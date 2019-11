Bylinky jsou skvělé proti chmurným myšlenkám, radí lékárnice

Na podzimní chmurné nálady nemusíme hned sahat do lékárničky. Někdy postačí bylinky. Brněnská lékárnice Kateřina Budíková například doporučuje šafrán setý. Funguje také na úzkosti nebo nespavost.

LN: Jste farmaceutka, čekal bych, že mi na chmurné myšlenky na podzim doporučíte léky.

Naštěstí ne každý farmaceut se vyžívá v lécích. Pro mě je to vždy až poslední volba, snažím se věci řešit nejprve alternativní cestou. Vždyť kdo jiný než farmaceut by měl vědět, jaké nežádoucí účinky farmaka na lidský organismus mají. V některých případech jsou farmaka samozřejmě nezbytná. Pro řadu pacientů je však přírodní léčba naprosto dostačující a přináší výborné výsledky.

LN: Proč byste tedy volila zelenou lékárnu, jaké má výhody?

Hlavní výhodou bylinek či jejich výtažků je minimum nežádoucích účinků. Nehrozí vznik závislosti, jak je tomu u klasických léků užívaných na deprese, úzkosti či poruchy spánku. Jejich užívání nám také nedevastuje ledviny či játra. A velkým plusem je i fakt, že krom zmíněných potíží mohou zároveň příznivě působit na řadu jiných zdravotních neduhů, jako jsou vysoký krevní tlak či cukrovka, mají prokázané např. i afrodiziakální účinky nebo protinádorové účinky.

LN: Zbaví mě bylinky depresivních pocitů hned?

Záleží vždy na tom, jaký konkrétní problém člověk má. U lehkých či středních forem deprese mohou bylinky fungovat velmi dobře. Stejně tak u různých poruch spánku. Pokud člověk zapřemýšlí, najde navíc i příčinu svého problému a pokusí se ji řešit, jsou bylinky rozhodně tou správnou volbou. Účinek některých z nich nastupuje velmi rychle, například u šafránu, jiné je potřeba užívat dlouhodobě, třeba kozlík nebo třezalku.

LN: Které bylinky byste doporučila na co, v jakém množství a formě?

Na podzimní chmurné nálady, úzkosti či problémy se spánkem se nejčastěji používá kozlík lékařský, třezalka tečkovaná, chmel otáčivý, meduňka lékařská, mučenka pletní, levandule lékařská, či šafrán setý. Použít lze usušené části rostlin, tinktury nebo přímo doplňky stravy, ve kterých jsou rostlinné výtažky obsaženy. Vyzdvihla bych především šafrán setý. Jeho účinky jsou známé již z dob starověku a účinnost na zmíněné potíže je podložena řadou klinických studií. Velkým kladem je i to, že sám o sobě zmírňuje nežádoucí účinky již užívaných antidepresiv. Máme neskutečnou zkušenost s jedním konkrétním přípravkem obsahujícím právě šafrán – tak vysoké procento úspěšnosti a rychlosti nástupu účinku jsem za svoji patnáctiletou lékárnickou praxi ještě nezažila.

LN: Paracelsus řekl, že každý lék může být jedem, záleží na dávkování. Platí to i u bylin?

Paracelsus byl moudrý muž a měl samozřejmě pravdu. Obecně platí, že všeho moc škodí. Nadměrné užívání těchto bylinek či doplňků stravy obsahujících jejich výtažky může vést například k zažívacím či kožním problémům, únavě, točení hlavy. Některé z uvedených bylin mohou navíc nepříznivě interagovat s řadou léků, což se týká především třezalky. Je proto dobré se vždy poradit.

LN: Kterých bylin bychom se měli vyvarovat a proč?

Opatrní by měli být lidé užívající konkrétní léky, tam by jejich kombinace mohla vést k závažným interakcím. Opět zdůrazním, že největší problém je u třezalky. Tuto bylinku rozhodně nedoporučuji lidem užívajícím například antidepresiva, warfarin, digoxin, problém může nastat i při současném užívání antikoncepce. Obdobně je nevhodné současné užívání kozlíku či doplňků stravy obsahujících jeho výtažky a sedativ.

LN: Mám si doma bylinky pěstovat? Jak na to?

Určitě je vždy lepší mít bylinky vlastní, protože přesně víme, čím zaléváme či hnojíme, kde pěstujeme. Ale pokud bychom chtěli pěstovat bylinky pro pravidelné každodenní dlouhodobé užívání, nebudou nám stačit snad ani dva lány. Problém také může nastat se sušením, pokud nevíme, jak na to, bylinky nám poměrně rychle zplesniví.

LN: Do jaké míry mám spoléhat na sebe a své bylinky a kdy už se mám raději svěřit do rukou lékaře?

Mohu jen říci, co bych sama udělala. Vždy se vše snažím řešit nejprve přírodní cestou, pokud nevím, nechám si poradit tam, kde lidé bylinky velmi dobře znají. Snažím se vždy poslouchat své tělo, protože to nám nejlépe řekne, kdy už to sami nezvládneme.

LN: Jak vidíte budoucnost bylinek v moderní léčbě?

Podle mého názoru mají bylinky, respektive jejich výtažky obrovskou budoucnost. A je to vlastně návrat k tomu, co vyznávali naši předkové. Již nyní máme k dispozici velké množství klinických studií, které potvrzují účinek bylinných složek a porovnávají jejich účinnost s konkrétními léky. Výsledky jsou překvapující, naštěstí ve prospěch bylinek. Velmi slibně se například jeví používání šafránu v prevenci, ale snad i léčbě Alzheimerovy choroby, onkologických či kardiovaskulárních onemocnění.