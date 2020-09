VitraHaus slaví deset let a představuje rozsáhlou změnu interiéru

PRAHA Budova VitraHaus v sídle švýcarské společnosti Vitra slaví deset let od svého dokončení. Stavbu původně zamýšlenou jako showroom pro Vitra Home Collection navrhlo věhlasné basilejské studio Herzog & de Meuron.

Vyrostla ve výrobním kampusu značky ve Weil am Rhein, který se stal vyhledávaným místem pro milovníky architektury a designu. Pyšní se stavbami od světových architektů jako je Zaha Hadid, SANAA, Tadao Ando nebo Frank Gehry.



VitraHaus je současně experimentální laboratoří a vlajkovým showroomem Vitry. Dosud přivítal 3,5 milionu návštěvníků z celého světa. Budova, která při svém vzniku vzbudila bouřlivé emoce, nyní představuje rozsáhlou změnu interiéru.



V roce 2006 byli architekti Herzog & de Meuron pověřeni, aby navrhli prostor pro kolekci Home Collection uvedenou na trh o dva roky dříve. Koncept budovy si hraje s archetypálními proporcemi a rozměry a vytváří scénáře různých obydlí i pohodlné pracovní prostory. Od otevření v roce 2010 VitraHaus přivítal přes 3,5 milionu návštěvníků.

„VitraHaus je jedinečná budova, která je již deset let středem našeho zájmu. Za tu dobu jsme se hodně naučili jak o budově samotné, tak o interiérech obecně. Co budova chce? Co jí nejvíc vyhovuje? Jaký je recept na vytvoření dobrého prostoru? Co nám v nabídce chybí, abychom mohli vytvářet ještě efektivnější a přitažlivější interiéry? Nově navržený interiér VitraHaus odráží naše odpovědi na tyto otázky,“ vysvětluje Nora Fehlbaum, generální ředitelka společnosti Vitra.