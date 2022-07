Nebojte se kovářů. Poradíme vám, jak z nich udělat skvělý houbový guláš

Výstižný je slovenský název hrib zrnitohlúbikový, zrníčka na třeni jsou totiž jedním z důležitých rozlišovacích znaků. Velmi podobný je jedlý hřib odbarvený, ale nemá zmíněná zrníčka na třeni. Kováře můžeme v listnatých lesích zaměnit za jedlý hřib koloděj, jenž má na třeni síťku s oky. Podobný kováři i koloději je vzácný hřib Quéletův, který je na Červeném seznamu veden jako ohrožený druh.

U hřibu kováře se doporučuje delší tepelná příprava, lidem se slabším žaludkem může způsobit žaludeční potíže. Ideální je tedy například do polévky, do omáček nebo na guláš, lze jej ale také sušit i nakládat do láku.