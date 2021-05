Je dobře, že udržitelná móda je dostupnější. Lidé teď více řeší, co si koupí, říkají návrhářky

Před pandemií chtěly založit vlastní značku, ale povedlo se to nakonec až během ní. Tím, že se zaměřují na pohodlné kousky, které se dají kombinovat, uspěly. „Převratné střihy u nás nenajdete, zaměřujeme se na jednoduchost, kvalitu a kombinovatelnost oblečení,“ říkají Michala Smelíková a Jana Potůčková, které založily značku Jamie Collection.

Lidovky.cz: Značku jste založily během prvního lockdownu loni na jaře. Zrodila se myšlenka na bavlněné pohodlné oblečení díky pandemii?

To ne, ale pandemie určitě ovlivnila naše časové možnosti. Známe se už nějakou dobu a založení značky jsme řešily tak rok dopředu, ale nikdy nebyla ta správná doba začít. Díky pandemii jsme měly více času a v ten okamžik jsme si řekly: „Teď nebo nikdy.“

Lidovky.cz: Narozdíl od jiných značek jste ale nezůstaly jen u teplákovek, ale nabízíte i sukně, šaty, topy, trička a doplňky. Všechno jste navrhovaly samy?

Ano, všechno si vymýšlíme samy. Naše produkce nejsou žádné velké převraty ve střizích. Jsou to většinou všem známé a velmi oblíbené střihy obohacené o naše nápady. Jde především o kvalitu, kombinovatelnost, jednoduchost, barevnou vyváženost a hezké detaily. Myslíme si, že právě variabilita, nadčasovost a možnosti využití naší mody dělá naši kolekci zajímavou.

Lidovky.cz: Celou výrobu máte v Česku. Bylo těžké sehnat schopné lidi, kteří ušili oblečení podle vašich představ?

Sehnat schopné a spolehlivé lidi není nikdy jednoduché, stejně jako není samozřejmostí, že s vámi zůstanou. Máme vysoké nároky na kvalitu práce, ale měly jsme asi štěstí. Většinu lidí, které máme kolem sebe jsme znaly již před vnikem Jamie. Jejich práci a schopnosti jsme už měly vyzkoušené a prověřené. Postupně jsme přibraly další posily týmu a zároveň si vychováváme a zaučujeme nové lidi.

Lidovky.cz: Vaše kousky jsou z bavlny a elastanu. Kde bavlnu nakupujete a pídíte se po tom, jak je pěstovaná?

Kvalita materiálu je pro nás nejpodstatnějším parametrem při jeho výběru. Nepoužíváme pouze bavlnu, která však tvoří základ naší produkce, ale i viskózu a na určité věci i polyester. Nově chceme zařadit také biobavlnu a bambus. Vždy, ale pečlivě vybíráme kvalitu, složení a vlastnosti dané látky a preferujeme české dodavatele. Tak daleko, abychom se pídily přímo po pěstování bavlny, ze které vyrobili dodávanou látku jsme se ale zatím nedostaly.

Lidovky.cz: Jak vnímáte módu? A co podle vás nikdy z módy nevyjde?

Módu vnímáme jako jeden z prostředků, jak komunikovat se světem. Sdělujeme skrze ní co se nám líbí, jakou máme náladu nebo s jakými postoji souzníme. I ti, co módu vůbec neřeší, tím o sobě něco prozrazují. Styl je umění s módou pracovat, tak aby působila harmonicky. Naše věci jsou snadno kombinovatelné a mají ambici stát se základem udržitelného šatníku, který nevychází z módy. Basicová móda, kterou tvoříme má jednu velikou výhodu a to je její kombinovatelnost. V momentě, kdy si koupíte kvalitní basicovou mikinu máte v šatníku kousek, který využijete jak pro volný čas k teplákům, kraťasům nebo džínům tak i do práce, kdy ji zkombinujete s košilí a sukní. Basicové tričko si také vezmete jak k džínům tak pod sako.

Kabátovou vestu budete mít v šatníku roky, protože každé jaro a podzim oživí outfit a opět si jí vezmete jak na džísku nebo kožený křivák nebo jen tak na triko nebo roláček, k sukni nebo kalhotům. U basicové módy je jen potřeba mít trochu fantazii nebo se nechat inspirovat, co všechno s ní je možné. Věříme, že není tak těžké se s ní naučit pracovat a kombinovat jí, protože v jednoduchosti je přeci krása.

Lidovky.cz: Předpokládám, podle oblečení, které navrhujete, že nejste zastánkyněmi toho, aby člověk kvůli módě trpěl...

Naše produkce je zaměřená na „pohodlí se stylem“ a toho se držíme. Naším cílem je, aby se naši zákazníci cítili pohodlně a zároveň šik, proto tvoříme vše tak, aby se cítili dobře jak na pracovní schůzce tak ve volném čase, aby je nikde nic netlačilo.

Lidovky.cz: Nabízíte také oblečení na míru? Nebo je alespoň možné, že si ho zákaznicí mohou nějak upravit?

Nabízíme. Jsme on-line téměř pořád a snažíme se vyhovět nejrůznějším požadavkům. Naši zákazníci si mohou požádat o změnu délky, kombinovat si látky a výběr barev. Mohou si zvolit způsob zdobení stuhou nebo požádat o naprosto čisté provedení bez loga. Samozřejmostí je i výroba na míru, kdy nám zákazník řekne svou představu a společně dořešíme detaily a možnosti.

Lidovky.cz: Myslíte, že alespoň co se módy týče, byla pandemie pro lidi přínosná? Přece jen se mnozí začali soustředit na to, aby oblečení bylo především pohodlné?

Asi bych to nedávala do spojitosti s přínosem pandemie, ale je fajn, že se obecně začíná víc mluvit o udržitelné módě, že je lepší koupit si kvalitnější kus oblečení, který dobře zkombinujete a vydrží vám několik sezón v šatníku než levný kousek, se kterým uděláte parádu a po pár vyprání jde do popelnice.

Lidovky.cz: Shodnete se při navrhování nových kousků, nebo máte práci rozdělenou a každá dělá něco jiného?

Oběma se nám líbí stejné věci. Předem probereme, co by se nám hodilo do portfolia a co nám chybí a k tomu ještě většinou každá z nás přijde s něčím úplně novým, co by chtěla vytvořit, sladíme jednotlivé kusy k sobě a pak už jen tvoříme detaily. Práci si pak dělíme - jak tu tvůrčí, tak organizační.

Lidovky.cz: Plánujete kolekce do budoucna rozšířit?

To určitě ano, máme spoustu nápadů v hlavě i na papíře, každopádně stále od nás čekejte módu inspirovanou pohodlím. Budeme rozšiřovat jak kolekci na spaní tak volnočasovou módu, plánujeme nové kousky pro muže i ženy. Chceme rozšířit i materiály, se kterými budeme pracovat.