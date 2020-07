Neuvěřitelný výhled i ceny. Nová terasa holešovického Bistra DOX stojí za návštěvu

Nově otevřená terasa patřící k holešovickému Bistru DOX+ má ambice stát se minimálně pro letošní léto středobodem zájmu všech milovníků originálních výhledů, sladkého nicnedělání, kultury a dobrého jídla.

Ačkoliv pražské Bistro DOX+ existuje už dva roky, dlouho hledalo směr, kterým se vydá. Pro holešovické hipstery nebylo dost cool, milovníkům fine diningu nevoněl smažák s hranolky a tatarkou a pro instagramové influencery byl zase prostor málo fotogenický. Do bistra tak občas zašli jen návštěvníci výstavy ze sousedního centra DOX, místní rodiny s dětmi nebo kravaťáci z okolních kanceláří.

To by se teď mohlo změnit, a pokud vše půjde, jak má, bistro má velkou šanci zařadit se po bok čím dál populárnějších podniků, jež jsou součástí slavných muzeí a galerií po celém světě. Po stockholmské restauraci Paula Svenssona v muzeu Fotografiska, restauraci Odette Juliena Royera v singapurské Národní galerii nebo třeba restauraci Nerua šéfkuchaře Joseana Aliji v Guggenheimově museu v Bilbau by tak i Praha mohla mít své želízko v ohni.