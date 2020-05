Kremrolky či pesto. 5 jednoduchých receptů s chřestem

Bílý a zelený. Právě se sklízí král jarní zeleniny a začíná tak sezona pravého českého chřestu. Je zdravý, obsahuje velké množství vitamínů a připisují se mu též detoxikační účinky. V kuchyni také jistě oceníte, jak rychle se s ním pracuje. Server Lidovky.cz přináší pět jednoduchých jarních receptů.

Grilovaný chřest s holandskou omáčkou a vejcem

500 g chřestu



250 g anglické slaniny



nakrájené na tenké plátky



2 ztracená vejce



sůl



pepř



100 ml vody



bílý vinný ocet



Na omáčku:

125 g másla



šťáva z citrónu



4 žloutky



Na ozdobu: směs bylinek

Chřest oloupeme a srovnáme na stejnou délku. Každý obalíme slaninou a ogrilujeme. Ve vařící vodě s octem vytvoříme měchačkou vír a do něho vklepneme vejce, které necháme klokotat asi 2–3 minuty – uvaříme ztracené vejce. V páře vyšleháme do hutné pěny žloutky, osolíme, opepříme, vmícháme citrónovou šťávu. Máslo rozpustíme a pomalu všleháme do žloutkové pěny. Na talíř dáme ogrilovaný chřest, přelijeme holandskou omáčkou, na kterou položíme ztracené vejce a posypeme bylinkovou směsi.

Grilovaný chřest s holandskou omáčkou

Chřestové kremrolky

150 g listového těsta



mouka na rozvalování



10 chřestů



1 vejce na potření



2 lžíce čerstvě nastrouhaného parmezánu

Na dip:



1 zakysaná smetana



sůl



pepř



1 lžice olivového oleje



hrst bylinek (petržel, pažitka)



Předehřejeme troubu na 200 °C. Listové těsto rozválíme a rozkrájíme na proužky asi 1,5 cm široké a 25 cm dlouhé. Natřeme rozšlehaným vejcem. Očištěný chřest obtočíme těstem jako kremroli. Potřeme vejcem a posypeme nastrouhaným parmezánem. Dáme na plech a pečeme v předehřáté troubě asi 10 minut. Ze zakysané smetany, nasekaných bylinek, pepře, soli a olivového oleje umícháme dip. Hotové kremrolky necháme zchladnout a podáváme s bylinkovým dipem.

Alsaský quiche

250 g listového těsta



150 g uzeného bůčku



100 g strouhaného sýra



2 šalotky



350 g chřestu



Na zálivku:

2 vejce



2 žloutky



350 ml smetany ke šlehání



sůl



pepř



muškátový oříšek



Smetanu vyšleháme se solí, pepřem, oříškem, vejci a žloutky. Chřest oloupeme a nakrájíme na malé kousky, dáme do mísy. Přidáme najemno nakrájenou cibuli, uzený bůček a strouhaný sýr. Lehce promícháme. Listové těsto vyválíme na 4 mm silný plát, kterým vyložíme vyšší koláčovou formu. Na těsto nasypeme směs nakrájených ingrediencí a zalijeme smetanovou zálivkou. Pečeme asi 45–60 minut v troubě rozehřáté na 175 °C.

Bazalkové rizoto

50 g nakrájeného fenyklu



100 g šalotky, nakrájená najemno



30 g másla

1 lžíce olivového oleje

sůl



pepř



200 g rýže na rizoto (Arborio)



100 ml bílého vína



400 ml zeleninového vývaru



50 g mascarpone



450 g zeleného chřestu



Na ozdobu:

20 g sýra pecorino



hrst bazalkových listů



Na máslo dáme podusit nakrájenou šalotku, přidáme nakrájený fenykl, rýži, sůl, pepř a zalijeme vínem a zeleninovým vývarem. Vaříme do změknutí rýže – měla by být „al dente“. Na olivovém oleji lehce a rychle osmahneme nakrájený chřest. Do hotového horkého rizota vmícháme mascarpone. Na konec přidáme chřest a nakrájenou bazalku. Rizoto ozdobíme pecorinem nakrájeným na jemné plátky a bazalkovými lístky.

Chřestové pesto s těstovinami

500 g očištěného chřestu



80 g piniových oříšků, orestovaných



100 g parmezánu, 50 g nastrouháme do pesta



zbytek na servírování



2 velké stroužky česneku, nahrubo nasekaného



1 lžíce čerstvé citronové šťávy



sůl



pepř



80 ml olivového oleje



500 g těstovin linguine



Vodu na těstoviny osolíme, přivedeme k varu a uvaříme linguine na skus. Zelený chřest můžeme zpracovat syrový, máme-li bílý, oloupaný ho oblanšírujeme. Pár špiček chřestu dáme stranou na ozdobu. Chřest a ostatní ingredience vymixujeme na pesto a vmícháme do uvařených těstovin. Horké linguine sypeme zbylým parmezánem a zdobíme špičkami chřestu, případně bazalkou.

Chřestové recepty pocházejí z kuchařky Mirky van Gils V hlavní roli chřest, kterou vydalo nakladatelství Ikar.