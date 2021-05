Předkrmy s vůní bylinek. Jak na plněná rajčata či letní terinu s kozím sýrem?

Co se vám vybaví, když se řekne předkrm? Šunkové rolky s křenovou šlehačkou? Kuřecí či krevetový koktejl? Ano, to jsou oblíbené a klasické předkrmy. Občas ale není na škodu trochu experimentovat a nahradit osvědčenou klasiku novým a neotřelým. Na dva takové předkrmy pro vás mám recept.

Letní terina se sušenými rajčaty a kozím sýrem

Pokud máte rádi kozí sýr, tento předkrm se rychle stane vaším oblíbeným. Pokud jeho fanda nejste, můžete ho zaměnit za řecký sýr Feta.



Potřebujeme:

160 g nakládaných sušených rajčat

1 středně velkou cibuli



1 lžíce olivového oleje



40 g změklého másla



2 stroužky česneku



200 g kozího sýra typu Chavroux



lžíce provensálských bylinek (směs ze stejného dílu saturejky, rozmarýnu, tymiánu, estragonu a bazalky, jednotlivě usušených, poté teprve smíchaných)



sůl a pepř

Jak na to? Cibuli a česnek pokrájíme na malé kostičky a na olivovém oleji osmahneme do sklovita. Přidáme nadrobno pokrájená sušená rajčata a za stálého míchání krátce podusíme. Opepříme a necháme vychladnout.

Máslo spolu s bylinkami a špetkou soli vyšleháme do pěny, přidáme rozdrobený/na kostičky pokrájený sýr, a vymícháme do hladka. Do hmoty pečlivě vmícháme rajčatovou směs, dochutíme solí a pepřem.



Masu naplníme do formy vyložené potravinářskou fólií a necháme přes noc vychladit. Druhý den vyklopíme z formy a krájíme nožem předem namočeným v horké vodě. Podáváme s plátkem bagety a zeleninovou oblohou.

Rajčata plněná pěnou s vůní Itálie

Bruschettu s rajčaty či Caprese znají také téměř všichni. Co ale rajčata naplněná voňavou bylinkovou pěnou?



Potřebujeme:

100 g sýra Feta

4 velká zralá rajčata



2 stroužky česneku



200 g tvarohu ve vaničce



2 lžíce rajčatového protlaku



½ svazku čerstvé bazalky

3 snítky oregana

1 střední cibuli



sůl a pepř



Jak na to? Rajčata omyjeme, podélně rozpůlíme a vnitřek vydlabeme lžičkou. Tvaroh spolu se sýrem Feta a rajčatovým protlakem vyšleháme do hladka. Cibuli oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Nakrájenou bazalku a odrhnuté lístky oregana krátce (opravdu jen krátce) rozmixujeme spolu s česnekem.

Cibuli i bazalku s česnekem vmícháme do tvarohové směsi a vyšleháme do pěny. Ochutíme solí a pepřem. Hotovou hmotu naplníme do zdobícího sáčku s širokým, hvězdicovým nástavcem a naplníme jí připravené poloviny rajčat.

Ozdobíme lístkem bazalky a podáváme vychlazené.