Sýrové kuličky a dobrá věc. The Bistro vybírá peníze pro Potravinovou banku

The Bistro spojilo své síly s foodblogery Gábinou a Petrem Ogurčákovými z PG Foodies, a to proto, aby společně mohli udělat něco pro ty, kteří rozhodně nemají na to chodit do restaurací. Přišli s nápadem podpořit Potravinovou banku Praha a vymysleli pokrm, který se bude v bistru podávat během celého května.

Výtěžek přispěje k přiblížení snu Potravinové banky mít nový automobil, kterým budou moci svážet potraviny po expiraci z restaurací, obchodů a naopak dovážet potřebným.



Není nic lehčího, než dobrým jídlem přispět z zužitkování surovin na hranici spotřeby. To si přesně řekli foodblogeři a manželé Ogurčákovi z PG Foodies. Pro The Bistro proto vymysleli sýrové kuličky v různých variacích pod jménem PG Labneh Balls. Z každé prodané porce jdou peníze právě na nové auto pro Potravinovou banku.



„Přišlo nám to jako skvělá příležitost, jak blogerský a influencerský svět může svůj menší nebo větší vliv využít k faktickému zlepšení reálného světa kolem nás. Jablko nepadlo daleko od stromu a zůstali jsme u jídla. Rozhodli jsme, že se pokusíme výtěžkem z téhle akce pomoci Potravinové Bance v jejich sbírce na dodávku, kterou nutně potřebují. A doufáme, že přispějeme k otevření tématu plýtvání potravin, problémů který se právě Potravinová Banka snaží řešit,“ říkají manželé Ogurčákovi.