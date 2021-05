Bylinky ve studené kuchyni. Nejenom k masu, tymián se hodí do salátů i k hummusu

Když se řekne studená kuchyně, vybavíme si většinou chlebíčky, jednohubky s česnekovou pomazánkou a šunkové rolky. Chcete ale své studené pohoštění ozvláštnit? Podat hostům něco jiného, neobvyklého? V následujících týdnech představím recepty studené kuchyně plné bylinek – a začneme tymiánem.

Hummus s citronem a tymiánem

Ať jako dip k zelenině, či pomazánka na opečený toust, orientální hummus přijde vždy k chuti.



Potřebujeme:

300 g konzervované cizrny

50 g tahini – sezamové pasty

šťávu z jednoho citronu



5 polévkových lžic oleje



sůl podle chuti



2 stroužky česneku



1 polévkovou lžíci sezamových semínek



kůru z poloviny chemicky neošetřeného citronu



1 polévkovou lžíci sušeného tymiánu



Jak na to? Sezamová semínka opatrně orestujeme do zlatohněda, spolu s nastrouhanou citronovou kůrou a tymiánem vložíme do hmoždíře a nahrubo podrtíme. Dvě lžíce cizrny odložíme stranou, zbytek rozmixujeme spolu s tahini, čtyřmi lžícemi citronové šťávy a olivovým olejem tak, aby vznikla hladká pasta. Přidáme prolisovaný česnek, tymiánovou směs a opět krátce promixujeme. Ochutnáme, dosolíme, případně dochutíme citronovou šťávou. Servírujeme v miskách, pokapané olivovým olejem a ozdobené zbylou cizrnou.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Květákový salát s tymiánem

Květák, jak ho možná neznáte – ve formě pikantního osvěžujícího salátu.





Potřebujeme:

1 kg květáku

125 ml suchého bílého vína



1 polévkovou lžíci citronové šťávy



2 bobkové listy



1 polévkovou lžíci sušeného tymiánu



2 stroužky česneku



3 polévkové lžíce olivového oleje



sůl a pepř podle chuti



Jak na to?

Květák očistíme a rozebereme na malé růžičky, větší překrojíme. Česnek oloupeme a nasekáme najemno. Víno vlijeme do hrnce, přidáme citronovou šťávu, bobkový list, tymián a česnek. Deset minut povaříme. Do tekutiny vložíme připravený květák, přiklopíme a 15 minut povaříme. Květák vyjmeme a necháme vychladnout. Tekutinu svaříme na zhruba pět polévkových lžic, přidáme olivový olej a vmícháme ke květáku. Podle chuti osolíme, opepříme a necháme aspoň dvě hodiny odležet.

Hotový salát naplňte do menších pohárků, podávejte jako pohoštění na party. Posloužit může také jako skvělá příloha ke grilovanému masu.