Bylinková abeceda. Šípková růže podporuje pocení a je močopudná

Jako každá růže je to zkrátka královna – v případě šípkové růže však nikoli královna zahrady, ale spíše okrajů polních cest. Červená šípková růže se dostala dokonce i do erbu jednoho z nejznámějších šlechtických rodů – Rožmberků. Krásně kvete, nádherně voní a milují ji i včely. Po přečtení dnešního článku ji budete milovat i vy.

Růže šípková je víceletý keř patřící do čeledi růžovitých. Dorůstá až tří metrů a jeho plody jsou šípky. Šípkové růži se říká i merhelec, růže psí, šípina, růže divoká, růže planá, polní růžičky a přímo šípkům se říkalo (a neptejte se mě, jak to vzniklo - podle mého názoru právě díky obsahu vitamínu C), pomeranče severu. Nalezneme ji na krajích lesů, cest, či podél polí.



Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Roste, kde se jí zlíbí, a prosperuje tak jako většina planých rostlin i bez našeho zásahu. Není tedy třeba ji pěstovat.



Květy sklízíme v květnu/červnu, šípky od září do konce listopadu. Květy sušíme v jedné vrstvě ve stínu a také uchováváme v uzavíratelných dózách. Z květů si můžeme připravit i ocet: Dvě hrsti květů vložíme do uzavíratelné lahve se širším hrdlem a zalijeme ohřátým jablečným octem. Uzavřeme a necháme týden odstát. Hotový ocet můžeme přecedit, není to ale nutné. Ocet můžeme použít například do salátů.

Pokud chceme šípky sušit, uděláme tak nejlépe v troubě, nebo sušičce. Teplota však nesmí přesáhnout 40 stupňů. Usušené šípky skladujeme v uzavíratelné nádobě.

Šípky obsahují ovocné kyseliny, vitamíny C, A, B1, B2, K, P, minerální látky, pektiny, cukry, třísloviny a flavonoidy. Působí mírně projímavě, podporují pocení a jsou močopudné.

Nejznámějším způsobem užití je čaj: Dvě vrchovaté čajové lžičky sušených podrcených šípků zalijeme 250 ml studené vody a přivedeme k varu. Odstavíme, necháme 10 minut stát a přecedíme přes plátýnko. Druhou možností je vložit požadované množství do čajového sáčku, zalít 250 ml vroucí vody a nechat 20 minut odstát. Šípkového čaje můžeme vypít několik šálků denně.

Se zelím, nebo se šípkovou? Po následujícím receptu budete mít jasno, co si k pečenému masu vyberete – a rozhodně neuděláte chybu.

Potřebujeme:

• 150 g šípkové hmoty

• 125 ml smetany ke šlehání

• 6 polévkových lžic oleje

• 6 polévkových lžic sherry

• 1 citron v biokvalitě

• 2 pomeranče v biokvalitě

• 1 čajovou lžičku soli

• 2 čajové lžičky sladké papriky

• Na špičku nože mleté skořice

• Na špičku nože mletého hřebíčku

• 1 čajovou lžičku worchesterské omáčky

Jak na to? Šípky povaříme s vodou (na 1 kg šípků 0,5 l vody) doměkka a propasírujeme přes jemný cedník. Odebereme potřebných 150 g, zbytek uchováme v uzavíratelné sklenici v ledničce. Do hmoty přidáme smetanu ke šlehání a zahřejeme. Přimícháme olej, sherry a kůru z citronu a pomerančů.

Vmícháme pomerančovou a citronovou šťávu, sůl, papriku, koření a worchester. Ochutnáme, případně dochutíme a podáváme – třeba ke kančí pečínce. Skvěle se bude hodit ale i k obyčejné vepřové pečeni.