Kávový sorbet je k letnímu osvěžení ideální. Jak ho připravit s meruňkami, radí Pavel Drdel

KÁVOVÝ SORBET S MERUŇKAMI Ingredience 200 ml silné vychlazené kávy nebo espressa

300 ml smetany ke šlehání

3 lžíce cukru

8 meruněk

moučkový cukr

kvítky levandule, růže apod.

sněhové pusinky 1. Dobře zchlazenou smetanu vyšleháme. Přidáme kávu, cukr dle chuti a vše důkladně promícháme. Hotovou směs přendáme do zmrzlinovače. Pokud jej nemáme, vložíme směs ve vhodné nádobě do mrazáku s tím, že co půl hodiny ji vyndáme, důkladně promícháme a dáme znovu mrazit. 2. Mascarpone spolu s trochou cukru vložíme do misky, přidáme květy levandule a promícháme. Je-li směs tuhá, můžeme ji trochu povolit smetanou. Přendáme v cukrářském sáčku do lednice. 3. Před podáváním meruňky přepůlíme a odpeckujeme je. Řeznou stranou je namočíme do cukru a opečeme na pánvi (na talíř by měly jít ještě teplé). Servírujeme takto: porci zmrzliny doplníme meruňkami a krémem z mascarpone. Můžeme ozdobit pusinkami, plátky růží nebo jinými květy apod.