Bylinková abeceda. Bazalka pravá zklidňuje podrážděné nervy a zamezuje nadýmání

Jahodový koláč s bazalkovou ganache Na těsto potřebujeme:

• 250 g polohrubé mouky • špetku soli • 175 g studeného másla • 1 žloutek • 100 g cukru moučky Na ganache potřebujeme: • 450 g bílé čokolády • 200 g smetany ke šlehání • kůru a šťávu z jedné limetky v biokvalitě • 15 g jemně natrhaných čerstvých bazalkových lístků • 300–500 g jahod Jak na to? Všechny suroviny na těsto vložíme do mísy a zpracujeme na hladké těsto (nejlépe to jde ručně, bez pomoci kuchyňského robota). Těsto zabalíme do fólie a uložíme na hodinu do lednice. Předehřejeme troubu na 180 stupňů. Formu na koláč dobře vymastíme a dno vyložíme pečicím papírem. Těsto vyválíme a vložíme do formy. Několikrát ho propícháme vidličkou, položíme na něj pečicí papír, zatížíme suchými fazolemi a 20 minut předpečeme. Poté odstraníme fazole a pečicí papír a dopečeme dalších 10-15 minut, dokud není těsto krásně zlatohnědé. Upečený korpus necháme kompletně vychladnout. Čokoládu nasekáme na kousky a spolu se smetanou zahříváme při nízké teplotě ve vodní lázni, dokud se čokoláda nerozpustí. Odstavíme z plotny a do smetanové směsi přimícháme limetkovou šťávu a kůru a nasekanou bazalku. Takto připravenou ganache nalijeme na korpus, uhladíme a necháme až do podávání v lednici. Jahody očistíme, podle potřeby a uvážení pokrájíme na menší kousky a před podáváním jimi koláč obložíme.