Kontrarevoluce a udržitelnost v parfémářství. Jak voní voňavka z odpadu?

Je to provokativní myšlenka: vyrobit parfém z materiálů, které končí v koši. Ale funguje. A do parfémářství s ní naplno vtrhl trend udržitelnosti, šetrnosti a recyklace.

Milý světe, nic nevyhazuj, protože na dně našich odpadků leží fermentovaný výtažek veliké lásky. Popelářské vozy odvážejí květy, které mohou stále krvácet, kůru a slupky, jež stále mohou vydávat plody,“ ohlašoval loni Etienne de Smedt, zakladatel extravagantní a provokativní pařížské značky Etat libre d’Orange, nový parfém I Am Trash - Les Fleurs du Déchet (Jsem odpad - Květy z odpadu). Obavy o ubývající zdroje a snaha chránit přírodu tak v plné síle dorazily i do parfémářství: vůně I Am Trash se pyšní tím, že je jako první na světě smíchána z recyklovaných, tedy již jednou použitých přírodních materiálů.



Za de Smedtovou obratnou marketingovou vyprávěnkou se však skrývají hlubší důvody. Přírodní oleje parfémáři využívali vždy, ale některé z nich květiny vydají jen při nasazení nákladných postupů. Jiné se z nich nedají získat vůbec. A v posledních letech kvůli obrovské poptávce úspěšně plundrujeme planetu.



Už na konci 19. století proto parfémáři sahali i po syntetických látkách, které vnesly do jejich oboru revoluci, jejíž prapor už od roku 1925 hrdě třímá Chanel No. 5, nadupaný takzvanými aldehydy. Syntetické látky výrazně snižují náklady na výrobu parfémů a dávají parfémářům do rukou neokoukané ingredience, díky nimž mohou rozšiřovat paletu vůní a překvapovat stále rozmazlenější světový trh.

Jenže téměř sto let po premiéře chanelovské pětky část veřejnosti syntetické látky odmítá v bláhové víře, že to, co je čistě přírodní, je automaticky šetrné, čisté a zdravé. Některé přírodní látky však mohou způsobovat vážné alergické reakce a jsou buď zakazovány, nebo pro ně úřady stanovují tak přísná omezení, že jsou parfémářům k ničemu.

Řada slavných parfémů kvůli tomu buď zanikla, nebo se změnily tak, že „už to není, co bývalo“. Pominout nelze ani skutečnost, že v honbě za přírodními ingrediencemi lidstvo téměř vybilo jelínka zvaného kabar pižmový a v Indii skoro vytěžilo santalové dřevo, jež se dostalo na seznam ohrožených druhů. Výrobci proto hledají nové cesty, jak z už sklizených darů matky přírody vytěžit co největší užitek a jak získat nové vonné látky, které sice v přírodě neexistují, ale nejsou syntetického původu.

Krása odpadu

Obě tyto úctyhodné snahy se setkávají v podobě parfému I Am Trash, jejž sestavila vynikající parfémářka Daniela Andrier, autorka více než padesáti vůní italského módního domu Prada, ale i parfému #hashtag mladé barcelonské značky 27 87.

V jeho složení najdeme ingredience, které v názvu obsahují slovo upcycling čili upcyklace - jde o formu recyklace, známou už z módy či designu, při níž se z odpadu tvoří nové, kvalitnější výrobky. „Je to nový přístup, který umožňuje druhou extrakci surovin, jež by dříve skončily v odpadu už po prvním využití,“ říká Etienne de Smedt. „V ingrediencích, jakými jsou okvětní lístky růže, citrusy nebo dřevěné odštěpky, je však ještě velký potenciál, který nebyl vyčerpán, a stále obsahují cenné esenciální oleje. Upcyklace do parfémářství přináší nejen udržitelnost, ale také nové, dříve neznámé aspekty již známých ingrediencí. Je to absolutní win-win situace,“ dodává.



Upcyklované jsou v případě I Am Trash esenciální oleje z růže, jablečné esence a esence z cedrového dřeva z pohoří Atlas. Vedle těchto materiálů v I Am Trash najdeme ingredienci zvanou akigala wood. Není to však žádné dřevo, jak by se z názvu mohlo zdát, nýbrž látka získaná úpravou známé rostliny pačuli. Postupem podobným fermentaci se chemikům švýcarské společnosti Givaudan podařilo získat esenciální olej, který si z pačuli vzal některé vlastnosti, zatímco jiné potlačil. A na světě je nová, zcela přírodní surovina.

Jak tedy voní odpad? Parfém začíná explozí svěží, ovocné vůně plné šťavnatých jablek. Zhruba po jedné dvou minutách se ze zadních řad začne dopředu sebevědomě tlačit temnější, přísná růže a štiplavě řízné cedrové dřevo z marockého pohoří Atlas. Obojí to jsou záludné ingredience. Ač růže krásně voní, olej z ní je v nezředěné formě mocná ingredience, která vám svou intenzitou snadno přivodí bolení hlavy - je překvapivě štiplavá, řízná, pronikavá a spíš než květinově voní až zeleninově, tak trochu jako celer na steroidech.

Stejně tak cedr je až štiplavě ostrý a teprve zředěný nabývá mámivé vůně čerstvě ořezané tužky. Tyhle ingredience se dávkují po kapkách, ale Daniela Andrier se je, zdá se, nebála lít do směsi po vědrech. Po úderném začátku parfém pokračuje čistou, svěží vůní, v níž dál dominují ovocné tóny, jen jablka pomalu vystřídají jahody.

Parfém si po celou dobu drží zneklidňující charakter - lehkomyslná roztomilost svěžích ovocných tónů ostře kontrastuje s temnějšími, plnějšími a mnohem dospělejšími tóny růže. Ty postupně odeznívají a zůstává cedr. Prim sice hrají přírodní složky, ale zapomeňte na představu přírody, která je heboučká, pečující a všeobjímající jako saténový župan. Tahle příroda je rázná a nosí pořádně vysoké, nablýskané štekle. Vůbec nemáte pocit, že by z ingrediencí už jednou použitých vyprchala jejich síla.



Na rozdíl od jiných parfémů ze stáje Etat libre d’Orange, které jsou vskutku jen pro odvážné, je I Am Trash velmi přístupný a snadno nositelný. Etienne de Smedt naznačuje, že jde o hlasatele velkého obratu v nedlouhé historii značky. „Do oboru niche parfémářství jsme vnesli revoluci a za posledních dvanáct let jsme jej svými vůněmi mnohokrát postavili na hlavu. A tak nastala vhodná chvíle pro kontrarevoluci,“ říká.