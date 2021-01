Bylinková abeceda. Chilli neobsahuje jen kapsaicin, ale i vitaminy A, C a E

Červené, zelené i žluté, elegantně úzké i zvrásněné a bachraté, všechny mají něco společného: pálí jako ďas. Některé víc, některé míň, ale pálí. Řeč je o chilli papričkách. V dnešním článku si posvítíme právě na ně.

Chilli je jednoletá rostlina z čeledi (a teď budete možná někteří hodně překvapeni) lilkovitých. Ano, přesně z té samé čeledi jako jedovatý durman, blín či rulík. Dorůstá so výšky 40 centimetrů. Volně rostoucí chilli v našich končinách nenajdeme, vypěstovat si ji však můžeme snadno. Není potřeba mít velkou zahradu, chilli stačí místo v truhlíku na okně. Potřebuje sluníčko, pravidelnou zálivku a půdu bohatou na živiny, do květináčů je můžeme začít vysazovat již v březnu. Druhy k pěstování si vybíráme nikoliv podle toho „že se nám líbí“, ale podle toho, jak je chceme využít a jak ostré sneseme.



Prapůvodní chilli byly vždycky malé červené plody rostoucí směrem vzhůru. Červené byly proto, že jejich šíření záviselo na roznášení semen ptáky a ptáci červené plody milují. Dlouholetým šlechtěním se však vyvinuly plody různé velikosti, různých barev a visící ze stonku směrem dolů.



Chilli zpracováváme opatrně a v rukavicích. Obsažené látky vám vydrží na rukou opravdu dlouho, špatně se smývají a sáhnout si pak do oka či jinam opravdu není to, o čem byste po nocích snili. Může za to kapsaicin, látka, které papričky vděčí za svou ostrost. Ten způsobuje pálení nejen v ústech, ale i v očích, v nose, a i na jiných sliznicích.

Kromě kapsaicinu obsahuje chilli i barviva, éterické oleje, minerální látky, flavonoidy a vitaminy A, C a E. Podporuje prokrvení, tiší bolest, zabraňuje zánětům a pomáhá nastartovat látkovou výměnu. Po fázi pálení nastupuje fáze umrtvení – a to nejen při požití, ale i při užití například masti. Chilli se tak hodí i k tlumení chronických bolestí. Chilli mast není náročná na výrobu. Pokud si ji chceme vyrobit, potřebujeme ovšem nejprve chilli olej a chilli tinkturu.

Olej vyrobíme zalitím 1 čajové lžičky chilli prášku 250 mililitrů kvalitního olivového oleje. Směs necháme dva týdny stát na teplém místě, denně protřepáváme a na závěr přecedíme.

Tinkturu připravíme podobně – jen stejné množství prášku zalijeme 250 mililitrů vysokoprocentního alkoholu. Dále postupujeme stejně.

Při přípravě masti rozehřejeme olej (musí být horký, ale nesmí se z něj kouřit) a přidáme 50 gramů včelího vosku. Za stálého míchání zahříváme, dokud se vosk nerozpustí. Pak odstavíme, dále mícháme a postupně přikapáváme tinkturu, dokud ji krém pojímá (tzn. pokud se vám další kapka nepovede vmíchat a stále zůstává „oddělená“, je to znamení, že krém je hotov). Krém naplníme do kelímků, po úplném vychladnutí uzavřeme a uchováváme v chladu. Používáme proti bolestem svalů, při revmatických bolestech kloubů a mimo jiné i při zánětu šlach.

V kuchyni si z ostrých papriček můžeme připravit například základní omáčku, kterou pak dochutíme dále podle momentální chuti a potřeby:

Potřebujeme:

• 1 kg čerstvých chilli papriček

• 1 kg oloupané a na kostičky nakrájené cibule

• Dvě palice česneku

Jak na to? Papričky rozpůlíme a odstraníme semínka (můžete uschovat pro příští setbu) i tenké bílé blanky. Orestujeme a na nízkém stupni podusíme 20 minut. Kontrolujeme, aby se nám papričky nepřipálily. Zatím na troše oleje orestujeme cibuli a česnek, taktéž oloupaný a nakrájený na kostičky. Když jsou papričky opravdu hodně měkké, přidáme česnek a cibuli, promícháme a ještě deset minut podusíme. Nakonec rozemeleme (nemixujeme ponorným mixérem!), naplníme do malých skleniček, zalijeme olivovým olejem, uzavřeme a necháme vychladnout.

Pokud máme rádi sladkokyselou omáčku, přidáme spolu s orestovaným česnekem a cibulí k polovině množství základu ještě půl kila směsi pokrájeného ananasu, manga a jablek. Pak dusíme, dokud není ovoce měkké.