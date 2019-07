Jste to, co jíte. Co snědí děti z celého světa za týden? Podívejte se na fotografický projekt

Jsme to, co jíme. Jak ale ve skutečnosti vypadá náš jídelníček? Fotograf Gregg Segal tak nafotil děti z různých koutů světa spolu se vším, co běžně jedí. V průběhu tří let (2016-2018) fotograf navštívil devět zemí (USA, Indii, Malajsii, Německo, Francii, Itálii, Brazílii, Spojené arabské emiráty a Senegal) a to co zachytil během své práce, pak přenesl do knihy Daily Bread: What Kids Eat Around the World. Hlavním tématem jeho knihy jsou tedy děti a jejich stravovací návyky. Dle fotografa je totiž mnohem jednodušší začít dobře už v mládí než se na stará kolena odnaučovat zlozvykům.

„Kniha vzešla z mého dřívějšího projektu, kdy jsem přesvědčil lidi z mého okolí, aby po týden nevynášeli odpadky, se kterými jsem je poté vyfotil. Je totiž nemožné neustále zavírat oči před tím, kolik toho spotřebujeme a vyhodíme, když jsme nucení si do těch odpadků lehnout. Až příliš se spoléháme na balené potraviny. A přitom jsme zapomněli na to, co skutečně stmeluje rodiny i kultury, což je dle mého vaření a jídlo samotné. Proto jsem se rozhodl zdokumentovat, co skutečně během týdne sníme a vypijeme a snad tím co nejvíce lidí donutím zamyslet se nad tímto tématem,“ říká k projektu fotograf.



Segal pracoval celkem se 60 dětmi, z nichž 52 zahrnul do své knihy. Začal jsem se svým synem a dětmi z okolí. Pak jsem se ale rozhodl, že projekt bude mít větší dopad, pokud v něm budou zahrnuty děti z celého světa. Cílem bylo představit různorodost jídel v každém ze států. V případě, že pak v dané zemi bylo například 25 % dětí obézních, snažil se fotograf tento podíl udržet i u focených dětí. Jazyková bariéra byla často velkou překážkou. V mnoha případech se umělec musel naprosto spolehnout na překladatele. Rovněž prosto, ve kterém by se tento projekt dal realizovat. Potřeba totiž bylo studio s vysokým stropem a zároveň přístupem do kuchyně.