před tím niky neviděl. Moderní Maruška z Dvanácti měsíčků nakupuje jablka na trhu. Fotografická kampaň k šátku Červená Karkulka nás třeba zavede do podvečerní Paříže 40. let minulého století. Karkulka je tajná agentka, kterou sleduje šarmantní tajný agent Vlk. Styling Karkulky i Vlka je inspirovaný známými filmy Bonnie a Clyde nebo Casablanca. Vlk má svůj šátek elegantně v rozhalence u košile, Karkulka si jej uvázala po vzoru Pařížanek kolem krku a doplnila baretem. Každou kampaní tedy nejen vyprávíme příběhy, ale najdete tam i způsob, jak se dá šátek nosit. Inspiraci se snažíme dávat nejen ženám, ale i mužům. V rámci Fashion Stars nights značka představíme ve světové premiéře kolekci O Malence a kolekci O zlaté rybce. Módní přehlídka je inspirována obrazy Joana Miró, čisté černé linie budou doplněny barevnými akcenty, které tvoří šátky z kolekce Silky Gang. Černou linii v rámci přehlídky podpoří vybrané modely značky Mi fashion label z její nové kolekce.