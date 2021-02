Bylinková abeceda. Tinktura z levandule se hodí k masáži revmatických kloubů či při vypadávání vlasů

Levandule není jen krásně vonící rostlina lákající do naší zahrady včely a další hmyz. Dá se využít i jinak než k provonění prádla ve skříni či k výrobě sirupu. Jak? To vám prozradím v dnešním článku.

Levandule je víceletý polokeř z čeledi hluchavkovité. Dorůstá 50–60 cm a je známý i pod názvy devandule, špika, špikrnát, špikrnágl nebo dulenka. Ve volné přírodě ji najdeme jen ve Středomoří, v našem podnebí jen v parcích a zahradách. Má ráda dobře propustnou půdu a hodně slunce. Levandulí existuje mnoho druhů, od bílých přes narůžovělé, světle fialové až po výrazně tmavofialové. Nejvíce léčivých účinků má ale jen levandule lékařská.



Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Květy sklízíme včetně stonků, svážeme do snopků a sušíme v polostínu zavěšené květy dolů. Suché květy odrolíme a uchováváme v uzavíratelné nádobě. Připravit si můžeme například levandulovou tinkturu: hrst čerstvých květů zalijeme 250 ml vodky, uzavřeme a necháme 10 dní v teple louhovat. Pak přecedíme a uchováváme také v lahvích z tmavého skla. Tinkturu můžeme použít k masáži revmatických kloubů či jí masírovat pokožku hlavy při zvýšeném vypadávání vlasů.



Levandule obsahuje lavanulol, geraniol, nerol, borneol, cineol, éterický olej, kafr, pryskyřici, třísloviny, kumarin, flavonoidy a kyselinu ursolovou.

Zklidňuje, podporuje klidný spánek, mírní křeče, prokrvuje a dezinfikuje. Podle Hildegardy z Bingenu pomáhá levandule i proti bolestem jater a bolestem na plicích. Stačí, když svaříme 2 čajové lžičky sušených květů s 250 ml vína, vlažné osladíme medem a popíjíme.

Pokud trpíte na úzkosti, připravte si levandulový čaj: dvě čajové lžičky sušených květů zalijte 250 ml vroucí vody a nechte 10 minut odstát. Pak přeceďte a v případě potřeby (nervozita, nespavost, úzkost) pijte jeden šálek.

Levanduli můžeme využít i v kuchyni – skvěle vynikne například v následujícím receptu.

Bábovičky s levandulí a černým čajem

Potřebujeme:

• 215 g polohrubé mouky

• 4 čajové lžičky podrceného kvalitního černého čaje

• 1 čajovou lžičku rozdrcených sušených levandulových květů

• ½ čajové lžičky prášku do pečiva

• 1 špetku soli

• 215 g změklého másla

• 200 g cukru

• 1 balíček vanilkového cukru

• 1 polévkovou lžíci medu

• 3 vejce

• 65 g zakysané smetany

Na polevu

• 300 g bílé čokolády

• 125 g smetany ke šlehání

• 50 ml limetkové šťávy

• nastrouhanou kůru ze tří limetek v biokvalitě

Jak na to? Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Formu na muffiny nebo malé bábovičky vymažeme a vysypeme trochou mouky. Polohrubou mouku v míse promícháme s černým čajem, levandulí, práškem do pečiva a solí. Máslo, cukr, vanilkový cukr a med vyšleháme do světlé pěny. Po jednom postupně zašleháme vejce.

Do máslové směsi zapracujeme zakysanou smetanu. Moučnou směs rozdělíme na tři části a postupně zašleháme do máslové pěny. Po každé části prošleháváme minutu. Těsto naplníme do připravených formiček a 20–30 minut pečeme, dokud nejsou bábovičky zlatohnědé. Necháme vychladnout, pak opatrně vyjmeme z formy.

Bílou čokoládu nalámeme do mísy. Smetanu ke šlehání přivedeme k varu a čokoládu jí zalijeme. Necháme dvě minuty působit, pak spolu s limetkovou šťávou a kůrou vymícháme do hladké hmoty. Bábovičky polijeme čokoládovou směsí a případně ozdobíme strouhanou limetkovou kůrou a levandulovými květy.