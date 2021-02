Bylinková abeceda. Meduňka posiluje nervovou soustavu a podporuje klidný spánek

Citronově vonící rostlinka v sobě skrývá větší potenciál než být jen ozdobou na talíři s dezertem. Nevěříte? Zkusím vás o tom dnes přesvědčit.

Meduňka lékařská je víceletá rostlina z čeledi hluchavkovitých. Dorůstá výšky až 90 cm a říká se jí i citronelka, doušník, kocúrník, kalaminta, medlinka, či včelanka. Ve volné přírodě roste pouze ve Středomoří, u nás ji nalezneme jen v zahradách.



Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Meduňka není náročná na pěstování. Ke zdárnému růstu jí bude stačit dostatek vláhy a polostinné až slunečné místo. Spokojená bude i v květináči na balkóně. Listy sklízíme před rozkvětem, sušíme ve stínu a uchováváme v uzavíratelných nádobách.



Meduňka obsahuje geraniol, třísloviny, hořčiny, slizovité látky, pryskyřici, vitamíny, minerální látky, draslík, linalool a další složky. Zklidňuje, posiluje nervovou soustavu, žaludek, játra a žlučník a podporuje klidný spánek.

Jako jedna z mála bylinek nemá žádné vedlejší účinky ani kontraindikaci s léky. Přesto by se jí těhotné a kojící ženy měly vzdát – zatím není dostatek poznatků o tom, zda přece jen pro ně, případně pro kojence, nějaké nežádoucí vlivy nemá.

Meduňku můžeme užívat v podobě čaje či koupele.

Čaj: Smíchejte po 30 gramech listů meduňky, hlohu a srdečníku s 10 gramy okvětních lístků růže. Dvě čajové lžičky směsi zalijte 250 ml vroucí vody, nechte 7 minut louhovat a přeceďte. Pijte 3x denně jeden šálek, a to po dobu osmi týdnů.

Koupel: 100 gramů meduňkových listů (možné zkombinovat i s levandulovými květy) zalijte 1 litrem vroucí vody, nechte 10 minut louhovat a přeceďte. Nalijte do vody ke koupeli, která by měla mít 38 stupňů, a 10 – 15 minut si vychutnávejte koupel.

Meduňku můžeme samozřejmě využít i v kuchyni.

Rebarborový koláč s meduňkou





Na těsto



• 250 g rebarbory

• 350 g cukru

• 30 g čerstvých meduňkových listů (zhruba dvě hrsti)

• 225 g polohrubé mouky

• Špetku soli

• 1 čajovou lžičku prášku do pečiva

• 115 g změklého másla

• 2 vejce

Na obložení

• 300 g syrové rebarbory, oloupané a nakrájené na dvoucentimetrové kousky

Jak na to? Omyjeme 250 g rebarbory, oloupeme a nasekáme nadrobno. Spolu se 100 g cukru a dvěma polévkovými lžícemi vody ji vložíme do hrnce a při nízké teplotě dusíme do měkka. Pak teplotu zvýšíme a necháme vyvařit tekutinu. Odstavíme z plotny, vmícháme nasekané meduňkové listy a rozmixujeme. Předehřejeme troubu na 170 stupňů, vymažeme plech a vysypeme ho moukou.

V míse smícháme mouku, sůl a prášek do pečiva. V druhé míse vyšleháme máslo s 250 g cukru do světlé pěny, poté postupně zašleháme vejce. Opatrně vmícháme moučnou směs a na závěr přidáme rebarborové pyré. Těsto nalijeme do připravené formy a poklademe oloupanou, nakrájenou rebarborou. Pečeme 60 – 75 minut, dokud není koláč zlatohnědý. Před podáváním pocukrujeme moučkovým cukrem a jednotlivé porce můžeme ozdobit meduňkovými lístky.