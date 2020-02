Mrkvové řezy se skořicovým krémem. Zimní mlsání bez výčitek

Kdo by neznal (a nemiloval) mrkvový dort. Kombinace nasládlé mrkve a ořechů je totiž naprosto úžasná a spolu se skořicí dokáže navodit tu nejhezčí podzimní či zimní atmosféru. Pokud se vám ale nechce „činčat“ s dortem, připravte tyto jednoduché řezy, které chutnají stejně skvěle.

Mrkvové řezy se skořicovým krémem

6 porcí



Těsto

180 g strouhané mrkve

80 g slunečnicových semínek



50 g vlašských ořechů nebo pekanů



4 vejce



30 g sladidla podle vašeho stravovacího stylu



5 g prášku do pečiva



Krém

150 g smetany na šlehání

150 g měkkého tvarohu, mascarpone nebo smetanového krémového sýru



20 g sladidla podle vašeho stravovacího stylu



1 lžička mleté skořice



Posypka

10 g másla

60 g strouhané mrkve



20 g vlašských ořechů nebo pekanů



1 zarovnaná lžička mleté skořice

Postup přípravy: Mrkev, potřebnou na těsto a posypku, nastrouhejte najemno. Rozprostřete ji na plech vyložený pečicím papírem a vložte na cca 20 minut do trouby vyhřáté na 160 °C. Občas mrkev prohrábněte, aby se lépe rovnoměrně vysušila. Pozor, ať se vyloženě neupeče dokřupava a nespálí. Měla by jen příjemně změknout a také výrazně (asi o třetinu) snížit svoji hmotnost.

Vysušenou mrkev vyjměte z trouby. Jednu čtvrtinu odeberte stranou na posypku, tři čtvrtiny připravte do těsta. Nechte vychladnout.

Umelte na jemnou mouku slunečnicová semínka (nesolená, nepražená, loupaná) a naopak nahrubo vlašské ořechy.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Oddělte bílky od žloutků. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh. Až se zpevní, zašlehejte do něj prášek do pečiva. Žloutky smíchejte s upečenou mrkví, rozemletými slunečnicovými semínky, rozdrcenými ořechy a sladidlem. Postupně po částech do těsta jemně zapracujte sníh z bílků.



Řidší nadýchané těsto vylijte na plech vyložený pečicím papírem a rozetřete do placky vysoké cca 1 cm. Vložte do trouby vyhřáté na 170 °C a pečte přibližně 25 minut, dokud se těsto nezpevní. Troubu zbytečně neotvírejte, ať těsto nespadne. Pouze ke konci jeho strukturu zkontrolujte pomocí špejle – zapíchněte ji do těsta, krátce ji v ní ponechejte a vytáhněte. Pokud bude vlhká, pokrytá drobnými kousky těsta, ještě chvíli pečte.

Po vytažení z trouby nechte korpus vychladnout a pak pomocí nože zarovnejte okraje. Odřezky rozdrobte a dejte stranou na posypku.

Korpus otočte papírem nahoru a ten z něj sloupněte. Upečené těsto překrojte napůl na 2 díly.

Zatímco se těsto peče, připravte krém. Našlehejte tvaroh, mascarpone či smetanový sýr spolu se smetanou a skořicí. Podle chuti oslaďte. Uložte zatím do lednice.

V pánvi rozehřejte máslo a opečte v něm upečenou mrkev, kterou jste si dali stranou posypku. Přisypte nahrubo rozdrcené ořechy, rozdrobené ořezky z korpusu a skořici. Krátce prohřejte a pak nechte vychladnout..



Jeden plát těsta potřete polovinou krému, přikryjte druhým plátem a potřete zbytkem krému. Posypte směsí z pánve. Nechte alespoň 30 minut uležet v lednici. Pak nakrájejte na kostky a podávejte.