Bylinková abeceda. Kmín černý napomáhá látkové výměně a posiluje játra

Pokud by vás napadlo vyměnit v receptu kmín černý za náš obvyklý kmín kořenný, nebyl by to dobrý nápad. Nebo jste-li toho názoru, že je to jedna a ta samá rostlina, nemohli byste být dál od pravdy. Kmín černý jsou totiž semena černuchy seté a své jméno dostaly jen kvůli podobnosti se semeny kmínu kořenného. Řekněme si o něm více.

Kmín černý je jednoletá bylina z čeledi pryskyřníkovité, dorůstá výšky až 60 cm. Mezi jeho lidové názvy patří například černuc, černicha, falešný elebor, královský kmín či římský koriandr. Jeho domovinou je Egypt, a tak se s ním u nás setkáme zejména v zahradách, jen ojediněle ve zplanělé formě.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka





Semena sklízíme v červenci a srpnu, když jsou plně dozrálá a lze je vytřást ze semeníku tak, jako mák z makovice. Uchováváme je v uzavíratelné nádobě a těsně před použitím je podrtíme.

Kmín černý obsahuje nigelin, mastné kyseliny, éterické oleje borneol, carvon a thymol, dále bílkoviny, vitamíny a minerální látky. Podporuje tvorbu mléka, posiluje játra a žaludek, napomáhá správné látkové výměně. Bylo vědecky prokázáno, že konzumace černého kmínu posiluje imunitu a jako podpůrný prostředek napomáhá i při léčbě cukrovky a rakoviny. Na to, abychom si mohli sami vylisovat z kmínu černého olej, nám většinou chybí dvě věci – vybavení a dostatečně velká úroda. Sami si však můžeme připravit čaj: Jednu polévkovou lžíci čerstvě rozmačkaných semen zalijeme 250 ml vroucí vody a necháme 15 minut odstát. Pak přecedíme a pijeme dva šálky denně. Čaj je účinný při kašli, astmatu, onemocnění jater, žloutence, překyselení a obtížích se žaludkem. Kmín černý využijeme i v kuchyni, například v salátu z čočky Beluga. Potřebujeme: • 250 g čočky Beluga • 2 malé cibule • 2 stroužky česneku • 1 svazek petrželky • 2 polévkové lžíce černého kmínu • Ocet • Olivový olej • Sůl a pepř Jak na to? Čočku uvaříme podle návodu v neosolené vodě, přecedíme a přidáme ocet podle chuti. Necháme vychladnout, případně ještě dokyselíme. Pozor, nesolíme předčasně – v okamžiku, kdy čočku osolíme, přestane přijímat kyselost z octa. Cibuli nakrájíme nadrobno a na olivovém olej osmahneme do sklovita. Přidáme prolisovaný česnek a sejmeme z plotýnky. Přidáme nasekanou petrželku, černý kmín (část ho můžeme i podrtit, aby se uvolnily éterické oleje) a směs důkladně promícháme s čočkou. Osolíme a opepříme. Salát nejlépe chutná, když ho necháme několik hodin odležet.