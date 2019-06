Co si dávají velvyslanci, když je přepadne stesk po jejich kuchyni? Nechte se inspirovat

Hlad po domově v cizí zemi přepadne kdekoho. Jak to řeší ti, kteří žijí v Praze a zasteskne se jim po domově? Server Lidovky.cz oslovil velvyslance, kteří se podělili o tipy na restaurace, na svá oblíbená jídla, ale i o recepty. V prvním díle seriálu se dozvíte, kam si zajít na francouzské, izraelské a slovinské pokrmy.

Stránka 1 ze 3 Další stránka

1. Kam se v Praze (případně v České republice) vydáváte na svou národní kuchyni?



2. Jaký pokrm si nejraději dáváte a proč?

3. Můžete nám poskytnout nějaký tradiční recept vaší národní kuchyně?

Roland Galharague, velvyslanec Francie

1. V Praze je velké množství francouzských restaurací, které nabízejí hostům vynikající gastronomii. Já sám tu ale preferuji spíše českou kuchyni. Rád se seznamuji s novými věcmi a rád poznávám Českou republiku ve všech směrech – k tomu místní gastronomie jednoznačně patří. Česká kuchyně je navíc plná různorodých chutí a pokaždé mě překvapí něčím jiným.

2. Z jídelního lístku rád vybírám jídla, která jsem ještě neochutnal. Díky tomu si mohu stále rozšiřovat obzory. Z české gastronomie mě samozřejmě zaujaly tradiční knedlíky, svíčková nebo fantastické vánoční cukroví, které Češi vyrábějí dokonce sami doma, a to považuji za skutečné umění. Z francouzské kuchyně mám velmi rád plody moře, ty mi v České republice trochu chybí.



3. Vybrat jen jeden by bylo málo – co člověk, to jiná chuť a preference. Nahlédněte ale na webové stránky Francouzského velvyslanectví v Praze, kde najdete tipy přímo z naší kuchyně: ať už to bude vepřový plátek na houbách, králičí kotleta nebo tradiční crème brûlée, myslím, že si určitě pochutnáte. Každý rok také v březnu organizujeme mezinárodní akci Goût de France/Good France, jejímž smyslem je francouzskou gastronomii přiblížit lidem. Letos se zúčastnily více než dvě desítky restaurací v České republice, které pro své návštěvníky sestavily skvělá menu. Další ročník si určitě nenechte ujít.