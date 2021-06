Za každým levným tričkem je někdo, kdo nedostal řádně zaplaceno, říká majitelka obchodu s udržitelným oblečením

Svůj obchod založila před šesti lety s manželem, když nemohla sehnat oblečení, které bylo vyrobeno eticky a z udržitelných materiálů. Své zákazníky nabádá, aby si nekupovali věci zbytečně, když je nepotřebují. „Stačí mít kousků míň, než jsme možná zvyklí a pečlivě zvážit, jestli nový kousek opravdu vynosím. Neznamená to ale, že bychom měli mít šatník plný nudných a praktických věcí,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Zuzana Hejná Plachá.

Lidovky.cz: Obchodů s udržitelnou módou v Česku přibývá. Co vás vedlo k tomu otevřít svůj vlastní?

Green butik vznikl už v roce 2015 původně pouze jako online obchod s fair trade oblečením z přírodních materiálů. Až další rok jsme otevřeli obchod ve Zlíně a minulý rok těsně přes pandemií v Praze na Smíchově. Dříve jsme s manželem strávili několik měsíců v Kambodži. Tam je velmi silný textilní průmysl a vyrábí se tam oblečení pro spoustu známých značek. Tak jako v jiných rozvojových zemích tam ale při výrobě panují tristní podmínky. Když jsme tu zemi v roce 2014 navštívili, probíhaly v Kambodži velké protesty pracovníků z továren na oblečení, kteří usilovali o zlepšení jejich pracovních i životních podmínek. Tehdy se nás to velmi dotýkalo a o problematiku jsem se začala více zajímat.

Po návratu do Česka jsem pro sebe hledala fair-trade oblečení, ale nenašla jsem žádné, které by se mi líbilo. Udržitelné oblečení dostupné v Česku tehdy bylo buď v hippie stylu nebo vypadlo jako pytel od brambor. Nic z toho se nedalo využít pro každodenní nošení do práce nebo do školy. V zahraničí jsem ale našla spoustu krásných značek, které v Česku nebyly a velmi spontánně jsme se s manželem rozhodli, že je začneme prodávat zde. Naším cílem je sdílet se zákazníky naše nadšení pro přírodní materiály a fair trade módu, objevovat pro ně nové skvělé značky, ve kterých se mohou cítit pohodlně a krásně zároveň.

Lidovky.cz: Udržitelná móda je zpravidla dražší než „fast fashion”. Máte nějakou radu, jak si sestavit šatník, ale nezbankrotovat?

Udržitelná móda vypadá draze, protože ceny té normální, tzv. “fast fashion”, neodrážejí skutečné náklady na její výrobu. Za každým levným tričkem je příběh někoho, kdo nedostal za svou práci adekvátně zaplaceno. Pracovníci v běžných továrnách na oblečení pracují v nebezpečném prostředí, dostávají zlomek mzdy, kterou by si zasloužili a potřebovali, pracují bez volných dní i 16 hodin denně, běžná je také dětská práce. Zároveň je v naší kultuře silně zakořeněný pocit, že bychom si měli pořád kupovat něco nového, protože to co máme teprve půl roku už vyšlo z módy nebo protože si novým oblečením máme udělat každou chvíli radost. Pak člověk nakupuje vlastně daleko více věcí, než reálně potřebuje.

Osobně se snažím nakupovat jen to, co opravdu potřebuji a co vím, že opravdu vynosím. Vybírám si kvalitní materiály a střihy, ve kterých se budu dlouhodobě cítit příjemně, aby mi nový kousek nezůstal po prvotním nadšení ležet ve skříni.

Takže moje rada je, že stačí mít kousků míň, než jsme možná zvyklí a pečlivě zvážit, jestli nový kousek opravdu vynosím. Neznamená to ale, že bychom měli mít šatník plný nudných a praktických věcí. Vhodně zvolený outfit dokáže člověku zlepšit sebevědomí, a tím i celý den a tyto kousky by nám v šatníku rozhodně neměly chybět. Také je vhodné si postupně sestavovat šatník, ve kterém se kousky dají dobře kombinovat, a tím více využít jejich potenciál. Pokud se někdy přece jen netrefím, snažím se pěkné kousky poslat smysluplně dál, což je další důležitý prvek udržitelné módy. Udržitelná móda není nutně nová móda, může to být krásný kousek z druhé ruky nebo vlněný svetr po mamince, který nás nakonec ani nic nestojí.

Lidovky.cz: Často se také mluví o tom, jak oblečení - i z udržitelných a obnovitelných materiálů vzniká, a kolik energie je zapotřebí. Musí jít zákazník cestou nejmenšího zla, nebo existují skutečně udržitelné materiály?

Na udržitelnost se dá dívat z více pohledů. Jednak jsou to použité materiály - byly vypěstovány/vyrobeny šetrně? Za jak dlouho se v přírodě rozloží? Kde byly vyrobeny? Lze je recyklovat? Potom nás u udržitelné módy zajímá, kdo a za jakých podmínek danou věc vyrobil? Jak dlouho mi bude sloužit, než ji budu muset vyměnit za novou?

To jsou všechno faktory, které je potřeba vzít v potaz a dle mého názoru nelze úplně jednoznačně říct, že tento materiál je nejlepší a tento je spíše nejmenší zlo. Osobně si myslím, že každý můžeme začít tím, že se začneme zamýšlet nad tím, co si kupujeme za naše peníze, kolik si toho kupujeme, jestli to opravdu potřebujeme, jak s tím dále nakládáme, jakou myšlenku nebo směr tím podporujeme. Už tím se přirozeně vyselektují ty lepší a udržitelnější varianty od těch méně vhodných a neudržitelných.

Lidovky.cz: Dalším problém je, že tím, že je udržitelná móda dražší, často se stává, že ji lidi nenakupují tolik. A co je udržitelného na tom, když někde ve skladu leží „eticky“ vyrobené oblečení, které ale nikdo nenosí...

Z mojí zkušenosti nemohu říct, že bych věděla o situaci, kdy ve skladech leží eticky vyrobené oblečení, které nikdo nechce. Značky, které prodáváme, plánují kolekce rok dopředu, vyrábějí je půl roku dopředu a musí tak pečlivě promýšlet a plánovat, co se opravdu prodá. Nikdo nechce, aby jim zbyly plné sklady oblečení, které bylo vyrobeno zbytečně, protože je to velká zátěž pro cash flow firmy a je to velmi neekonomické a neekologické. Nám se naopak často stane, že některých oblíbených kousků někdy není dost, velmi rychle se vyprodají a značky už nemají možnost je v sezóně došít.

Lidovky.cz: Jak se mají zákazníci v materiálech vyznat. Je lepší biobavlna, nebo tencel? Na jaká kritéria se dívat?

Záleží, podle jakých kritérií chce člověk oblečení vybírat. Každý materiál je vhodný pro jiný kus oděvu, každý má trochu jiné vlastnosti, každý se pěstuje/vyrábí jiným způsobem, každý má jiné nároky na údržbu. Nejlepší je mít možnost si oblečení z přírodních materiálů vyzkoušet a osahat a zákazník brzy pozná, co mu vyhovuje. I z tohoto důvodu jsme otevřeli náš obchod v Praze. Pro zákazníky nakupující na e-shopu máme na našem webu o každém materiálu informace a rádi také poradíme s výběrem osobně. Za mě je důležité, aby koupený kousek dělal člověku radost, ten ho měl pak opravdu rád a hodně nosil, aby nebyl vyroben zbytečně, ležel ve skříni a za pár let šel do koše.

Lidovky.cz: S udržitelností souvisí jde ruku v ruce lokálnost. Máte v obchodě české a slovenské značky?

V obchodě máme doplňkový prodej české a slovenské kosmetiky a někdy spolupracujeme i s českými oděvními značkami jako například dříve se zlínskou značkou SUTU. Obecně se ale na české a slovenské značky nesoustředíme a na českém trhu je spousta jiných obchodů, pro které jsou priorita a ty to dělají velmi dobře.

Je také dobré vědět, že ne každá značka, která šije oblečení v Česku nebo na Slovensku, je nutně udržitelná, protože ne každá používá přírodní materiály nebo řeší jejich původ. Poslední dobou ale zde vznikají krásné skutečně udržitelné lokální značky. A do budoucna spolupráci s takovými značkami chystáme. Navíc připravujeme v nejbližších měsících představení naší vlastní značky.

Lidovky.cz: Pozorujete, že se během pandemie chování zákazníků změnilo? Nakupovali více, či méně?

Musím s velkou vděčností říct, že máme spoustu skvělých zákaznic, které se k nám opakovaně vracejí a nejinak tomu bylo i při pandemii. I když to pro nás v mnohém byl velmi náročný rok, ostatně jako pro všechny ostatní, celkově se nám i v této situaci dařilo, i přesto, že náš obchod v Praze byl mnoho měsíců zavřený. E-shop nám ale funguje dobře a v době pandemie jsme s e-shopem také expandovali na německý a slovenský trh. Jistou změnu poptávaných kousků jsme zaregistrovali, například se neprodávaly některé krásné šaty, které by za běžných okolností byly velkými bestsellery, méně se také prodávaly některé blůzy a košile, které se běžně nosí do práce.

Lidovky.cz: Které oblečení se prodávalo nejvíce?

Zvýšený zájem byl o naše pohodlné bambusové jógové kalhoty a legíny, pohodlné spodní prádlo z bio bavlny a hřejivé kardigany. Celkově zákazníci v uplynulém roce dávali přednost praktičnosti a pohodlí.

Lidovky.cz: Zvládáte se i vy oblékat udržitelně? Kolik kousků oblečení podle vás stačí mít?

Od té doby, co máme Green butik, se oblékám z 99 % jen z věcí a značek, které prodáváme. Všechny značky a materiály tak mám výborně otestované. Co se týče mého šatníku, nejsem úplně minimalistka, ale zároveň mám kousků daleko méně než dříve. Naučila jsem se téměř úplně vynechávat spontánní nákupy a každý daleko více promýšlím v kontextu mého současného šatníku. Výhodou je, že všechny kolekce objednávám dopředu a dorazí k nám třeba až za půl roku, takže mám opravdu hodně času, svoje nákupy si můžu dobře promyslet.

Myslím si, že ideální počet kusů oblečení v šatníku se u každého bude lišit v závislosti na životním stylu, typu práce apod. Ale určitě zde platí, že méně je více.

Lidovky.cz: Je nějaký kousek, který by podle vás měla mít v šatníku každá žena?

Dříve jsem měla ráda hodně barev a výrazné květinové vzory. Mám je ráda pořád, ale člověk nemůže mít v šatníku jen ty, protože se mezi sebou obtížně kombinují. Poslední dobou tedy objevuji kouzlo a praktičnost jednoduchých jednobarevných topů, my jim říkáme basic topy, které lze nosit ke kalhotům i sukním, jsou velmi pohodlné a slušivé, v každém outfitu vypadají trochu jinak.

Proto bych doporučila mít v zásobě alespoň tři takové jednobarevné topy v různých barvách, po kterých můžeme rychle sáhnout a víme, že nás nezklamou. Další věcí, která by neměla v žádném šatníku chybět, je pohodlné a zároveň slušivé spodní prádlo z přírodního materiálu, které nás nikde netáhne, neškrtí, je prodyšné a ani nevíme, že ho máme na sobě.

Lidovky.cz: Prodáváte také kosmetiku, jak vybíráte značky, které se u vás v obchodě objeví?

Kosmetika představuje spíše doplňkový sortiment v naší nabídce. Dlouhodobě prodáváme českou značku Biorythme, se kterou my i naši zákazníci máme ty nejlepší zkušenosti. Při výběru prodávané kosmetiky je u nás na prvním místě složení výrobků, aby splňovaly nároky přírodní kosmetiky.