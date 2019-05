Havajské jídlo dobývá pražské restaurace a bistra. Jak si poké připravit doma?

Co je to vlastně poké? V současnosti ani nejfotografovanější pokrm, který se objevuje na sociálních sítích. Ale také je to úžasně zdravá miska, která v sobě skrývá od všeho něco. Toto havajské jídlo si připravovali již původní obyvatelé Polynésie. Poké bowl jsou misky naplněné rýží, syrovými rybami, zeleninou, bylinkami a ovocem.

„Jejich příprava je velmi rychlá, dá se různě kombinovat a navíc se jedná o velmi zdravý pokrm,“ dodává šéfkucahř Štěpán Návrat z pražské restaurace Café Buddha.



Salmon & Tuna Poké

40 g tuňáka sashimi AA

40 g lososa



200 g japonské „sushi“ rýže s octovým nálevem



30 g salátu frissé/ dubový/ ledový



1/8 avokáda



1/10 manga



1/10 řepy julliene nakrajené na plátky



20 g edamame



20 g okurky, ředkviček a zeleniny dle sezóny



možné dochutit teriyaki omáčkou



Ponzu omáčka:

100 ml sojové omáčky kikkoman

100 ml yuzu šťáva (možno nahradit limetkami a pomerančem

50 ml mirin (sladké rýžové víno - saké)



Postup:

Předem si uvaříme japonskou rýží, poměr s vodou 1:1. Po uvaření jí ochutíme octovým nálevem „sushi su“ 200ml rýž. ocet, 80g cukr, 15g sůl. Mezičase si namícháme ponzu dresing a marinujeme v něm ryby krájené na kostičky. Dále si nakrojíme všechny ingredience na požadovanou velikost do poké (kostičky, julline plátky apod.). Připravte si větší talíř-misku, do kterého si dáte teplou rýží, na ní položíte dokola veškeré ingredience a marinované ryby. Vše na závěr posypete praženým sezamem, bonitem (katsuobushi) a nastříhanou řasou nori.