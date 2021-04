Bylinková abeceda. Jidášovo ucho se využívá při trombóze i vysokém tlaku

Dnes zabrousíme do říše hub. O uchu Jidášově jste jistě slyšeli. Možná jste ho i v lese viděli. A pokud máte rádi čínskou kuchyni, tak jste ho zcela jistě i jedli. Představíme si ho trochu blíže.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Ucho Jidášovo se počítá mezi zimní houby. Stopkovýtrusá houba z čeledi boltcovitkovitých roste převážně na bezinkách, a to hlavně v zimě. Oficiálně se jmenuje boltcovitka bezová, nazývá se i černá houba, čínská houba, či mu-err. Není rozdělena na nohu a klobouk, má tvar mušle či ucha a se svou matnou vnější a lesklou vnitřní stranou je téměř nezaměnitelná.



Pokud ve své blízkosti nemáte bezinkový keř (nebo máte, ale ucho Jidášovo na něm ne a ne vyrůst), můžete boltcovitku sami vypěstovat. Potřebujete k tomu nařezaný kmen z listnatého stromu (nejlépe z bezinky, jilmu či ořechu), který není starší než tři týdny, igelitovou fólii a sadbu. Dále postupujete podle návodu přiloženého k sadbě.



Ucho Jidášovo obsahuje rostlinné bílkoviny, vitamín B1, hořčík, draslík, vápník, železo, fosfor, křemík a betakaroten. Posiluje imunitu a dodává sílu a energii celému tělu. Pokud vás trápí vysoká hladina LDL – tedy zlého cholesterolu, je pro vás konzumace boltcovitky to pravé. V čínské medicíně je také využívané při léčbě a jako prevence trombózy, křečových žil, migrény, tinnitu, nadváhy, problémů s prostatou, zánětů, alergií a infekcí.

V kuchyni má ucho Jidášovo mnoho využití. Hodí se do téměř všech asijských pokrmů – připravit si můžeme například výbornou

Polévku se skleněnými nudlemi

• 80 g skleněných (rýžových) nudlí



• 3 cm velký kousek zázvoru

• 2 stroužky česneku

• 2 červené chilli papričky

• Sezamový olej

• 1 l zeleninového vývaru

• 200 g čerstvého Jidášova ucha

• 2 g tofu

• 2 listy mangoldu

• 3 mrkve

• 4 polévkové lžíce sojové omáčky

• Hrst sojových klíčků

• 2 čajové lžičky pražených sezamových semínek

Jak na to? Rýžové nudle namočíme na 20 minut do horké vody, po změknutí přecedíme. Zázvor nasekáme najemno a spolu s prolisovaným česnekem a pokrájenými chilli papričkami krátce osmahneme na sezamovém oleji. Poté zalijeme zeleninovým vývarem. Do hrnce přidáme na tenká kolečka pokrájenou mrkev, na nudličky nakrájené Jidášovo ucho a kostičky tofu. Ochutíme sojovou omáčkou a deset minut povaříme.

Přidáme na proužky pokrájený mangold, přiklopíme pokličkou a vaříme dalších pět minut. Před podáváním vyjmeme zbytky chilli a česneku, přidáme klíčky a na talíři ozdobíme restovanými sezamovými semínky.