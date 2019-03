Dubajský food festival 2019: delikatesy kolem světa, skákající šlehačka, aktivní uhlí. A trdelník

Ještě ani nedosednete a už se začnou dít věci. Na stole přistává královská koruna, jež ukrývá vláčnou bramborovou focacciu, a kamenná busta renesančního mořeplavce. Pod kloboukem, přímo v mozkovně, je připravný jogurtový dip našlehaný do lehoučké pěny. V přítmí podniku, kde stoly oddělují zlaté stromy, pobíhá personál v pruhovaných trikách a s námořnickými čepicemi.

Jeden z číšníků krouží kolem hostů s plastovou tlamou žabáka, jež vypouští lehoučké bublinky. Show začíná. Vítejte v dubajském postmoderním restaurantu Carnival by Trésind, který slibuje gastronomickou fiestu, která v hostech vyvolá vzpomínky na dětství. Závazek tu splňují beze zbytku. Jehněčí šiš kebab strávníci naleznou ukrytý ve velké knize džunglí. Dezert připravuje cukrářka v hravé kompozici doprovázené mlžnou clonou z tekutého dusíku. Servíruje jej přímo na speciální nepropustný ubrus. Nezbývá než popadnout lžíci a čokoládovo karamelovou pochoutku s arašídami lovit jako dítě po celém stole.



Zmrzlina v doutníku a wagyu

Carnival by Trésind je jednou z více než dvou tisíc podniků, které se účastní šestého ročníku Dubai food festivalu. Ten si rychle získal pověst jednoho z nejextravagantnějších svátků jídla na planetě a největší gastronomické události Středního východu. Každoročně na něj zavítají statisíce lidí, ať už dovolenkářů nebo cestovatelů za gastronomickými zážitky. V Dubaji mohou po sedmnáct dní ochutnávat neznámé, exotické, tradiční i trochu „ulítlé“ pokrmy.

Festival je rozdělený na tři části. Tou první je týden restaurací, v jehož rámci si lidé mohou až do 9. března za přijatelné ceny (v přepočtu kolem 1300 korun) objednávat menu i v tak luxusních podnicích, jako je restaurace v nejslavnějším hotelu světa Burj Al Arab. A nebo se třeba pohodlně usadit v 72 patře mrakodrpau, kde sídlí brazilský restaurant Hotel Cartagena, a dát si festivalové menu postavené na steaku z nejceněnějšího hovězího wagyu s omáčkou chimichurri a černými fazolemi. Jako dezert vám tu naservírují doutník z vanilkové zmrzliny obalené v čokoládě a podávané v misce připomínající popelník. Ani tady porce luxusního hovězího vaši peněženku nezruinuje. Za normálních okolností byste v restauraci Cartagena jen za steak z wagyu dali přes 1800 korun, nyní celé čtyřchodové menu stojí již zmíněných zruba 1300 korun.

Druhou velkou událostí v rámci festivalu je objevování skrytých pokladů, což jsou méně známé, ale skvělé podniky ve městě nabízející autentické chutě místní kuchyně. Třetí část tvoří vlajková loď gastronomické údálosti - swypBeech Canteen. Areál se stánky leží přímo na zlatavém písku u blankytně modrého vody Perského zálivu. Část pláže je vyhrazená foodtruckům s hamburgery pro masožrouty i vegetariány, kousek dál stojí stánky nabízející street food ze všech možných koutů světa, narazit můžete na thajskou, indickou, arabskou, mexickou či italskou kuchyni, za pokrmy zaplatíte kolem sto padesáti korun.

O překvapení není nouze. Třeba když u stánku Frings (zkratka Fies and Wings) propagují polské zapiekanky (plněné zapékané bagety) nebo nám dobře známý Schnitzel (řízek). „Je kuřecí, ten z vepřového masa byste v Dubaji hledali jen těžko,“ směje se mladá prodavačka. Muslimům je vepřové maso zapovězené a do emirátů si turisté nesmí přivézt ani výrobky z něj, takže šunky, párky či salámy z čuníků je lepší nechat doma. Přesto v Dubaji lze vepřové v supermarketech koupit, což je dáno tím, že zde žije více na dvě stě národností a poptávka po něm je. Naleznete ho však jen ve vyhrazených chladících boxech zakrytých závěsy.

Ale zpět do plážové kantýny. Každého, kdo přijede z Čech, nutně musí upoutat stánek NumNom Rolling Bakery. Hned na první pohled je jasno, co tu nabízejí: „Staročeský trdelník!“ Jen není staročeský a nejmenuje se trdelník, ale chimney cake, komínový koláč. A v mnoha variacích, na sladko třeba s kokosem, nutelou, ferrero roche, skořicí a zázvorem, na slano s bylinkami a slaninou, sýrem a slaninou nebo slaninou a papričkami. Prodavač se směje, že o trdelníku nikdy neslyšel. Jen tím potvrzuje, že tahle sladkost se do tuzemské kuchyně přistěhovala vcelku nedávno a že se dělá v mnoha zemích světa, zejména ve své domovině, v Maďarsku, ale třeba i v Polsku, Rumunsku, Izraeli, Turecku či jižní Africe.

O kousek dál, v jednom z food trucků, kouzlí prodejce s tekutým dusíkem. Jeho kuchyně je plná kotlíků zahalených do husté mlhy. „Dáte si mražené latté, nebo horkou mraženou čokoládu s explodující šlehačkou?“ptá se. Horká mražená čokoláda? Tenhle protimluv zní jako výzva. Čekání prodejce zkracuje malou ochutnávkou. „Budete chrlit dým, jako drak,“ říká a dřív než člověk stačí odporovat, že jako drak vypadat ani tak moc nechce, má na jazyku kousek čehosi křupavého, ledového, a od úst mu jde mocná bílá mlha. O chviličku později už zdejší alchymista podává kelímek s horkou mraženou čokoládou. Je zdobená drobečky sypké, ledové šelhané smetany, jejíž kousíčky prskají a neposlušně vyskakují z kelímku.

Hlavně zdravě, aneb pijte uhlí

Od sladkostí je čas odskočit k něčemu zdravějšímu. Třeba k charcoal limonade, která kromě agáve, máty, hymalájské soli a čerstvé citronové šťávy obsahuje i aktivní uhlí. Rozesmátá Asijatka točí nápoj téměř černé barvy a vysvětluje jeho zdravotní účinky: „Je skvělý na trávení a zažívání, zvlášť tady na festivalu se to hodí.“ Nelze si nevzpomenout na živočišné uhlí, které běžně užíváme na střevní problémy. Ano, právě něco takového tu teď nabízejí a je s podivem, jak je tato tekutá forma lahodná. Aktivní uhlí je momentálně velký trend nejen ve zdravé výživě, ale i v gurmánské kuchyni. U dalšího stánku tak lze objednat třeba smažené krevety obalované v bambusovém uhlí a k nim pikantní majonézu. Prvotní nedůvěru střídá delikátní překvapení v podobě šťavnatých krevet obalených v černé křupavé kůrčičce. Hned v sousedství narazíte na stánek s čokoládovými proteinovými bombami, jež se vyznačují předpodnou „bez“. Bez cukru, bez mléka, bez lepku, zato s hromadou přidaného proteinu.

Mimochodem, restauracemi a obchody vezoucích se na trendu zdravého stravování je momentálně protkaná celá Dubaj. Blahobyt a láska k opuletními hodům si totiž v emirátech vybraly svou daň v podobě rapidního nárůstu obezity, nadváhu tam má skoro 50 procent lidí a 13 procent jich je obézních. Místní úřady proto nabádají obyvatelstvo ke zdravému životnímu stylu. Tím se vyřeší i stravování turisty - vegany a vegateriány z celého světa. Dubaj, jež se ráda honosí superlativy a rekordy, se zkrátka i v oblasti gastronomie snaží cílit na všechny skupiny. Už nyní se pasovala na gastronomickou metropoli Středního východu a labužnické zážitky tu jsou k dispozici i v době, kdy festival skončí. Ve městě jsou tisíce restaurací, navštívit lze i obří park plný food trucků „Last exit“ s mexickou a americkou kuchyní.

La Petit Chef

Momentálním hitem na dubajské kulinářské scéně je restaurant La Petit Chef, jenž má pobočky v mnoha zemích světa a jehož koncept je postavený na 3D techonologiích a optických iluzích. Na talířích díky speciálním promítacím zařízením ožívá malý virtuální šéfkuchař, který „pomáhá“ vytvářet pokrmy, a tak si návštěvníci kromě chuťových vjemů odnášejí i malé roztomilé příběhy.