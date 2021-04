Světlé barvy možná nejsou praktické, ale do těch šedivých dní se hodí, říká designérka o svých teplákovkách

Praha Tepláky a teplákové oblečení navrhuje už skoro deset let, její zaměření s pandemií nesouvisí, chtěla dělat jen pohodlné oblečení. Jak s její značkou a designovým obchodem, kde je spolumajitelkou, zatočil koronavirus? „V první vlně jsme obchod proměnily v šicí dílnu a šily roušky pro potřebné ze všeho, co jsme doma našly. Druhé a třetí zavření je už o něco komplikovanější, plány se opět ruší,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Petra Hušpauerová.

Lidovky.cz: V současnosti se mnoho designérů i značek zaměřuje kvůli pandemii na tepláky, teplákové soupravy a oblečení na doma. Dokonce vznikají nové značky. Vy jste byla jednou z prvních v Česku, kdo se na tepláky zaměřil. Proč jste tehdy vsadila právě na ně?

Pro mě to nikdy nebyla otázka trendu. V teplákách a spíše sportovním oblečením jsem odmalička, k šatům jsem odmítala obléknout máminy lakovky a chtěla tenisky. Pořád někde pobíhám, mám ráda pohodlí, ale zase jsem nechtěla vypadat, že hodlám každou chvíli vyběhnout na trať. Nebylo z čeho vybírat, chtěla jsem pohodlné oblečení, ale zajímavé střihem a detailem. A tak přišel tenhle nápad a letos tomu bude 10 let, a jestli to vše přežiju, pořádně to oslavíme.

Lidovky.cz: Během pandemie jste musely zavřít spolu s ostatními designérkami obchod na Kozím plácku, který jste si samy zrekonstruovaly. Jak jste tuto situaci zvládaly?

V první vlně jsme obchod proměnily v šicí dílnu a šily roušky pro potřebné ze všeho, co jsme doma našly. A taky jsme zvládly s truhlářem instalovat nový výstavní systém, tedy čas jsme využily a posunuly Backyard zase o něco dál. Druhé a třetí zavření je už o něco komplikovanější, plány se opět ruší, je to depka občas. Ale je nás hodně, držíme při sobě a nevzdáváme to. Je to společný živý prostor a energie, která je pro každou z nás velmi důležitá.

Petra Hušpauerová v růžové teplákovce

Lidovky.cz: Logický postup asi byl zaměřit se na online... Co všechno s tím bylo spojené?

Já jsem měla fungující online shop už předtím, takže u mě nastala spíše změna jen v počtu zabalených balíků a odbavených kurýrů. Ale online prostředí je pro mě takové anonymní a smutnější, ráda potkávám své zákaznice.

Lidovky.cz: Prodávat oblečení online může být někdy náročné. Jak jste vyřešila to, když lidé potřebují oblečení vrátit, protože jim není?

To je pravda, v tomhle ohledu je to náročnější, ale zákaznice se mi zdají už dost zkušené a posílají míry a hodně se ptají, takže tím eliminujeme dost vracení.

Petra Hušpauerová Petra Hušpauerová založila v roce 2012 českou originální značku appart. Ta se věnuje navrhování pohodlného a vysoce appartního teplákového oblečení pro každou příležitost. Tvorba appart je výhradně zaměřena na teplákové materiály v kombinaci se sezónními trendy a látkami. appart je rodinnou značkou, za kterou stojí kromě Petry také její maminka, Jana Hušpauerová.

Lidovky.cz: Nakupují tedy nyní lidé tepláky více? Či je to srovnatelné se stavem před pandemií?

Těžko říct, nakupovali v jednu chvíli více, ale pak zase ne. Přichází to ve vlnách a je to nepředvídatelné, ostatně asi jako vše nyní.

Lidovky.cz: Musela jste si najít druhou práci. Přemýšlela jste, jestli se jí budete věnovat i po pandemii?

Dostala jsem se trochu na rozcestí a vzhledem k tomu, že jsem potřebovala finanční stabilitu, kterou mi v tu chvíli moje značka nemohla dát, tak jsem musela vystoupit ze své komfortní zóny. Uvidíme, co bude dál.

Lidovky.cz: Na různé úvahy o životě a práci má člověk v současné situaci přece jen více času. Přemýšlela jste i vy o radikální změně? Třeba o práci s jistějším výdělkem?

Je to pravda, ale nad radikální změnou neuvažuji, spíše si více uvědomuji, kde je moje místo a kde jsem šťastná. Momentálně mám prostor pro nadechnutí a rozmýšlím jakým směrem se vydám, aby mě moje značka stále těšila. Kolekci jsem trochu zmenšila, bude se šít méně kusů a budou i limitované mini kolekce z českých BIO látek a také pár dětských věcí. Ale natlačím na sebe, je to výhled do konce roku.

Lidovky.cz: Kdybyste neměla vlastní značku, co byste pravděpodobně dělala nejraději?

Vůbec nevím, asi bych chtěla krasobruslit (směje se). Ale pravděpodobně bych se pohybovala v podobné sféře fashion/obchod/design.

Lidovky.cz: Nedávno jste také přišla s novou kolekcí - teplákovkou právě na doma. Zatím jen ve světlých barvách, ale takové barvy se na doma asi příliš praktické nejsou...

Vždy jsem měla kolekce v odstínech šedi, takže jsem se trochu odvázala. Praktické to není, je potřeba více prát, ale chtělo to změnu do šedých dnů.

Lidovky.cz: Kromě standardních velikostí šijete i tepláky na míru. Je tedy možné si vybrat úplně jinou barvu, než jakou máte na výběr?

Na míru šijeme hlavně když je obchod otevřený - je lepší si zákazníka nebo zákaznici osobně přeměřit. Zkrátit nebo prodloužit není problém, šijeme teď spíše na objednávku, není situace na to mít velké skladové zásoby. A barvy jen ty, které jsou na webu.