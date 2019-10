Chystá se MasterChef pro pekaře. Česka televize přináší do Česka další úspěšný pořad o vaření

Buchty a buchtičky, lázeňské oplatky, koláče chodské, mřížkové, s drobenkou nebo ovocem, bábovky a tak dále. Češi pečení milují nejen o Vánocích. A právě na jejich vášeň cílí nový pořad, který uvede Česká televize Peče celá země. Nový formát reality show si vypůjčila z Velké Británie, kde pořad The Great British Bake Off (zkráceně Bake Off) trhá rekordy sledovanosti.

Pořad se zaměřuje na soutěžení amatérských pekařů. Česká televize v současnosti na svých stránkách i vysílání vybízí lidi, kteří rádi pečou, aby se do soutěže přihlásili. „Přijměte tedy naše pozvání a pojďte se spolu s námi vypravit na pomyslný a mlsný výlet do všech krásných míst naší země, odkud k nám přijede dvanáct soutěžících, aby nám předvedli nejen to, jak jsou šikovní u trouby, ale aby se také pochlubili a ukázali nám všem ostatním, jaké dobroty se v jejich kraji dají ochutnat, jaké suroviny a recepty jsou pro něj typické a vyhlášené. Nepočítejte ale s žádnými profíky, kteří si zaděláváním těsta vydělávají na živobytí, naopak, půjde o ryzí amatéry, kteří sice rádi a dobře pečou, ale čistě pro potěšení své, pro radost své rodiny a blízkých,“ píše se na stránkách avizovaného pořadu.

Soutěžní reality show Bake Off produkuje v Británii Love Productions. Soutěžící jsou postupně vyřazováni, o vítězovi rozhodne finále. První čtyři sérire odvysílala BBC2, pak se pořad pro velký zájem přesunul na kanál BBC1. Spekuluje se o tom, že v českém pořadu by měl do poroty, která soutěžící bude hodnotit, zasednou pekař a cukrář Josef Maršálek, který se po letech sbírání zkušeností v zahraničí vrátil do Česka. Česka televize to ale nepotvrdila. V Anglii například vedl tým cukrářů a pekařů pro obchodní dům Harrods, kde si jeho sladkosti oblíbila i britská královna.