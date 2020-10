Bylinková abeceda. Vitaminy A, B, C i éterické oleje. Proč konzumovat pelyněk pravý?

Chcete do svého jídelníčku zařadit více bylinek, ale nevíte jak na to? Server Lidovky.cz připravil seriál ve spolupráci s bylinkářkou a fytopedakožkou Markétou Janďourkovou, která vás seznámí se zahradními i divokými bylinkami a rostlinami, které teď na podzim můžete nalézt v přírodě či sklidit na zahradě a s jejich využitím při vaření, či při výrobě domácích kořenících směsí.

Absint (pelyněk pravý) je rostlina známá zejména jako součást proslaveného alkoholického nápoje toho umí podstatně více. V dnešním článku se podíváme na to, kdo pelyněk vlastně je a co všechno umí. Pelyněk patří do čeledi hvězdnicovitých a dorůstá až 1,5 metru výšky. Najdeme ho téměř všude, na loukách, podél cest, na rumištích, staveništích a podél železničních náspů.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Říká se mu i palina, peluň, stříbřík, stříbrník hořký, vermut či chlebníček. Pěstovat ho není třeba, roste sám od sebe poměrně hojně. Kvete od července do srpna – pokud chceme sbírat listy, tak je třeba to stihnout před květem. Obsahuje éterické oleje, hořčiny, inulin, vitaminy A, B, C, třísloviny a thujon. Napomáhá správnému zažívání a povzbuzuje chuť k jídlu.



Čaj z pelyňku pomáhá při potížích s játry, se žlučníkem a při menstruačních křečích. Připravíme ho snadno: stačí zalít 1 čajovou lžičku sušených podrcených listů 250 ml vroucí vody a nechat 5 minut louhovat. Pijeme maximálně 3 šálky denně a nesladíme.



Pelyňkový čaj pomáhá i při porodu – posiluje stahy a ve třetí fázi napomůže snazšímu vyloučení placenty. Pozor. Těhotné by se mu však až do porodu měly vyhýbat.

Jeho sušené a podrcené listy a květy se skvěle hodí do kořenících směsí na těžká jídla, jako je například pečená husa či vepřová pečeně. Stačí k oblíbené klasice česnek+kmín+sůl+pepř přidat právě trochu pelyňku. Můžeme si namíchat i vlastní kořenící sůl: stačí smíchat 3 díly hrubozrnné soli, 2 díly tymiánu, 1 díl rozmarýnu a 1 díl pelyňku. Vše smícháme a naplníme do mlýnku, případně krátce promixujeme v mixéru. Uchováváme v suchu a temnu. Taková sůl se hodí ke všem mastnějším pokrmům.

Pelyněk byl také často využívaný jako součást elixírů lásky. Vždy byl ve spojení s bílou magií, nikdy s černou.