Povzbuzuje chuť k jídlu, pomáhá správnému zažívání. Zařaďte do svého jídelníčku estragon

Estragon (přesněji pelyněk estragon) je víceletá bylinka z čeledi hvězdnicovitých. V záhonu dorůstá až jednoho metru, v květináči méně a najdeme ho pouze v zahrádkách – ve volné přírodě nikoliv. Říká se mu i císařík, dragon, dragoncel, hadí koření, kozalec, tarkán či bertrám.

Na pěstování není náročný, bude se mu dařit na suchých, slunných místech s dobře propustnou půdou. Pozor na přelití, to nemá estragon rád a mohl by zplesnivět. Pokud koupíte sazeničky, vysaďte je ven až v polovině května – po ledových mužích. Pokud chcete pěstovat estragon ze semínek, začněte s předpěstováním již v zimě.



Estragon obsahuje éterické oleje, třísloviny, hořčiny, rostlinné kyseliny, estragol, anetol, phellandren, camphen, ocimen a draslík. Povzbuzuje chuť k jídlu, správné zažívání a působí močopudně. Žvýkání estragonového kořene mírní bolesti zubů, čaj z květů a listů posiluje funkci ledvin a dá nám dohromady zažívání rozhozené například opulentní hostinou.



Čaj si připravíme zalitím jedné čajové lžičky sušené bylinky 250 ml vroucí vody, necháme 10 minut odstát, přecedíme a pijeme dva šálky denně.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.

Estragon je nedílnou součástí francouzské kuchyně. My si z něj můžeme doma připravit nejrůznější pochutiny. Estragonový ocet je známý, já vám dnes představím dva méně obvyklé recepty.

Estragonové meruňky

Skvěle se hodí k vanilkové zmrzlině či například jako ozvláštnění bílého jogurtu.

Potřebujeme:

1 kg zralých, očištěných, vypeckovaných a rozpůlených meruněk

1 l vody



200 g cukru



6 snítek estragonu



1 vanilkový lusk



kůru z poloviny citronu (v bio kvalitě)



šťávu z poloviny citronu



Jak na to? V hrnci svaříme vodu s cukrem, snítkami estragonu, vanilkovým luskem a citronovou kůrou. Do směsi vložíme meruňky a vaříme, dokud nezměknou. To trvá u plně zralých plodů zhruba tři minuty, u tvrdších trochu déle. Odstavíme z plotny a vmícháme citronovou šťávu. Podáváme vlažné.

Citronové sušenky s estragonem

Nepřeslazené, neobvyklé a správně křupavé. Výborné jen tak ke kávě i jako nový druh vánočního cukroví na vašem stole.



Potřebujeme:

125 g polohrubé mouky

1 špetku soli



40 g mletých mandlí



60 g změklého másla



60 g cukru



2 polévkové lžíce olivového oleje



8 g čerstvých, jemně nasekaných estragonových lístků



1 žloutek (o pokojové teplotě)



25 g nasekaných pistácií (možné vynechat)



kůru z poloviny citronu (v bio kvalitě)



Jak na to? Ve větší míse smícháme mouku, mandle a sůl. Máslo vyšleháme s cukrem do pěny. Do máslové směsi vmícháme estragon, citronovou kůru, olivový olej a žloutek.

Přidáme moučnou směs a vypracujeme hladké těsto (v tuto chvíli přidáváme také pistácie). Hotové těsto zformujeme do válečku (zhruba 3 cm v průměru), zabalíme do fólie a necháme přes noc v lednici uležet.

Troubu předehřejeme na 180 stupňů, plech na pečení vyložíme pečicím papírem. Z válečku těsta odkrajujeme tenké plátky a klademe je na plech se zhruba 6 cm rozestupem. Pečeme 10–15 minut, dokud nejsou sušenky zlatohnědé. Necháme vychladnout a hned podáváme, či uložíme ve vzduchotěsně uzavíratelné dóze.