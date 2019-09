Podzimní gastro tipy: fermentované maso, večeře nad Prahou a ryby na všechny způsoby

Chorofyl na talíři, večeře 50 metrů nad Prahou, ale také houby, dýně a nově otevřené chráněné bistro v centru města. I během blížícího se podzimu se můžete těšit na spoustu dobrého jídla a pití. Server Lidovky.cz přináší pár tipů na originální gastroakce.

Michelinský šéfkuchař v Praze

Pyl a chlorofyl. To jsou suroviny, které chce v září v Praze představit michelinský šéfkuchař a majitel restaurace L’Alchémille Jérôme Jaegle. V září zavítá do pražské restaurace V Zátiší alsaský šéfkuchař Jérôme Jaegle. Majitel restaurace L’Alchémille oceněné prestižní michelinskou hvězdou z roku 2018 představí menu plné neotřelých a speciálních surovin. Svou kuchyni Jeagle popisuje jako moderní alchymii, spojení kuchařského umu a přírody. I jeho restaurace L’Alchémille (francouzsky řebříček) odkazuje na doby, kdy alchymisté pro své recepty využívali dnes už zapomenuté bylinky a jiné přísady.

Dinner in the sky

Prakticky každého láká mít u oběda nebo večeře v restauraci výhled na panorama města, ve kterém se právě nachází. Kulinární atrakce Večeře v oblacích (Dinner in the sky) nabízí asi ten nejlepší výhled ze všech. Večeříte totiž až v padesátimetrové výšce nad zemí. Tři víkendy v září pro vás bude vařit šéfkuchař Manel Lino, který pochází z Lisabonu a patří k nejtalentovanějším šéfkuchařům současné evropské scény. Vařil v restauracích pyšnících se třemi Michelinskými hvězdami jako je Mugaritz (Top 10 World’s Best Restaurant), či El Celer de can Roca (World’s Best Restaurant 2013 a 2015) nebo pod vedením věhlasné katalánské šéfkuchařky Carme Ruscalleda.

Babí léto v restauraci Mlýnec

Zářijové menu nabídne stále ještě svěží lehké pokrmy, budou však již doplněny o sezónní suroviny jako houby, kořenovou zeleninu či fíky. Menu s příchutí babího léta v restauraci Mlýnec vytvořil kuchař Vladimír Vaníček. Pro hosty sestavil vyvážené čtyřchodové menu. Jako předkrm na ně čeká marinovaná makrela s kedlubnou, okurkou a créme fraiche. Jesetera s řepou, mangoldem a rajčaty nabídne i jeden z hlavních pokrmů.



Tiramisu espuma, vanilkové amaretto, marinované fíky

Alcron na střeše Lucerny

Kuchařské tváře hotelu Alcron, executive chef Roman Paulus a head chef Jakub Černý, se zapojily do dalšího pop-upu. Bude jím street food na střeše Lucerny. Alcron se tedy přestěhuje ke svým sousedům odvedle. Kromě již zmíněných se pop-upu zúčastní Khanh Ta z Tara, Stephen Senewiratne z Mandarinu a David Šašek z Cody. Hosté se mohou těšit třeba na závitky z Tara, pork buns z Mandarinu, sladký dezert z Alcronu.

Chráněné bistro Mezi řádky

V bistru v budově Nové radnice v Praze budou zákazníky obsluhovat lidé s lehkým mentálním postižením. Tzv. chráněné bistro od září provozuje společnost Etincelle, která lidi s lehkým mentálním postižením zaměstnává. Smlouvu má zatím na jeden rok. Kromě toho, že pomáhá lidem s mentálním postižením, používá pro přípravu pokrmů produkty z vlastní farmy a od lokálních dodavatelů.

Lovci chutí v La Vernadě

Staroměstská restaurace La Veranda přichází svým hostům představí trendy světové gastronomie inspirované cestami do vyhlášených „gastro“ metropolí. La Veranda je domovem Lovců chutí, kteří v posledních letech navštívili více než dva tucty měst či regionů, které patří k tomu nejlepšímu na poli světové gastronomie.



Podzim s rybami

Kaštany, polévky a chobotnice. Italská restaurace ryba je ryba vítá chladnější počasí podzimními ingrediencemi, na novém menu tak nebudou chybět houby, humři, ústřice, ale i obléběný mořský vlk a dýně.

Fermentovaná masa v Tritonu

Šéfkuchař fine diningové restaurace Triton Tomáš Horák objevil tajemství fermentovaného masa v jedné michelinské restauraci a od té doby na tuto unikátní techniku nedá dopustit. Maso fermentované několik dní v japonské rýži s ušlechtilou plísní je totiž svěží a křehké, takže mu následně stačí jen velmi krátká a šetrná úprava. Na kvašení masa se používá speciální koji rýže, která je infikovaná ušlechtilou plísní. Ta se rozmixuje v termomixu úplně na prášek a tím se obalí maso. Pak se maso zabalí do folie a nechá dva až tři dny pracovat. Důležitá je teplota, ideální je kolem osmi či devíti stupňů. Ale výsledek předčí všechna očekávání.