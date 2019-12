Vzácná dřeva i citrusy. Parfémy, které voní jako hudební nástroje

Navštívil mnoho ateliérů, kde se vyrábí ty nejlepší strunné hudební nástroje. A spolupracoval s těmi nejlepšími řemeslníky, aby dokázal „cítit“ a uchopit vůni hudebních nástrojů. Pierre Gueguen spolu s parfémářkami vytvořil exotickou řadu vůní. „Vyrostl jsem na jihozápadě Francie. Vzpomínám sin a vůni sekané trávy v létě. Suchá tráva, téměř seno, teplé počasí a vůně benzínové sekačky na trávu. Mohl bych vám vyprávět o vůni krytého basketbalového hřiště v zimním období,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vaše parfémy jsou ručně vyráběné. Jak dlouho trvá celý proces výroby?

Vše to začíná tam, kde se spojí hudba s vůní a vytvoří tak vzpomínku jako suvenýr z cest. Jakožto řemeslník vyrábějící hudební nástroje potřebuji rozumět syrovému materiálu, jeho vůni, jeho zvuku. Teprve poté můžeme začít míchat parfém. Může to trvat i více než dva roky práce, než docílíme požadované vůně.

Lidovky.cz: Filosofie L´Orchestre Parfum je spojovat vůni s hudbou. Dokonce jste jednou řekl, že chcete vytvářet parfémy, které voní jako hudební nástroje. Kde vznikl tento nápad?

Vzpomínám si, jak jsem se jednou v létě procházel palácovými zahradami Alcazaru v Seville a cítil jsem přímo koktejl citrusů, neroli, země a vody. Byla to vůně sama o sobě. Najednou jsem zaslechl flamengo. Hudebník seděl na fontáně a hrál si vznešenou melodii. Zavřel jsem oči a představil si, že vezmu květiny a nějaké citrusy ze stromů, hodím je do kytary, zatřepu a přesně ta vůně, kterou jsem cítil, se začne linout z kytary. Stručně řečeno. A tak jsme našli skutečné dřevo používané pro výrobu kytary na flamengo Virginia & Atlas Cedarwoods a zahrnuli je do vůně. Ten samý vzorec jsme pak použili u každé další vůně (kovová měď pozounu, kožené stránky kory...)

Lidovky.cz: Jak dokážete vytvořit vůni hudebního nástroje?

Nejdříve posloucháme nástroj, jeho vibrace a energii. Pak jdeme za zdrojem. Musíme rozumět skutečné DNA vůně, kterou chceme stvořit.

Lidovky.cz: Rovněž jste požádal 6 světově proslulých hudebníků, aby vytvořili skladbu ke každému z parfémů. Jak na to reagovali?

Víte, řada hudebníků ráda porušuje pravidla a zkouší nové možnosti, kde uplatnit svou kreativitu. Přesně toto jsem jim nabídl a oni do toho dali všechno – duši, opravdovost, autenticitu. Všichni cítili hluboké spojení s vůní a z nějakého důvodu daná vůně vždy odkazovala k jejich osobnímu příběhu a historii, jak mi říkali. Můžete to cítit, když přivoníte k našim hudebním parfémům. Považuji to za velice unikátní.

Lidovky.cz: Kde se parfémy vyrábějí?

Vznikly v Paříži ve spolupráci s nejlepšími parfuméry, část výroby pak přechází do Grasse. Pafrémy se vyrábějí za použití 100% řepkového alkoholu z regionu. Všechny vůně jsou navíc veganské.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi konvenčními parfémy a niche parfémy?

Hranice mezi niche a konvenčními parfémy je velice nejasná. Niche parfémy více selektují použité ingredience, ale pro mě už něco jako niche neexistuje. Jde o emoce v lahvičce, něco, co si milovník parfémů spojí s vlastními prožitky. Navrhujeme nosit píseň a poslouchat parfémy.

Lidovky.cz: Přijel jste do Prahy, abyste představil L´Orchestre Parfum českému trhu. Jste tu poprvé?

Ano, a je to pro mě jedinečný moment. Když navrhnete něco intuitivního a jiného, stane se něco zvláštního. Tým Myskino mi to usnadnil na nádherném místě Werichovy vily s velmi speciálními hosty. Bylo mi potěšením sdílet tuto zkušenost v Praze a doufám, že se brzy vrátím.

Lidovky.cz: Jak jste si Prahu užil?

Hodně! Je to město plné kultury a historie. Užil jsem si hlavně noční procházku Prahou – máte něco speciálního ve vzduchu!

Lidovky.cz: Ochutnal jste českou kuchyni?

Venku byla zima a já měl úžasnou večeři v nějaké typicky české restauraci. Vynikající!

Lidovky.cz: Dokážete popsat jak vonělo vaše dětství?

Vyrostl jsem na jihozápadě Francie. Vzpomínám sin a vůni sekané trávy v létě. Suchá tráva, téměř seno, teplé počasí a vůně benzínové sekačky na trávu. Mohl bych vám vyprávět o vůni krytého basketbalového hřiště v zimním období. Podlaha byla vyrobena ze speciálního syntetického materiálu, velmi návyková vůně, na kterou nikdy nezapomenu. A samozřejmě první hudební zkouška s mou první rockovou kapelou, když mi bylo 15 let, ve sklepe kamaráda, kde voněla zpocená kůže, studený kouř a lampy zesilovače. Možná i proto se snažíme podporovat hudbu. Jsme partnery společnosti Démos (La Philharmonie, Paříž), která pomáhá 8-12 dětem získat přístup k lekcím hudby. Nabízíme hudební nástroje mladým virtuózům a pracujeme s nimi na velmi unikátním projektu spojeném s parfémy. Už brzy tak představíme náš způsob, jak vytvořit pozitivní energii díky naším vůním.