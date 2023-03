Hrušková bublanina

Každopádně by měla být nadýchaná a „šťavnatá“, aby se rozplývala na jazyku. Můj recept počítá s využitím hrušek, je rychlý a ingredience budete mít doma. Hrušky můžete koupit v obchodě, sáhnout po mrazeném ovoci anebo využít kompotované.

BUDETE POTŘEBOVAT:

550 g polohrubé mouky (můžete použít i bezlepkovou mouku na pečení)

1 prášek do pečiva

450 g krupicového cukru

2 balení vanilkového cukru

250 ml plnotučného mléka

250 ml slunečnicového oleje

6 vajec

sůl

3 větší pokrájené hrušky

Ve šlehací míse vyšleháme vejce s cukrem do pěny. Přidáme plnotučné mléko a slunečnicový olej. Vše společně promícháme. Nakonec do směsi přimícháme polohrubou mouku, prášek do pečiva a sůl. Opět promícháme.

Plech vysypeme moukou nebo vyložíme pečicím papírem. Těsto vylijeme na plech. Nakrájené hrušky rozprostřeme na těsto. Pokud nechcete, aby se ovoce ponořilo, obalte jej v mouce. Pečeme v předehřáté troubě asi 35–45 minut na 160 stupňů. Po upečení necháme bublaninu vychladnout a můžeme rovnou podávat posypanou moučkovým cukrem nebo s vyšlehanou smetanou. Jestli vám nechutnají hrušky, můžete použít jiné druhy ovoce – třešně, jablka, jahody, maliny a borůvky. Kdybyste neměli po ruce čerstvé ovoce, postačí vám mrazené.