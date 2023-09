Hodí se i do sladkého. Jak na cuketový perník, poradí cukrářka

Cukety lze s přehledem zapojit do pečení, Mají natolik nevýraznou chuť, že se přizpůsobí dominantnějším ingrediencím, postarají se ovšem o nebývalou vláčnost moučníků. Ujišťuji vás, že až vyzkoušíte recept na můj cuketový perník, jiný už péct nebudete.

Cuketový perník

400 g jemně nastrouhané cukety

400 g hladké mouky

45 g kakaa

120 ml plnotučného mléka

1 prášek do perníku

150 g cukru krystal, sůl

3 ks vajec

150 g másla

15 g perníkového koření

Do větší mísy dáme mouku, kakao, prášek do perníku, cukr, sůl a perníkové koření. Vše společně zamícháme. Následně do sypkých surovin přidáme mléko, rozpuštěné máslo, vejce a nastrouhanou cuketu. Všechny suroviny promícháme. Pokud bude těsto moc tuhé, lze přidat kapku mléka. Hotové těsto nalijeme do středně velkého pekáčku, který jsme vyložili pečicím papírem. Pečeme na 170 stupňů přibližně 30 minut. Během pečení perník kontrolujeme. Po upečení necháme perník vychladnout na mřížce. Skladujeme v chladu a suchu.

Pokud jste stejně jako já milovníci čokolády, doporučuji perník dozdobit rozehřátou čokoládou. Nejlepší poměr na rozpouštění čokolády je 350 g čokolády a 75 g oleje (hroznový, řepkový anebo slunečnicový). Po dozdobení čokoládou můžeme ještě posypat strouhaným kokosem.